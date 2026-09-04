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04.09.2026 10:54

Φωτιά στην Μάνδρα: Καίει σκουπίδια – Μήνυμα του 112 για ετοιμότητα

04.09.2026 10:54
mandra new

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Φωτιά ξέσπασε σήμερα το πρωί στην Μάνδρα, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με μήνυμα του 112 που στάλθηκε στους κατοίκους για να παραμείνουν σε ετοιμότητα να αναφέρει ότι καίει στο Ξηροπήγαδο.

Η φωτιά στην Μάνδρα φαίνεται να καίει ξερά χόρτα και απορρίμματα, ενώ στο σημείο έχουν υψωθεί πυκνοί μαύροι καπνοί, οι οποίοι είναι ορατοί από την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκεται κοντά στη βιομηχανική ζώνη.

Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε περίπου στις 10:00 και στο σημείο κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ και 12 πυροσβεστικά οχήματα.

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο Δήμος Μάνδρας-Ειδυλλίας με υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:52
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