Κόρινθος: Γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στον Ισθμό – Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

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Το πτώμα μιας γυναίκας εντοπίστηκε νωρίτερα σήμερα στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας της Κορίνθου.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας KorinthosTv, το πτώμα εντοπίστηκε από ιδιώτη μέσα στη Διώρυγα του Ισθμού και ανασύρθηκε από σκάφος της Διώρυγας, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

Στη συνέχεια, το πτώμα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή της.

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