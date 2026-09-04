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ΕΛΛΑΔΑ

04.09.2026 11:38

Μαραθώνας: Στο υπόγειο του σπιτιού βρέθηκε η ηλικιωμένη

04.09.2026 11:38
marathonas ilikiomeni – new

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Λήξη στο θρίλερ στον Μαραθώνα καθώς οι αρχές κατάφεραν τελικά να εντοπίσουν την ηλικιωμένης, που ο θάνατός της δεν είχε δηλωθεί από την κόρη της, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη.

Παρά την ομολογία της κόρης της που φέρεται να είχε παραδεχτεί ότι έθαψε την 90χρονη γυναίκα στην αυλή του σπιτιού, η ηλικιωμένη δεν εντοπίστηκε θαμμένη.

Τα οστά της γυναίκας σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού, τυλιγμένα με νάιλον.

Η ηλικιωμένη υπολογίζεται ότι έφυγε από τη ζωή πριν από περίπου δέκα χρόνια.

Η 68χρονη κόρη φέρεται να είχε πει στους αστυνομικούς ότι δεν θυμόταν πού ακριβώς είχε θάψει τη μητέρα της, ενώ το πρωι μιλώντας σε δημοσιογράφους και απαντώντας γιατί δεν κηδεύτηκε η ηλικιωμένη, φέρεται να απάντησε ότι αυτά είναι προσωπικά θέματα…

Την Πέμπτη, συνεργεία με ειδικά μηχανήματα και μπουλντόζες πήγαν στο χωριό, στην αυλή του σπιτιού και πραγματοποίησαν έρευνα σκάβοντας σε όλο τον κήπο, χωρίς ωστόσο να εντοπίσουν την ηλικιωμένη, η οποία σύμφωνα με όσα έχει πει η εγγονή αν ζούσε θα ήταν 90 ετών.

Η καταγγελία της εγγονής και οι αναλήψεις

Την καταγγελία έκανε η κόρη της 68χρονης και εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία πριν από δύο εβδομάδες προσήλθε στις αρχές καταγγέλλοντας ότι είχε χάσει την επαφή με τη γιαγιά της εδώ και μία δεκαετία.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα φέρεται να ενέπλεξε στην υπόθεση και τον αδελφό της και εγγονό της γυναίκας που βρέθηκε νεκρή στο υπόγειο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η καταγγέλλουσα κόρη και εγγονή που δεν μένει στον Μαραθώνα αλλά στο Περιστέρι, είπε στους αστυνομικούς «γνωρίζω ότι όταν πέθανε η γιαγιά πριν από 10 περίπου χρόνια η μαμά με την βοήθεια του αδερφού μου την έθαψαν για να πάρουν σύνταξη».

Οι αστυνομικοί που ασχολούνται την υπόθεση έχουν επιβεβαιώσει ότι μέχρι τον Αύγουστο γίνονταν κανονικά αναλήψεις από τον λογαριασμό της ηλικιωμένης.

Συγκεκριμένα από την έρευνα σε σχέση με την τράπεζα στην οποία πιστωνόταν η σύνταξη της ηλικιωμένης, διαπιστώθηκε ότι τον Αύγουστο γινόταν ανάληψη κανονικά από την χρεωστική της ηλικιωμένης και κάποιος/κάποιοι εισέπραττα την σύνταξη

Στο πλαίσιο αυτό, για την ώρα τα αδικήματα που θα αναμένεται να καταγραφούν στη δικογραφία θα είναι αυτά για απόκρυψη αναγγελίας θανάτου και απάτη σε βάρος του Δημοσίου.

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ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04.09.2026 11:53
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