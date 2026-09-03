Οκτώ μήνες, τέσσερα μέτωπα, μία στρατηγική: Πώς η Τουρκία χτίζει βήμα-βήμα την πίεση στο Αιγαίο

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Οι «βαριές κουβέντες» του Ερντογάν που κάλεσε την Ελλάδα να «διδαχθεί από την ιστορία» και να μην ερμηνεύει τη στάση της Άγκυρας, απέναντί της ως αδυναμία, δεν έπεσαν ως κεραυνός εν αιθρία. Τουλάχιστον για όσους, εδώ και μήνες προειδοποιούν ότι η Τουρκία θα προχωρήσει δυναμικά τους σχεδιασμούς της στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, φέρνοντας την χώρα μας σε πολύ περίπλοκη θέση.

Και ίσως ο καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι να παρακολουθήσουμε βήμα-βήμα πώς μέσα στο 2026 κλιμάκωσε σοβαρά την κατάσταση, αναγκάζοντας όλους όσοι μέχρι την άνοιξη μιλούσαν για κινήσεις «εσωτερικής κατανάλωσης» στην Τουρκία, να έρθουν αντιμέτωποι με την πραγματικότητα…

Το ημερολόγιο της κλιμάκωσης των τουρκικών ενεργειών και αμφισβητήσεων

1. 8 Ιανουαρίου – Η πρώτη πίεση του έτους γύρω από υποθαλάσσιο καλώδιο. Η Τουρκία κατηγόρησε την Ελλάδα για «μονομερείς ενέργειες» στο Αιγαίο με αφορμή το καλωδιακό Ocean Link, που εργαζόταν για οπτικές ίνες μεταξύ ελληνικών νησιών. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι παρακολουθεί τις εργασίες επειδή, κατά την Άγκυρα, επηρεάζουν τουρκικές «θαλάσσιες δικαιοδοσίες». Είναι σημαντικό γιατί από πολύ νωρίς η Τουρκία συνέδεσε ακόμη και τεχνικές εργασίες καλωδίων με την αξίωσή της να έχει λόγο στις δραστηριότητες ανατολικά ενός νοητού άξονα στο Αιγαίο.

2. Ιανουάριος – Η Άγκυρα εισάγει τις «NAVTEX χωρίς ημερομηνία λήξης». Η Τουρκία προχώρησε σε μια ασυνήθιστη πρακτική: NAVTEX μεγάλης ή, κατά την τουρκική διατύπωση, αόριστης διάρκειας, μέσω των οποίων προωθεί δύο βασικές θέσεις. Πρώτον, ότι έρευνες σε μεγάλες περιοχές του Αιγαίου πρέπει να συντονίζονται με τις τουρκικές αρχές. Δεύτερον, ότι 23 ελληνικά νησιά έχουν καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Στις 29 Ιανουαρίου το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ξεκαθάρισε ότι οι συγκεκριμένες αναγγελίες δεν είχαν απλώς διετή διάρκεια, αλλά θεωρούνται από την Άγκυρα «μόνιμες».

3, 30 Ιανουαρίου – Η Τουρκία βάζει τον 25ο μεσημβρινό στο παιχνίδι. Τουρκικές πηγές του υπουργείου Άμυνας δήλωσαν ότι κάθε ερευνητική δραστηριότητα ανατολικά του 25ου μεσημβρινού θα πρέπει να συντονίζεται με την Τουρκία. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία, επειδή ο 25ος μεσημβρινός ουσιαστικά τέμνει το Αιγαίο και η αξίωση επιχειρεί να εισαγάγει μια de facto λογική «μοιρασμένης αρμοδιότητας». Η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την αντίληψη.

4. 2–4 Φεβρουαρίου – NOTAM κατά ελληνικής άσκησης κοντά στην Κάρπαθο. Η Τουρκία εξέδωσε την NOTAM A0385/26, αμφισβητώντας ελληνική αεροπορική άσκηση βορειοδυτικά της Καρπάθου και επικαλούμενη καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης. Η Αθήνα απάντησε με αντι-NOTAM, υπογραμμίζοντας ότι μέσα στο FIR Αθηνών η αρμοδιότητα έκδοσης NOTAM ανήκει στην ελληνική ΥΠΑ. Την ίδια περίοδο καταγράφηκαν και έξι παραβιάσεις ελληνικού εναέριου χώρου από τουρκικό UAV στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

5. 10 Φεβρουαρίου – Νέα τουρκική NOTAM λίγο πριν από τη συνάντηση κορυφής. Το ελληνικό ΥΠΕΞ επιβεβαίωσε ότι, μόλις δύο ημέρες πριν από την επίσκεψη Μητσοτάκη και Γεραπετρίτη στην Άγκυρα, η Τουρκία εξέδωσε νέα NOTAM που επαναλάμβανε τις θέσεις περί αποστρατιωτικοποίησης ελληνικών νησιών του ανατολικού Αιγαίου. Η Αθήνα χαρακτήρισε το περιεχόμενό της παράνομο και προχώρησε σε διάβημα προς την Τουρκία, ενώ ανακοίνωσε και προσφυγή στον IMO για τις NAVTEX.

6. Μάρτιος – Νέο επεισόδιο με καλωδιακό πλοίο μεταξύ Αμοργού και Αστυπάλαιας. Σύμφωνα με τις ελληνικές πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν αργότερα, τουρκική κορβέτα απηύθυνε μέσω ασυρμάτου προειδοποιήσεις προς το Ocean Connector, υποστηρίζοντας ότι η δραστηριότητά του απαιτούσε τουρκική έγκριση. Η ενέργεια εντάχθηκε στην ίδια λογική που είχε εμφανιστεί τον Ιανουάριο: δραστηριότητες πέρα από τα 6 ν.μ. ελληνικών νησιών θεωρούνται από την Άγκυρα ότι εμπίπτουν σε τουρκική δικαιοδοσία.

7. Άνοιξη 2026 – Η «Γαλάζια Πατρίδα» επιχειρείται να περάσει από δόγμα σε νόμο. Τον Μάιο διέρρευσαν πληροφορίες για σχέδιο τουρκικής νομοθεσίας που θα κωδικοποιούσε τις θέσεις της «Mavi Vatan». Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα και την ελληνική διπλωματική αξιολόγηση, το σχέδιο θα ενσωμάτωνε αξιώσεις περί «γκρίζων ζωνών», περιορισμένων δικαιωμάτων των ελληνικών νησιών σε ΑΟΖ/υφαλοκρηπίδα και μιας γραμμής διαχωρισμού των θαλάσσιων δικαιωμάτων με βάση τις ηπειρωτικές ακτές.

8. 13 Μαΐου – Τουρκική πυραυλάκατος παρεμβαίνει ξανά σε ελληνικό καλωδιακό έργο. Το Ocean Link, ενώ εργαζόταν σε διεθνή ύδατα μεταξύ Κω και Αστυπάλαιας, δέχθηκε μέσω ασυρμάτου παρέμβαση από τουρκική πυραυλάκατο, η οποία υποστήριξε ότι το πλοίο βρισκόταν σε τουρκική δικαιοδοσία. Η ελληνική φρεγάτα «Αδρίας» παρενέβη επίσης μέσω ασυρμάτου, υποστηρίζοντας ότι το πλοίο βρισκόταν εκτός τουρκικής δικαιοδοσίας. Οι εργασίες συνεχίστηκαν και η τουρκική μονάδα αποχώρησε. Ήταν, σύμφωνα με τις ελληνικές πληροφορίες, το τέταρτο παρόμοιο περιστατικό μέσα στους πρώτους μήνες του έτους.

9. 27 Μαΐου – Ο Γιασάρ Γκιουλέρ επαναφέρει επίσημα τη στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Ο Τούρκος υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι η Άγκυρα «δεν θα παραμείνει αδιάφορη» σε κινήσεις που θεωρεί ότι αμφισβητούν τα τουρκικά «δικαιώματα και συμφέροντα» στο Αιγαίο, την Ανατολική Μεσόγειο και την Κύπρο, ενώ κατηγόρησε εκ νέου την Ελλάδα ότι στρατιωτικοποιεί παράνομα τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

10. 4 Ιουνίου – Η Τουρκία δηλώνει ότι παρακολουθεί τους ελληνικούς εξοπλισμούς. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι παρακολουθεί στενά τις εξοπλιστικές και στρατιωτικές κινήσεις Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας και ότι οι τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις λαμβάνουν «όλα τα αναγκαία μέτρα» για τα τουρκικά συμφέροντα και για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων.

11. 8 Ιουνίου – Επεισόδιο γύρω από πτήσεις Ευρωπαίων υπουργών προς την Κύπρο. Η Τουρκία ανακοίνωσε ότι δύο F-16 απογειώθηκαν ως «προληπτικό μέτρο», επειδή αεροσκάφη που μετέφεραν υπουργούς Άμυνας προς την Κυπριακή Δημοκρατία φέρονταν, κατά την τουρκική εκδοχή, να έχουν εισέλθει στον εναέριο χώρο των κατεχομένων. Η Τουρκία αρνήθηκε ότι υπήρξε παρενόχληση. Το γεγονός, όμως, δείχνει τη χρήση στρατιωτικών μέσων και της τουρκοκυπριακής οντότητας για διεκδίκηση ελέγχου σε διεθνείς/κυπριακές αεροπορικές κινήσεις.

12. 10 Ιουνίου – Η Αθήνα θέτει επίσημα στον Φιντάν το θέμα της «Mavi Vatan». Ο Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε στον Φιντάν τις ελληνικές ανησυχίες για τη σχεδιαζόμενη νομοθετική κατοχύρωση της «Γαλάζιας Πατρίδας». Η ελληνική πλευρά υπογράμμισε ότι μονομερείς πράξεις δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα. Το γεγονός έχει αξία επειδή δείχνει ότι το θέμα είχε περάσει πλέον από επίπεδο δημοσιευμάτων σε επίσημη διπλωματική διαφορά.

13. 16 Ιουνίου – Επαναφορά της τακτικής των οπλισμένων F-16 και αύξηση παραβιάσεων. Δύο ζεύγη τουρκικών F-16, δύο εκ των οποίων οπλισμένα, πραγματοποίησαν έξι παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο. Επιπλέον, τουρκικό UAV και ακόμη ένα ζεύγος F-16 προχώρησαν σε παραβάσεις στο FIR Αθηνών. Η αύξηση αυτή σηματοδότησε την επιστροφή σε πιο έντονη αεροπορική δραστηριότητα μετά την περίοδο σχετικής ηρεμίας.

14. Ιούνιος–Ιούλιος – Τα drones αποκτούν όλο και μεγαλύτερο ρόλο. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού οι ελληνικές αρχές καταγράφουν σημαντική αύξηση των πτήσεων UAV στο Αιγαίο. Δεν πρόκειται μόνο για παραβάσεις FIR αλλά και για παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου, με τα τουρκικά drones να εξελίσσονται σε μέσο «χαμηλού κόστους, μηδενικού ανθρώπινου ρίσκου» για δοκιμή της ελληνικής αεράμυνας.

15. Ιούλιος – Τουρκικές μηχανότρατες μέσα σε ελληνικά χωρικά ύδατα. Έρευνα του Ινστιτούτου «Αρχιπέλαγος» κατέγραψε τουρκικές μηχανότρατες να χρησιμοποιούν διεθνή ύδατα ως βάση και στη συνέχεια να εισέρχονται για αλιεία στα ελληνικά χωρικά ύδατα μεταξύ Αγαθονησίου, Σάμου, Φούρνων και Πάτμου. Το περιστατικό έχει ευρύτερη διάσταση επειδή δημιουργεί πιθανό σημείο τριβής μεταξύ αλιέων και Λιμενικών των δύο χωρών.

16. 6 Αυγούστου – 17 παραβιάσεις και εικονική αερομαχία. Τουρκικά μαχητικά και UAV πραγματοποίησαν 17 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου. Δύο παραβιάσεις έγιναν από οπλισμένα F-16 και σε μία περίπτωση σημειώθηκε εικονική αερομαχία με ελληνικό μαχητικό. Ήταν η όγδοη τέτοια εμπλοκή του έτους. Το περιστατικό συνέπεσε χρονικά με την ελληνική επαναφορά του σχεδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου.

17. 7 Αυγούστου – Η Άγκυρα επαναφέρει ανοικτά τις «γκρίζες ζώνες». Σε επίσημη ανακοίνωσή του, το τουρκικό ΥΠΕΞ αντέδρασε στο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό για τον Τουρισμό και αναφέρθηκε ρητά σε «γεωγραφικούς σχηματισμούς των οποίων η κυριαρχία δεν παραχωρήθηκε στην Ελλάδα με διεθνείς συνθήκες». Πρόκειται ουσιαστικά για επίσημη επαναφορά της θεωρίας των «γκρίζων ζωνών».

18. 15–16 Αυγούστου – Η πιο βαριά θεσμική κίνηση μέχρι σήμερα: τα τουρκικά «εθνικά θαλάσσια πάρκα». Με δύο Προεδρικές Αποφάσεις της 15ης Αυγούστου, που δημοσιεύθηκαν στις 16 Αυγούστου, η Τουρκία ανακήρυξε το Fethiye–Kaş Deniz Milli Parkı και το Kuzey Ege Deniz Milli Parkı. Η Αθήνα υποστηρίζει ότι τα όριά τους εκτείνονται πέρα από τα τουρκικά χωρικά ύδατα, σε διεθνή ύδατα και σε τμήματα ελληνικής υφαλοκρηπίδας. Το βορειοαιγαιακό πάρκο βρίσκεται στην περιοχή Λήμνου–Σαμοθράκης, ενώ το δεύτερο δημιουργεί έναν μεγάλο τουρκικό θαλάσσιο χώρο γύρω από την περιοχή του Καστελλορίζου.

19. 17 Αυγούστου – Νέο κύμα αεροπορικών παραβιάσεων. Ένα τουρκικό CN-235 και τρία UAV πραγματοποίησαν συνολικά 12 παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου και έξι παραβάσεις του FIR Αθηνών στο βορειοανατολικό, κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο.

20. 18 Αυγούστου – 25 παραβιάσεις μέσα σε μία ημέρα. Οκτώ παραβιάσεις αποδόθηκαν σε τουρκικά F-16, δύο από τα οποία ήταν οπλισμένα, και 17 σε drones. Σημειώθηκε ακόμη μία εικονική αερομαχία. Είναι ίσως το πιο καθαρό επιχειρησιακό δείγμα της αλλαγής που επιχειρεί η Τουρκία: μαχητικά και UAV μαζί, με τα drones να αναλαμβάνουν πλέον μεγάλο μέρος της πίεσης.

21. 19 Αυγούστου – Νέα επίσημη αμφισβήτηση ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Η Τουρκία αντέδρασε στο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και δήλωσε ότι δεν παράγει έννομα αποτελέσματα για την Τουρκία, επαναλαμβάνοντας παράλληλα ότι υπάρχουν «γεωγραφικά χαρακτηριστικά» των οποίων η κυριαρχία δεν έχει παραχωρηθεί στην Ελλάδα. Δηλαδή η θεωρία περί αμφισβητούμενης κυριαρχίας επαναλαμβάνεται πλέον συστηματικά σε διαφορετικά ελληνικά διοικητικά κείμενα.

22. 17–22 Αυγούστου – Τουρκικά αλιευτικά ακόμη και στο Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου. Δύο τουρκικά αλιευτικά εντοπίστηκαν στις 17 Αυγούστου μέσα στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Αλοννήσου–Βορείων Σποράδων. Μέχρι την άφιξη του Λιμενικού είχαν αποχωρήσει από τα ελληνικά ύδατα. Αν τέτοια περιστατικά αυξηθούν, αποτελούν ένα εξαιρετικά επικίνδυνο σημείο τριβής χαμηλής έντασης.

23. 27 Αυγούστου — Η Τουρκία αμφισβητεί ελληνική στρατιωτική υποδομή στη Ρόδο. Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας δήλωσε ότι πιθανή ελληνική βάση UAV στη Ρόδο θα παραβίαζε το «αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς» του νησιού και θα έβλαπτε την ειρήνη στο Αιγαίο. Παράλληλα χαιρέτισε πληροφορίες για μετακίνηση Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη ως κίνηση «αντιστροφής της στρατιωτικοποίησης». Έτσι η Άγκυρα επιχειρεί να διευρύνει την αμφισβήτηση ακόμη και στο τι αμυντικά συστήματα μπορεί να τοποθετεί η Ελλάδα στα νησιά της.

24. 28 Αυγούστου – Τουρκικό UAV μεταξύ Σαμοθράκης και Λήμνου, κοντά στην αεροπορική κίνηση της Αλεξανδρούπολης. Τουρκικό drone εισήλθε στο FIR Αθηνών και παραβίασε τον ελληνικό εναέριο χώρο. Η Πολεμική Αεροπορία απογείωσε δύο F-16 για αναγνώριση και αναχαίτιση. Ιδιαίτερο βάρος είχε το γεγονός ότι η πτήση του UAV βρέθηκε κοντά στην περιοχή προσέγγισης/αναχώρησης του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί συντονισμός ώστε πολιτικό αεροσκάφος της Aegean να συνεχίσει με ασφάλεια την πτήση του.

25. 28 Αυγούστου – Τρίτη μέσα στον ίδιο μήνα τουρκική επίσημη αμφισβήτηση ελληνικού σχεδιασμού. Η Άγκυρα αντέδρασε στο ελληνικό Ειδικό Χωροταξικό για Βιομηχανία και Εφοδιαστική Αλυσίδα, επαναλαμβάνοντας για τρίτη φορά μέσα στον Αύγουστο ότι ελληνικές πράξεις που αφορούν το Αιγαίο «δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα» έναντι της Τουρκίας και κάνοντας ξανά αναφορά σε νησίδες/γεωγραφικούς σχηματισμούς «μη παραχωρηθείσας κυριαρχίας».

Η σημασία της αλληλουχίας και της κλιμάκωσης

Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Αύγουστο διαφαίνεται ορατά πλέον μια μετατόπιση από τις κλασικές αμφισβητήσεις προς μια πιο σύνθετη, πολυεπίπεδη στρατηγική. Στην αρχή του έτους έχουμε τις NAVTEX και NOTAM μεγάλης διάρκειας, με τις οποίες η Τουρκία επιχειρεί να εγγράψει στα διεθνή συστήματα ναυσιπλοΐας και αεροναυτιλίας τις απόψεις της για αποστρατιωτικοποίηση, θαλάσσια δικαιοδοσία και τον 25ο μεσημβρινό. Στη συνέχεια έχουμε παρεμβάσεις του τουρκικού Ναυτικού σε καλωδιακά πλοία. Την άνοιξη εμφανίζεται η προσπάθεια νομικής κωδικοποίησης της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το καλοκαίρι επιστρέφουν εντονότερα F-16, UAV και εικονικές αερομαχίες. Και τον Αύγουστο περνάμε σε κάτι ποιοτικά διαφορετικό: Προεδρικά Διατάγματα, θαλάσσια πάρκα και επαναλαμβανόμενες επίσημες αναφορές στις «γκρίζες ζώνες».

Να θυμίσουμε ότι μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου η ελληνική κυβέρνηση, δεν χαρακτήριζε τις κινήσεις του ως «κλιμάκωση»: Μάλιστα, στις 10 Φεβρουαρίου το ΥΠΕΞ έλεγε ότι επρόκειτο για επανάληψη παλαιών τουρκικών θέσεων. Μέχρι τα τέλη Αυγούστου όμως η κατάσταση άλλαξε αισθητά. Οι Τούρκοι κλιμακώνουν (και έπεται συνέχεια) ενώ το ελληνικό ΥΠΕΞ αναγκάζεται πλέον σε αλλαγή ρητορικής και να μιλά πλέον για ενέργειες που «υπονομεύουν σοβαρά» την καλή γειτονία, ενώ ο Γεραπετρίτης ενημέρωσε τους Ευρωπαίους εταίρους στο Δουβλίνο, για «αύξηση της έντασης εκ μέρους της Τουρκίας».

Βέβαια, με τα λόγια, δεν απαντώνται τέτοιο καλοστημένοι σχεδιασμοί και η ελληνική κυβέρνηση βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη με μία τακτική και επιχειρησιακή κλιμάκωση που αναμφίβολα θα την επηρεάσει κατά την προεκλογική περίοδο.

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