Tim Curry: Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του ηθοποιού

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Ανακοινώθηκε η αιτία θανάτου του Τιμ Κάρι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στα 80 του χρόνια στις 25 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το PEOPLE που εξασφάλισε έγγραφα από το Τμήμα Δημόσιας Υγείας της Κομητείας του Λος Άντζελες, ο ηθοποιός πέθανε από στεφανιαία νόσο.

Στο ίδιο έγγραφο τόσο το ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου όσο και ο καρκίνος των νεφρών, επισημαίνονται ως σημαντικές επιβαρυντικές παθήσεις χωρίς, ωστόσο, να αποτελούν αιτία θανάτου.

Παράλληλα, το έγγραφο αναφέρει ότι δεν είχαν πραγματοποιηθεί χειρουργικές επεμβάσεις ούτε για τη στεφανιαία νόσο, ούτε για τον καρκίνο των νεφρών, ούτε όμως και σε σχέση με το ιστορικό εγκεφαλικού.

Ο Κάρι έφυγε από τη ζωή στο σπίτι του στο Toluca Lake του Λος Άντζελες, την Τρίτη 25 Αυγούστου, όπως είχε δηλώσει ο μάνατζέρ του στο PEOPLE.

Η αστυνομία του Λος Άντζελες επιβεβαίωσε ότι αστυνομικοί ανταποκρίθηκαν σε κλήση εκείνη την ημέρα και πραγματοποίησαν έρευνα για έναν άντρα περίπου 80 ετών σε κατοικία στο North Hollywood.

Tim Curry’s Cause of Death Revealed 1 Week After Rocky Horror Star Died at 80 (Exclusive) https://t.co/SCv1u3Gha1 — People (@people) September 2, 2026

Ο ηθοποιός είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο το 2012 και έκτοτε, είχε περιορίσει σημαντικά τόσο τις δημόσιες εμφανίσεις του όσο και την υποκριτική του δραστηριότητα.

«Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε πει σε επετειακή προβολή για τα 50 χρόνια του «The Rocky Horror Picture Show» στο Academy Museum του Λος Άντζελες, μιλώντας -τον Σεπτέμβριο του 2025- για την κατάσταση της υγείας του.

Αναφερόμενος στο πώς αντιλήφθηκε ότι είχε υποστεί εγκεφαλικό, είχε πει:

«Έκανα μασάζ εκείνη την ώρα και στην πραγματικότητα δεν είχα καταλάβει τίποτα. Όμως ο άνθρωπος που μου έκανε το μασάζ είπε: “Ανησυχώ για εσένα, θέλω να καλέσω ασθενοφόρο”. Και το έκανε, ενώ εγώ του έλεγα: “Αυτό είναι τόσο ανόητο”».

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