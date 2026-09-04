search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 11:50

Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο

04.09.2026 11:50
kypseli_0309_1920-1080_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με πλήρη αμφισβήτηση του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποδίδει τον θάνατο του βρέφους σε εγκληματική ενέργεια, θα απολογηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου το ζευγάρι που έμενε στο διαμέρισμα στην Κυψέλη όπου βρέθηκε σε κατάσταση ψύξης το πτώμα του μωρού που φέρει πολλαπλές μαχαιριές.

Μαζί τους θα απολογηθεί για κακούργημα και ο 26χρονος που ισχυρίζεται ότι είχε σχέση με το ανήλικο κορίτσι της οικογένειας.

Οι τρεις κατηγορούμενοι, προσωρινά κρατούμενοι για διακίνηση ναρκωτικών, έλαβαν προθεσμία για τις απολογίες τους όσον αφορά τις νέες βαριές κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος τους για την υπόθεση της Κυψέλης.

Ο 43χρονος Έλληνας και η 37χρονη γερμανίδα σύντροφος του, είναι αντιμέτωποι με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας, κατά συναυτουργία και άλλες πράξεις σχετικά με κατοχή πυρομαχικών και ψευδείς καταθέσεις. Ο 26χρονος, προερχόμενος από το Αφγανιστάν, βαρύνεται με το κακούργημα που αφορά γενετήσιες πράξεις με ανήλικο, πριν και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη το θύμα και άλλες δύο κατηγορίες σχετικά με πυρομαχικά και ψευδείς καταθέσεις.

Το ζευγάρι των κατηγορουμένων φέρεται να αμφισβητεί την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και σύμφωνα με πληροφορίες, επιμένει ότι ο θάνατος του λίγων μηνών αγοριού ήταν αποτέλεσμα παθολογικών αιτιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ισχυρισμός του 43χρονου είναι ότι τα χτυπήματα από μαχαίρι είναι μεταθανάτια και προκλήθηκαν στην προσπάθεια του να αφαιρέσει τον πάγο από το άψυχο σώμα του μωρού.

Έτσι στο πλαίσιο της υπεράσπισής τους αναμένεται να ορίσουν τεχνικό σύμβουλο, προκειμένου να εξετάσει τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να κρίνει αν τα χτυπήματα στο βρέφος έγιναν προ του θανάτου, όπως αποφαίνεται η ιατροδικαστική έκθεση ή μετά.

Διαβάστε επίσης:

Κατέπλευσε στη Σούδα η Φρεγάτα Κίμων – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η ηλικιωμένη

Φωτιά στην Μάνδρα: Καίει σκουπίδια – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

kypseli_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο

vrikolakes-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφουν για 3η χρονιά στο Θέατρο RADAR

kimon new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπλευσε στη Σούδα η Φρεγάτα Κίμων – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

marathonas ilikiomeni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η ηλικιωμένη

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
PIERRAKAKIS_NEW_12345
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

kypseli_0309_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι γονείς του νεκρού βρέφους αμφισβητούν τον ιατροδικαστή και ορίζουν δικό τους σύμβουλο

vrikolakes-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφουν για 3η χρονιά στο Θέατρο RADAR

1 / 3