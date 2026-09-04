Σαν σήμερα ψηφίστηκε ο «Νόμος 4000» για τους «τεντιμπόηδες» – Πότε και πώς καταργήθηκε

Takeaways by to pontiki AI Η κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Καραμανλή θέσπισε το 1958 τον Νόμο 4000, ο οποίος προέβλεπε ταπεινωτικό κούρεμα και δημόσια διαπόμπευση για όσους χαρακτηρίζονταν ως τεντιμπόηδες.

Οι παραβάτες περιφέρονταν στους δρόμους με χειροπέδες και πινακίδες που ανέγραφαν το αδίκημά τους, ενώ ο νόμος χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα και κατά τη διάρκεια της δικτατορίας.

Η εφαρμογή του νόμου συνεχίστηκε μέχρι το 1981, ενώ η οριστική κατάργησή του πραγματοποιήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου.

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Υπήρξε ένας από τις πιο αμφιλεγόμενους νόμους της μεταπολεμικής Ελλάδας. Καταργήθηκε ως αναχρονιστικός και αντίθετος με τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Έγινε μέχρι και ταινία του εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου.

Σαν σήμερα, την 4η Σεπτεμβρίου του 1958, η κυβέρνηση του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή δια του υπουργού της τής Δικαιοσύνης Κωνσταντίνου Καλλία, φέρνει στη Βουλή νομοσχέδιο υπό τον ιδιαίτερο τίτλο «4000». Πρόκειται για τον Νόμο περί τεντιμποϊσμού. Πρόκειται για μία φράση που αποκτά την εποχή εκείνη αρνητική χροιά και σημαίνει περίπου ατίθασο αλητόπαιδο που ρίχνει γιαούρτια στους καθηγητές κλπ.

Ο Νόμος 4000 προβλέπει για τους παραβάτες ταπεινωτικό ξύρισμα των μαλλιών και ξήλωμα των ρεβέρ στο παντελόνι τους. Είναι δε «εμπλουτισμένος» με τη δημόσια διαπόμπευσή τους.

Ο συλληφθείς, συνοδευόμενος από όργανα της τάξης, περιφέρεται στους δρόμους έχοντας κρεμασμένη στον λαιμό πινακίδα, όπου αναγράφεται το «έγκλημά» του: «Είμαι τεντιμπόης, διότι έριξα γιαούρτι κατά του καθηγητού μου» κ.λπ.

Ο Νόμος 4000 άρχισε να εφαρμόζεται στις 10 Σεπτεμβρίου του 1958, όταν τέσσερις νεαροί που είχαν κατηγορηθεί για πράξεις εξύβρισης, διαπομπεύτηκαν στους δρόμους της Αθήνας, κουρεμένοι σύρριζα και δεμένοι με χειροπέδες, με έναν από αυτούς να φέρει πινακίδα που έγραφε: «Είμεθα τεντυ-μπόυς και πετάξαμε γιαούρτι κατά γυναικός»

Την περίοδο της Χούντας, ο Ν.4000 γίνεται το βούτυρο στο ψωμί των συνταγματαρχών. Ο υπουργός Παιδείας της χούντας Θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου συλλαμβάνει αδιακρίτως και κουρεύει με την ψιλή τους μακρυμάλληδες, ενώ ο Ιωάννης Λαδάς, ως διοικητής της ΕΣΑ, τσουβαλιάζει Αριστερούς ως τεντιμπόηδες, που τολμούν να αφήσουν μακρύ μαλλί. Τους χαραχτήριζε «άπλυτους μακρυμάλληδες», «διακονιάρηδες και αποδιοπομπαίους» και όπως έλεγε, ο σκοπός δεν ήταν να τους κόψει τα μαλλιά αλλά «να τους κόψω την νοοτροπίαν, ήτις είναι καταστρεπτική δι’ αυτούς και διά την Ελλάδαν

Ο Νόμος 4000 καταργήθηκε το 1983 από την κυβέρνηση του Ανδρέα Παπανδρέου ενώ η τελευταία φορά που εφαρμόστηκε ήταν το 1981 από την κυβέρνηση του Γεωργίου Ράλλη.

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