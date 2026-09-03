Νεκρό βρέφος στην Κυψέλη: Ξανά στον ανακριτή οι τρεις από το σπίτι της φρίκης – Οι αντιφάσεις και τα κρίσιμα ερωτήματα

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Προφυλακισμένοι παραμένουν, ο 43χρονος και η 38χρονη από την Κυψέλη, που κρατούσαν στην κατάψυξη το νεκρό μωρό τους καθώς και ο Αφγανός σύντροφος της ανήλικης κόρης τους.

Το ζευγάρι και ο 27χρονος θα βρεθούν εκ νέου σήμερα ενώπιον του ανακριτή προκειμένου να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο του μωρού, μετά και την άσκηση δίωξης για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Οι καταθέσεις των παιδιών που ολοκληρώθηκαν χθες το βράδυ πραγματοποιήθηκαν παρουσία παιδοψυχολόγου και, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, τα όσα ανέφεραν τα παιδιά φαίνεται να παρουσιάζουν σημεία σύγκλισης με τους ισχυρισμούς που είχαν διατυπώσει οι γονείς κατά την προανάκριση.

Σοκαριστικά είναι όσα κατέθεσε το ζευγάρι, ο 43χρονος και η 38χρονη, οι οποίοι δήλωσαν ότι το 2022 γεννήθηκε το μωρό και το ίδιο έτος πέθανε από παθολογικά αίτια. Αυτό δείχνει ότι επί τέσσερα χρόνια το μετέφεραν σε έναν καταψύκτη.

Για τις μαχαιριές στο σώμα του βρέφους, ο 43χρονος δήλωσε ότι έγιναν ενώ ήταν νεκρό και κατεψυγμένο, καθώς είχε κολλήσει μία κρούστα πάγου στο άψυχο σώμα του μωρού και προσπαθούσε να το αφαιρέσει.

Όμως αυτό δεν συνάδει με την ιατροδικαστική εξέταση. Το Mega έφερε στο φως τη νεότερη κατάθεση του ιατροδικαστή στις Αρχές, σύμφωνα με την οποία το άτυχο βρέφος έφερε περίπου 20 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, εκ των οποίων τα τέσσερα με πέντε προκλήθηκαν όσο το παιδί ήταν ακόμα εν ζωή.

Η τεράστια απώλεια αίματος αποκλείει οριστικά τον ισχυρισμό του 43χρονου ότι το βρέφος είχε ήδη καταλήξει από παθολογικά αίτια.

Αντιφάσεις στις καταθέσεις

Τώρα οι αρχές δεν έχουν πειστεί από την εκδοχή που δίνουν οι γονείς, καθώς υπάρχουν αρκετά κενά και αντιφάσεις.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών εστιάζουν στις συνεχείς αντιφάσεις του ζευγαριού ενώ παρότι ισχυρίζονταν ότι άλλαζαν συχνά διαμονή, η δολοφονία διαπιστώθηκε πως τελέστηκε στο διαμέρισμα της οδού Διδύμου στην Κυψέλη.

Όταν μάλιστα πιέστηκαν να ονομάσουν τον παιδίατρο που δήθεν παρακολουθούσε το “άρρωστο” βρέφος, δεν ήταν σε θέση να δώσουν κανένα απολύτως στοιχείο.

Οι Αρχές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι το βρέφος τοποθετήθηκε στην κατάψυξη με σκοπό την απόκρυψη του εγκλήματος, ενώ στο κάδρο των ερευνών μπαίνουν οι εφιαλτικές συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, υπό τη σκιά της συστηματικής χρήσης σκληρών ναρκωτικών από τους γονείς.

Ο 43χρονος δήλωσε ότι το μωρό πέθανε παρουσία όλων των μελών της οικογένειας, ενώ η 38χρονη δήλωσε ότι η ίδια έλειπε από το σπίτι όταν πέθανε το παιδί της.

Η 15χρονη γεννήθηκε στη Γερμανία, ο 12χρονος το 9χρονο αγόρι αλλά και για το μωρό το ζευγάρι κατέθεσε ότι έχουν γεννηθεί στην Αθήνα, ωστόσο δεν έχουν βρεθεί χαρτιά που να το πιστοποιούν. Αναμένονται και οι εξετάσεις DNA προκειμένου να διαλευκανθεί η κατάσταση και να διαπιστωθεί αν όντως τα παιδιά είναι δικά τους.

Η «ανοιχτή» δικογραφία

Να σημειωθεί πως σε εξέλιξη είναι και η διερεύνηση ακόμα μιας δικογραφίας που αφορά στον 43χρονο Έλληνα και σχετίζεται με το αδίκημα της μαστροπείας.

Κατά πληροφορίες, η υπόθεση που περιλαμβάνει αρκετούς κατηγορούμενους αφορά στη χρονική περίοδο 2020-2021, ενώ από το 2025 η δικογραφία έχει διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών η οποία και τη χειρίζεται.

Τέλος, αναφορικά με άλλη δικογραφία μαστροπείας με χρόνο τέλεσης το 2020 και θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα, ο 43χρονος είχε καταστεί κατηγορούμενος, στη συνέχεια είχε προφυλακιστεί ωστόσο απαλλάχθηκε με βούλευμα του αρμόδιου συμβουλίου.

Στο επίκεντρο τα ναρκωτικά

Όσον αφορά τα ναρκωτικά, οι ίδιοι δηλώνουν ότι έκαναν χρήση ουσιών και όχι διακίνηση, ενώ ο Αφγανός που είχε σχέση με την 15χρονη είχε αναλάβει τα έξοδα ρουχισμού και φαγητού για όλη την οικογένεια. Νωρίτερα η Εισαγγελία Πρωτοδικών είχε ασκήσει ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας για τον 43χρονο, αλλά και για την 38χρονη.

Ποινική δίωξη όμως ασκήθηκε και για τον 26χρονο Αφγανό για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κοπέλας με την οποία είχε σχέσεις..

Στο νοσοκομείο λόγω στέρησης η 15χρονη

Αξίζει να σημειωθεί ότι η 15χρονη που είναι στον 7ο μήνα εγκυμοσύνης παραμένει υπό ιατρική παρακολούθηση, καθώς έχει παρουσιάσει σύνδρομο στέρησης από ναρκωτικές ουσίες.

Τα δύο μικρότερα παιδιά, ηλικίας 9 και 12 ετών, έχουν ήδη απομακρυνθεί από το Νοσοκομείο Παίδων και φιλοξενούνται πλέον στο «Σπίτι του Παιδιού».

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