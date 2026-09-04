Αδιέξοδο στη δίκη της Lindsay Clancy – Πώς ένας ένορκος «φρενάρει» την ετυμηγορία για τη δολοφονία των τριών παιδιών της

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Παραμένει το αδιέξοδο στη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι, με έναν δικαστή να ζητά εκ νέου από τους ενόρκους να συνεχίσουν την προσπάθεια για να καταλήξουν σε ετυμηγορία, μετά από μια δραματική έκτη ημέρα διαβουλεύσεων σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει την Αμερική.

Οι εντάσεις κλιμακώθηκαν στο δικαστήριο όταν η επικεφαλής των ενόρκων έστειλε στον δικαστή ένα σημείωμα στο οποίο ανέφερε ότι ένας από τους ενόρκους δεν ακολουθούσε τις οδηγίες σχετικά με το κριτήριο της «εύλογης αμφιβολίας».

Στη δικαστική αίθουσα προκλήθηκε αναστάτωση όταν η υπεράσπιση ζήτησε την απομάκρυνση του ενόρκου, αίτημα το οποίο απορρίφθηκε από τον δικαστή.

Η 36χρονη Κλάνσι κατηγορείται για τις δολοφονίες των τριών παιδιών της — της Κόρα, πέντε ετών, του Ντόσον, τριών ετών, και του 8 μηνών Κάλαν στο οικογενειακό τους σπίτι στη Μασαχουσέτη στις 24 Ιανουαρίου 2023.

Η πρώην νοσηλεύτρια σε μαιευτήριο δεν αρνείται ότι στραγγάλισε τους δύο γιους και την κόρη της στο υπόγειο του σπιτιού τους. Ωστόσο, ο δικηγόρος της υποστηρίζει ότι εκείνη την εποχή έπασχε από επιλόχεια ψύχωση και δεν μπορούσε να διακρίνει το σωστό από το λάθος.

Η επιτροπή των ενόρκων, αποτελούμενη από εννέα γυναίκες και τρεις άνδρες, συνεδρίασε για περίπου 35 ώρες χωρίς να καταλήξει σε ετυμηγορία, μετά από σχεδόν έξι εβδομάδες δικαστικών διαδικασιών.

Το σώμα των ενόρκων είχε στείλει δύο φορές στο παρελθόν σημειώματα στον δικαστή, αναφέροντας ότι δεν μπορούσε να καταλήξει σε ομόφωνη απόφαση, αλλά την Πέμπτη υπήρξε η πρώτη ένδειξη δυσαρέσκειας στην αίθουσα των διαβουλεύσεων.

Ο δικηγόρος της Κλάνσι, Κέβιν Ρέντινγκτον, δήλωσε στο δικαστήριο ότι η επικεφαλής των ενόρκων είχε στείλει ένα ακόμη σημείωμα, στο οποίο παραπονιόταν στον δικαστή Γουίλιαμ Σάλιβαν ότι ένας ένορκος αρνιόταν να ακούσει τη νομική εξήγηση σχετικά με την εύλογη αμφιβολία.

Ο Ρέντινγκτον και η εισαγγελέας Τζένιφερ Σπραγκ είχαν μια έντονη συζήτηση με τον δικαστή στο δικαστήριο.

Οι δημοσιογράφοι που βρίσκονταν στην αίθουσα δεν μπόρεσαν να ακούσουν τη συζήτηση, αλλά ρεπόρτερ του BBC παρατήρησε εκφράσεις εκνευρισμού και χειρονομίες από τον δικηγόρο της Κλάνσι, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του.

Στη συνέχεια, ο Ρέντινγκτον πλησίασε την Κλάνσι για να της εξηγήσει τι είχε μόλις συμβεί, σε μια συζήτηση που φαινόταν να είναι τεταμένη.

Η Κλάνσι, η οποία έμεινε παράλυτη από τη μέση και κάτω όταν πήδηξε από ένα παράθυρο του δεύτερου ορόφου αφού σκότωσε τα παιδιά της, μεταφέρθηκε με το αναπηρικό της αμαξίδιο από τον δικηγόρο της για να συμμετάσχει στη συζήτηση με τον δικαστή.

Στη συνέχεια, ο δικαστής Σάλιβαν κάλεσε κάθε ένορκο ξεχωριστά προκειμένου να τους απευθύνει ερωτήσεις.

Υπενθύμισε στους ενόρκους ότι πρέπει να πιστεύουν ομόφωνα, πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας, ότι η κατηγορουμένη είναι ένοχη, προκειμένου να την καταδικάσουν για ένα έγκλημα. Καθώς κάθε ένορκος πλησίαζε, ορισμένοι κοίταζαν την Κλάνσι, ενώ άλλοι όχι.

Όταν ο δικηγόρος της υπεράσπισης ενημέρωσε το δικαστήριο για το αίτημά του να απομακρυνθεί ένας ένορκος, ακούστηκαν αναστεναγμοί και οι δημοσιογράφοι άρχισαν αμέσως να πληκτρολογούν.

Ο δικαστής Σάλιβαν δήλωσε ότι ο ένορκος που διαφωνούσε μπορούσε να παραμείνει και ότι οι διαβουλεύσεις μπορούσαν να συνεχιστούν.

«Δεν θεωρώ σωστό να ταχθώ υπέρ της μιας ή της άλλης πλευράς στις διαβουλεύσεις», είπε ο δικαστής.

Η εισαγγελέας δήλωσε ότι οι οδηγίες του δικαστή προς τους ενόρκους ήταν κατάλληλες. «Δεν υπάρχει τρόπος να προσδιορίσουμε ποια είναι η πορεία των διαβουλεύσεων, ποιος έχει δίκιο και ποιος άδικο, ούτε πρέπει να προσπαθήσουμε να το κάνουμε», είπε.

Η Κλάνσι έσκυψε το κεφάλι καθώς τα ΜΜΕ άρχισαν να αποχωρούν από την αίθουσα.

Ο Ρέντινγκτον, που φαινόταν αναστατωμένος, φαινόταν να παρηγορεί την πελάτισσά του, χαϊδεύοντάς της την πλάτη, καθώς οι δημοσιογράφοι έφευγαν από το δικαστήριο.

Ο συνήγορος υπεράσπισης δήλωσε στη συνέχεια στους δημοσιογράφους ότι το σημείωμα προς τον δικαστή ανέφερε ότι υπήρχε ένας ένορκος που, όπως το περιέγραψε, «αρνείται να ακούσει τον νόμο… σχετικά με την εύλογη αμφιβολία».

Ο Ρέντινγκτον είπε ότι είχε προτείνει στον δικαστή «ένα αίτημα για την απομάκρυνση του ενόρκου που αρνείται να αποδεχτεί τις οδηγίες σας σχετικά με τον νόμο περί εύλογης αμφιβολίας».

Ωστόσο, διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει τι ακριβώς σκέφτεται ο συγκεκριμένος ένορκος και δεν επιβεβαίωσε ότι η ψηφοφορία είναι 11-1, όπως είχε αναφερθεί νωρίτερα από την επικεφαλής των ενόρκων.

Το ζήτημα με τον ένορκο αναμένεται να εξεταστεί εκ νέου όταν το δικαστήριο συνέλθει την Παρασκευή.

Εάν η επιτροπή των ενόρκων δεν καταλήξει σε ετυμηγορία και ο δικαστής Σάλιβαν κηρύξει άκυρη τη δίκη, οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποφασίσουν εάν θα επαναλάβουν τη δίκη.

Η Κλάνσι κινδυνεύει με ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης, εάν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού.

Εάν κριθεί αθώα λόγω έλλειψης ποινικής ευθύνης ή λόγω παραφροσύνης, θα μπορούσε να εισαχθεί σε κρατικό ψυχιατρικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία, για να καταδικαστεί κάποιος για ένα έγκλημα, οι ένορκοι πρέπει να πιστέψουν ομόφωνα «πέραν κάθε εύλογης αμφιβολίας» ότι είναι ένοχος.

Ο χαρακτηρισμός αυτός αποτελεί το αυστηρότερο κριτήριο στο αμερικανικό νομικό σύστημα. Επιβάλλει στο κράτος το βάρος να αποδείξει την ενοχή του κατηγορουμένου και όχι στον κατηγορούμενο να αποδείξει την αθωότητά του.

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