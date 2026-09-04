Συναγερμός στο ΑΤ Μάνδρας: Άνδρας μπούκαρε με μαχαίρι – Τον πυροβόλησαν στην κοιλιά για να τον ακινητοποιήσουν

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Συναγερμός έχει σημάνει στο ΑΤ Μάνδρας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες άνδρας φέρεται να απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με πυροβολισμούς, τραυματίζοντας τον άνδρα στην κοιλιά, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο Θριάσιο νοσοκομείο.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

Με ανακοίνωσή της, η Ελληνική Αστυνομία ενημέρωσε για το περιστατικό που σημειώθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, συνοψίζοντας πως ο 31χρονος, παρά τις εντολές να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις των αρχών, κινήθηκε απειλητικά εναντίον των αστυνομικών.

Απογευματινές ώρες σήμερα, 31χρονος ημεδαπός, μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα Μάνδρας-Ειδυλλίας, έχοντας στην κατοχή του μαχαίρι, με το οποίο απείλησε αστυνομικούς που βρίσκονταν εντός του κτιρίου. Παρά τις επανειλημμένες και σαφείς εντολές των αστυνομικών να αφήσει το μαχαίρι και να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους, ο άνδρας δεν ανταποκρίθηκε και κινήθηκε απειλητικά εναντίον τους.

Κατά την εξέλιξη του περιστατικού, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας μία φορά, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα στην κοιλιακή χώρα.

Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, με το οποίο ο τραυματίας διακομίστηκε σε νοσοκομείο.

Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση, ενώ διερευνώνται όλες οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα.

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