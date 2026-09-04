Χριστίνα Μαραγκόζη: Η ανάρτηση για τα 12 χρόνια από τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή (Photos)

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Τη μνήμη του Αντώνη Βαρδή για τα 12 χρόνια από τον θάνατό του θέλησε να τιμήσει η Χριστίνα Μαραγκόζη με μια ανάρτησή της στο facebook.

Η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια σειρά από κοινές τους φωτογραφίες, ενώ στον σχολιασμό επέλεξε να βάλει απλώς τελίτσες, δείχνοντας τη συγκίνησή της αλλά και τα βαθιά της συναισθήματα που παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

Οι δυο τους αποτέλεσαν, άλλωστε, έναν από τους πιο πολυσυζητημένους, παθιασμένους και καλλιτεχνικά γόνιμους έρωτες της ελληνικής showbiz. Δεν υπήρξαν απλώς ζευγάρι στη ζωή, αλλά και ένα σπουδαίο καλλιτεχνικό δίδυμο που σφράγισε τη δεκαετία του ’80 και τις αρχές της δεκαετίας του ’90, χαρίζοντάς μας διαχρονικά τραγούδια.

Η Χριστίνα Μαραγκόζη και ο Αντώνης Βαρδής γνωρίστηκαν στις αρχές της δεκαετίας του ’80, μ ετη γνωρισμία τους να εξελίσσεται γρήγορα σε μια σχέση ζωής, όπως έχει δηλώσει η ίδια η ερμηνεύτρια σε μεταγενέστερες συνεντεύξεις της.

Ο σπουδαίος μουσικοσυνθέτης είδε στα μάτια και τη φωνή της Χριστίνας τη μούσα του και μοιράστηκαν μαζί δέκα χρόνια κοινής πορείας, εκ των οποίων τα πέντε ήταν παντρεμένοι.

«Θα προτιμούσα», το «Συναυλία» και το διαχρονικό «Θέλω να με νιώσεις» είναι λόγα μόνο από τις επιτυχίες τους που τραγουδιούνται μέχρι σήμερα.

Ο χωρισμός τους ήρθε στις αρχές της δεκαετίας του ’90, απασχολώντας έντονα τα media της εποχής, αφήνοντας πίσω του μια γλυκόπικρη γεύση και κάποιες αποστάσεις, οι οποίες ωστόσο δεν έσβησαν ποτέ την κοινή τους ιστορία.

Ακόμα και χρόνια μετά τον θάνατο του Αντώνη Βαρδή, η Χριστίνα Μαραγκόζη δεν παραλείπει να τιμά τη μνήμη του. Μέσα από συγκινητικές αναρτήσεις της στα social media, υπενθυμίζει πως οι αναμνήσεις μπορεί να ξεθωριάζουν, αλλά ο σεβασμός και τα βαθιά συναισθήματα για τον άνθρωπο που της άλλαξε τη ζωή παραμένουν αναλλοίωτα στο πέρασμα του χρόνου.

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