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04.09.2026 09:57

Σίντι Κρόφορντ στην κόρη της: «Το να σε βλέπω να γίνεσαι η όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα, είναι από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου»

04.09.2026 09:57
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Τις ευχές τις στην 25χρονη, πια, κόρη της, Κάια Γκέρμπερ, εξέφρασε δημοσίως η Σίντι Κρόφορντ, μέσα από μια ανάρτηση στο Instagram.

Η 60χρονη δημοσίευσε δυο κοινές τους φωτογραφίες, μια πρόσφατη και μια από το παρελθόν, επισημαίνοντας πόσο περήφανη αισθάνεται παρατηρώντας το παιδί της να μεγαλώνει και να εξελίσσεται.

«Χρόνια πολλά για τα 25α γενέθλια στο (όχι και τόσο) μωρό μου, Κάια Γκέρμπερ. Είσαι πολύ πιο ώριμη από την ηλικία σου και γεμάτη συμπόνια, καλοσύνη και αγάπη. Το να σε βλέπω να μεγαλώνεις και να εξελίσσεσαι στην όμορφη γυναίκα που είσαι σήμερα είναι μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες της ζωής μου. Είμαι πάντα τόσο περήφανη για σένα!» έγραψε στη λεζάντα.

Η Κάια Γκέρμπερ είναι το δεύτερο παιδί που απέκτησε το μοντέλο από τον δεύτερο γάμο της με τον Ραντ Γκέρμπερ. Το ζευγάρι έχει ακόμη έναν γιο, τον Πρίσλεϊ Γουόκερ Γκέρμπερ, ο οποίος είναι 27 ετών.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
PIERRAKAKIS_NEW_12345
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Πιερρακάκης: Στη ΔΕΘ ένα «σαφές και απολύτως υλοποιήσιμο σχέδιο τετραετίας» – Αιχμές για «οικονομικό λαϊκισμό»

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