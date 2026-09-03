Θρίλερ στον Μαραθώνα: Ψάχνουν τη σορό της ηλικιωμένης που ομολόγησε η κόρη της ότι την έθαψε στην αυλή του σπιτιού – Σοκ στη γειτονιά

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Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση της γυναίκας που φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της, στον Μαραθώνα, και συνέχισε να λαμβάνει τη σύνταξή της, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί η σορός της ηλικιωμένης.

Η υπόθεση ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία της εγγονής της ηλικιωμένης που φέρεται να είναι θαμμένη, δηλαδή της κόρης της γυναίκας που φέρεται να την έθαψε.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να παραδέχθηκε στους αστυνομικούς πως όταν πέθανε η ηλικιωμένη μητέρα της, πριν από σχεδόν 10 χρόνια, σε ηλικία 80 ετών, την έθαψε στην αυλή και δεν δήλωσε τον θάνατό της, προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της.

Μετά από έρευνα στα αρχεία του ΕΦΚΑ, διαπιστώθηκε ότι ο θάνατος της ηλικιωμένης δεν είχε δηλωθεί ποτέ, ενώ η σύνταξή της καταβάλλεται κάθε μήνα.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τη σορό

Οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, απέκλεισαν τον χώρο και με ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποίησαν έρευνες στην αυλή.

Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχουν εντοπιστεί ανθρώπινα λείψανα στην αυλή της μονοκατοικίας στον Μαραθώνα.

Η κόρη πάντως, της ηλικιωμένης, παρά το γεγονός ότι ομολόγησε, φέρεται να είπε πως δεν θυμάται σε ποιο ακριβώς σημείο της αυλής την έθαψε. Υπέδειξε στο περίπου, αλλά όχι κάποιο συγκεκριμένο σημείο.

Οι έρευνες αναμένεται να επεκταθούν και σε άλλα σημεία προκειμένου να διαπιστωθεί αν ευσταθούν όσα αναφέρονται στην καταγγελία την οποία φέρεται να έκανε η εγγονή της νεκρής ηλικιωμένης.

«Δεν την είχα δει ποτέ – Ήταν πάρα πολύ κλειστοί άνθρωποι»

Μιλώντας στο Orange Press για το σοκ που υπέστη η γειτονιά, κάτοικος που διαμένει απέναντι από το σπίτι περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε το πρωί, σημειώνοντας πως στο οίκημα έμενε η γυναίκα μαζί με τον γιο της:

«Φεύγοντας το πρωί για τη δουλειά, είδα μπουλντόζες, αστυνομία και έναν φορτωτή να σκάβει. Μας είπαν ότι ψάχνουν μια ηλικιωμένη γυναίκα στον κήπο. Εγώ μένω δέκα χρόνια εδώ και δεν την είχα δει ποτέ. Προφανώς, αν συνέβη κάτι τέτοιο, θα έγινε πριν από τη δεκαετία».

Παράλληλα, ο γείτονας αναφέρθηκε στην ιδιόρρυθμη συμπεριφορά της οικογένειας, τονίζοντας την πλήρη απομόνωσή τους από τη γειτονιά. Όπως είπε:

«Γενικά δεν είχαν επαφές με κανέναν από τους γείτονες. Έβγαιναν μόνο το βράδυ, ακόμα και το σκυλί τους τη νύχτα το έβγαζαν. Είμαστε πραγματικά σε σοκ, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται».

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλοι γείτονες ανέφεραν στην ΕΛ.ΑΣ ότι η γυναίκα ήταν εν ζωή το 2013, ωστόσο έκτοτε έχασαν τα ίχνη της.

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