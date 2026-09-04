Μαραθώνας: «Ήθελα τα λεφτά γιατί δεν είχα δουλειά» – Τι υποστήριξε η 68χρονη που έθαψε την 90χρονη μητέρα της στο υπόγειο

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Στην παραδοχή πως έθαψε την 90χρονη μητέρα της όταν πέθανε προκειμένου να λαμβάνει την σύνταξή της για να τα «φέρει βόλτα» καθώς δεν είχε άλλη δουλειά, προχώρησε η 68χρονη από τον Μαραθώνα.

Η γυναίκα ανέφερε στο Live News πως είχε αρκετά χρέη, τα οποία αποπλήρωσε με δόσεις. Σε ερώτηση γιατί ήθελε τόσο την σύνταξη της μητέρας της, αποκρίθηκε πως: «Γιατί δεν είχα άλλη δουλειά. Σας λέω την αλήθεια». Στην συνέχεια ανέφερε πως όταν πέθανε η μητέρα της, η σύνταξή της ήταν 1.000 ευρώ.

«Και αποφασίσατε να μην την δηλώσετε για να παίρνετε αυτά τα λεφτά. Ο γιος σας το ήξερε;» ρωτήθηκε και απάντησε θετικά.

Ανέφερε ακόμη πως δεν θυμάται ακριβώς τι συνέβη τη μέρα που η 90χρονη μητέρα της πέθανε και η ίδια, φέρεται να την έθαψε στον κήπο του σπιτιού τους στον Μαραθώνα. Η γυναίκα μίλησε για οικονομικά προβλήματα που φέρεται να αντιμετώπιζε, ως δικαιολογία για το γεγονός ότι θέλησε να αποκρύψει το θάνατο της μητέρας της προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της.

«Δεν ήταν καλά στα μυαλά της και κάπου έπεσε. Εγώ, της έδινα να φάει. Δεν μπορούσα συνέχεια. Ήταν γηρατειά και έπεφτε κάτω. Έτρωγε, έτρωγε και έπεφτε κάτω και κοιμόταν» είπε η ίδια μιλώντας στην κάμερα του Live News ενώ αναφορικά με τη μέρα που υπέδειξε στις αρχές το σημείο της αυλής που έθαψε τη μητέρα της εκείνη απάντησε θετικά: «Ναι, το είπα. Και μου είπαν: “Ξέρετε, δεν υπάρχει τίποτα”».

«Έχουν πει πολλά για μένα. Δεν έχω κάνει τίποτα» σημείωσε η γυναίκα ενώ τόνισε πως είχε οικονομικά προβλήματα και δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει. «Δεν μπορούσα να τα φέρω βόλτα» είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με τη μέρα που η ηλικιωμένη μητέρα της άφησε την τελευταία της πνοή και η ίδια, κατά δήλωσή της, την έθαψε στον κήπο, είπε πως δεν τη θυμάται ακριβώς. «Όχι. δεν θυμάμαι ακριβώς. Ο γιος μου ήξερε. Μπροστά την είχα βάλει. Δεν με βοήθησε εκείνος. Φώναξα εργάτη για να τη μεταφέρω. Ήταν αργά αλλά όχι νύχτα» είπε στο Mega.

Υπενθυμίζεται πως συνελήφθησαν από την αστυνομία η κόρη και ο εγγονός της 90χρονης, η σορός της οποίας εντοπίστηκε στο υπόγειο σπιτιού στον Μαραθώνα, έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ότι η ηλικιωμένη είχε πεθάνει πριν από περίπου 10 χρόνια και ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί, προκειμένου να εισπράττουν τη σύνταξή της.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή για τη σύλληψη των δύο συγγενών της ηλικιωμένης για το αδίκημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού, μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην έρευνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας στο σπίτι που υπέδειξε η καταγγέλλουσα στον Μαραθώνα, εντοπίστηκαν στο υπόγειο ανθρώπινα λείψανα, τα οποία φέρεται να ανήκουν στην 90χρονη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η ηλικιωμένη ήταν τυλιγμένη σε νάιλον, ενώ αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι αυτό που βρέθηκε ήταν σκελετός. Για τον λόγο αυτό στο σημείο κλήθηκε ανθρωπολόγος και όχι ιατροδικαστής. Όσον αφορά την κατηγορία της απάτης σε βάρος του Δημοσίου, που αφορά την πιθανή παράνομη είσπραξη της σύνταξης της ηλικιωμένης, αυτή αναμένεται να διερευνηθεί σε ξεχωριστή δικογραφία.

Την μακάβρια υπόθεση έφερε στο φως η καταγγελία της εγγονής της 90χρονης, η οποία πριν από περίπου δύο εβδομάδες προσήλθε στις Αρχές και ανέφερε ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να υπέδειξε ως εμπλεκόμενους τη μητέρα της και τον αδερφό της, δηλαδή την κόρη και τον εγγονό της ηλικιωμένης.

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