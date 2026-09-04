Κατέπλευσε στη Σούδα η Φρεγάτα Κίμων – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

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Στον κόλπο της Σούδας έφτασε σήμερα η Φρεγάτα Κίμων του Πολεμικού Ναυτικού, με την υποδοχή της από παραπλέοντα πλοία να είναι εντυπωσιακή

Eιδικότερα, όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ρυμουλκά σκάφη του Λιμενικού και το ΕΛΥΡΟΣ, υποδέχθηκαν τη φρεγάτα σχηματίζοντας αψίδες με νερό.

Η φρεγάτα, είναι η πρώτη από τις τέσσερις φρεγάτες Bellhara που αποκτήθηκε από τη Γαλλία τον Ιανουάριο του 2026 και έχει σχεδιαστεί εξαρχής ως πλήρως ψηφιακό πολεμικό πλοίο, ανήκοντας στην τελευταία γενιά φρεγατών πολλαπλών ρόλων..

H Φ/Γ ΚΙΜΩΝ είναι το δεύτερο πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού που φέρει την ονομασία αυτή. Το πρώτο ήταν ένα αντιτορπιλικό τ. Charles F. Adams με πλευρικό αριθμό D-218, πρώην USS SEMMES.

Στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας ΗΠΑ – Ελλάδος (8 Ιουλίου 1990), προσφέρθηκαν με δανεισμό τέσσερα πλοία του τύπου αυτού (ΚΙΜΩΝ, ΝΕΑΡΧΟΣ, ΦΟΡΜΙΩΝ και ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ).

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