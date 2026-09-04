search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:50
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.09.2026 09:15

Κόρινθος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

04.09.2026 09:15
isthmos new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το πτώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας KorinthosTv, το πτώμα εντοπίστηκε από ιδιώτη μέσα στη Διώρυγα του Ισθμού και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.

Διαβάστε επίσης

Μαραθώνας: Δεν βρέθηκε το πτώμα της ηλικιωμένης παρά τις έρευνες – Τι λέει η 68χρονη που ομολογησε ότι έθαψε τη μητέρα της στην αυλή (videos)

Ηράκλειο: Αυτοκτονία δείχνουν τα πρώτα στοιχεία για τον θάνατο του πρώην αντιδημάρχου Αρχανών

Πανεπιστήμια: Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για τις εγγραφές των επιτυχόντων των Πανελλαδικών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vrikolakes-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφουν για 3η χρονιά στο Θέατρο RADAR

kimon new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπλευσε στη Σούδα η Φρεγάτα Κίμων – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

marathonas ilikiomeni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η ηλικιωμένη

PAROS_UNSPLASH_0409_KENTRIKI
TRAVEL

Το ελληνικό νησί που είναι ιδανικός προορισμός για «κάθε τύπο ταξιδιώτη», ακόμη και το φθινόπωρο

tsipras_elas_1208_1920-1080_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Το καλάθι των 7,39 δισ. και τα μηνύματα προς κεντρώους

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fourna daskala- new
ΕΛΛΑΔΑ

Φουρνά: Η δασκάλα διαψεύδει τους ισχυρισμούς της πολύτεκνης οικογένειας περί ποντικιών - 80 οικογένειες περιμένουν να ενταχθούν στο «Νέα Ζωή στο Χωριό»

hegseth-pentagono
ΚΟΣΜΟΣ

Παράνοια στο Πεντάγωνο: Ο Χέγκσεθ επιβάλλει έλεγχο... τεστοστερόνης στους άνω των 30 ετών

ivan sabbidis paok
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θύρα 4 κατά Σαββίδη: «Ήρθε η ώρα να φύγει από τον ΠΑΟΚ ως φίλος»

stavros-floros
LIFESTYLE

Ο Σταύρος Φλώρος διεκδικεί αποζημίωση 100 εκατ. από τους παραγωγούς του Survivor: «Έχασα το πόδι μου στη θάλασσα»

elena-akrita
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ακρίτα για φύλα: «Ο ψυχίατρός μου είπε να πάει ο Πορτοσάλτε στον ψυχίατρο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:50
vrikolakes-parastasi-new
ΘΕΑΤΡΟ

Οι «Βρικόλακες» του Χένρικ Ίψεν επιστρέφουν για 3η χρονιά στο Θέατρο RADAR

kimon new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατέπλευσε στη Σούδα η Φρεγάτα Κίμων – Εντυπωσιακή υποδοχή από παραπλέοντα πλοία

marathonas ilikiomeni – new
ΕΛΛΑΔΑ

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η ηλικιωμένη

1 / 3