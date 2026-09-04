Σε ψυχιατρική κλινική είχε νοσηλευτεί πρόσφατα ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας – Τι λένε αυτόπτες μάρτυρες 

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Σε αμόκ βρισκόταν ο 31χρονος που εισέβαλε με μαχαίρι στο ΑΤ Μάνδρας και απείλησε αστυνομικούς.

Ο 31χρονος κρατούσε σφιχτά στο χέρι του ένα μαχαίρι, φώναζε, και επιχείρησε να μπει στο γραφείο ταυτοτήτων. Οι δύο αστυνομικοί που ήταν μέσα προσπάθησαν να τον απωθήσουν.

Ο 31χρονος δεν υποχώρησε, πήρε μία γλάστρα και έσπασε το τζάμι του γραφείου. Ο ένας αστυνομικός τραυματίστηκε στο κεφάλι. Ο δεύτερος ζήτησε από τον 31χρονο να αφήσει το μαχαίρι κάτω αλλά εκείνος δεν υπάκουσε. Ο αστυνομικός τότε έκανε χρήση του όπλου του, πυροβολώντας τον στην κοιλιά.

Ο 31χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο Θριάσιο Νοσοκομείο. Το τραύμα του ξεκινά από τον θώρακα και φτάνει στην κοιλιά.

Είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA ο 31χρονος αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα. Τον περασμένο Ιούνιο νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική για απόπειρα αυτοκτονίας που είχε κάνει.

Την ίδια περίοδο συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος στενών συγγενών του. Το κίνητρο φέρεται να είναι η εκδίκηση για τον εγκλεισμό του.

Φώναζε «ρίξε»

Τις τρομακτικές στιγμές που βίωσαν περιέγραψαν δύο πολίτες που βρίσκονταν στο ΑΤ Μάνδρας. ​«Ήμασταν μέσα, μια πόρτα, μια ανάσα… Κλείσαμε την πόρτα και περιμέναμε από μέσα να μας πουν να βγούμε»,

«Φώναζε “ρίξε, ρίξε, ρίξε, γιατί δε μου ρίχνεις”; Του λέει ο αστυνομικός να πετάξει το μαχαίρι. Όσο του λέει ο αστυνομικός να ηρεμήσει πάει πιο κοντά στον αστυνομικό για να τον καρφώσει», πρόσθεσαν.

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