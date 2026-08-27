Tim Curry: «Ήταν απόλυτη δυστυχία» – Η συγκλονιστική περιγραφή στην αυτοβιογραφία του για το σοβαρό εγκεφαλικό και την παράλυση

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στο σοβαρό εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη το 2012 και παραλίγο να του κοστίσει τη ζωή, είχε εκτενώς αναφερθεί στα απομνημονεύματά του ο Τιμ Κάρι, που πέθανε την Τρίτη σε ηλικία 80 ετών.

Ο πρωταγωνιστής του «The Rocky Horror Picture Show» στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «Vagabond», όπου ξεδίπλωσε τη ζωή και την καριέρα του, αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στο βαρύ εγκεφαλικό που υπέστη τον Ιούλιο του 2012, αλλά και στη δύσκολη χειρουργική επέμβαση στην οποία χρειάστηκε να υποβληθεί.

Στο «Vagabond», που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2025, ο Κάρι έγραψε ότι την ώρα που υπέστη το εγκεφαλικό έκανε μασάζ και ήταν ο θεραπευτής του που αντιλήφθηκε πρώτος αλλαγές στο σώμα του, οι οποίες έδειχναν ότι επρόκειτο για επείγουσα κατάσταση. Εκείνος είπε ότι θα καλούσε το 911, όμως ο ηθοποιός αρχικά αρνήθηκε.

«Πιθανότατα του χρωστάω τη ζωή μου επειδή με αγνόησε, εμπιστεύτηκε το ένστικτό του και κάλεσε ασθενοφόρο. Ακόμη και την ώρα που με έβαζαν μέσα, εξακολουθούσα να πιστεύω ότι είχε υπερβάλει και ότι περνούσαμε όλη αυτή τη γελοία και περιττή διαδικασία», περιέγραψε.

Ο ηθοποιός μεταφέρθηκε στη συνέχεια στο νοσοκομείο. «Μέχρι τότε, δεν ήξερα ακόμη τι ακριβώς συνέβαινε ούτε τι επρόκειτο να ακολουθήσει, κάτι που ήταν πολύ τρομακτικό». Εκεί, ο Κάρι τέθηκε σε καταστολή και υποβλήθηκε επειγόντως σε κρανιεκτομή, κατά την οποία ένας «απίστευτος νευροχειρουργός» χρειάστηκε να αφαιρέσει τμήμα του κρανίου του. Μετά το χειρουργείο ενημερώθηκε αναλυτικότερα για το τι είχε συμβεί.

«Μόνο αφού ολοκληρώθηκε η επέμβαση ενημερώθηκα ότι είχα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό, το οποίο είχε στείλει θρόμβους αίματος στον εγκέφαλό μου, δύο από τους οποίους αφαιρέθηκαν», ανέφερε στα απομνημονεύματά του.

«Αποδείχθηκε ότι ο εγκέφαλός μου είχε πρηστεί τόσο πολύ ή είχε γεμίσει με τόσο αίμα, ώστε χρειάστηκε να αφαιρεθεί οστό από το κρανίο μου και να εμφυτευτεί στην κοιλιά μου, προκειμένου να παραμείνουν ζωντανοί τόσο ο εγκέφαλός μου όσο και εγώ. Ευτυχώς, η επέμβαση πέτυχε, κάτι που κάθε άλλο παρά δεδομένο ήταν», έγραψε.

Ο Κάρι είχε υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό στη δεξιά πλευρά του εγκεφάλου, το οποίο προκάλεσε παράλυση στην αριστερή πλευρά του σώματός του. «Δεν ξέρω πότε ακριβώς εμφανίστηκε η παράλυση», έγραψε, σημειώνοντας ότι «στην αρχή απλώς ένιωθα πολύ παράξενα, επειδή η αριστερή πλευρά του σώματός μου είχε μουδιάσει».

Δύο ημέρες μετά την επέμβαση στον εγκέφαλο, μεταφέρθηκε σε άλλο νοσοκομείο του Λος Άντζελες, όπου ο εκπρόσωπος Τύπου του τον βοήθησε να κρατήσει κρυφό το εγκεφαλικό, φροντίζοντας να εισαχθεί με ψευδώνυμο. Όπως έγραψε, «έπρεπε να φοράω ένα είδος προστατευτικού κράνους, καθώς ο εγκέφαλός μου ήταν κυριολεκτικά εκτεθειμένος». Με χιούμορ πρόσθεσε: «Σίγουρα δεν ήταν η καλύτερη εμφάνισή μου, αλλά τουλάχιστον δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι να με κοιτάζουν ή να με κρίνουν».

Πέρασε μήνες στο νοσοκομείο πριν μεταφερθεί σε κέντρο αποκατάστασης, όπου άρχισε ασκήσεις για την ομιλία, τις εκφράσεις του προσώπου, την κινητικότητα των χεριών και άλλες λειτουργίες. «Ζούσα μέσα σε μια ομίχλη. Έδειχνα τρομακτικός και για πολύ καιρό δεν μπορούσα να μιλήσω καθαρά. Αυτό ήταν εξαιρετικά απογοητευτικό, γιατί οι σκέψεις είχαν αρχίσει να σχηματίζονται ξανά, αλλά το να τις εκφράσω ήταν τεράστια προσπάθεια. Ένιωθα σαν να υπήρχε ένα τεράστιο χάσμα ανάμεσα στο μυαλό μου και σε όσα έβγαιναν από το στόμα μου. Το να μην μπορώ να σχηματίσω και να εκφέρω καθαρά μια πρόταση ήταν απόλυτη δυστυχία για κάποιον που εκτιμούσε τις λέξεις και τη συζήτηση όσο εγώ».

Το εγκεφαλικό του Κάρι έγινε γνωστό στον Τύπο σχεδόν έναν χρόνο αργότερα. Στα χρόνια που ακολούθησαν χρησιμοποιούσε αναπηρικό αμαξίδιο και έστρεψε περισσότερο την καριέρα του σε φωνητικούς ρόλους και εμφανίσεις σε εκδηλώσεις με θαυμαστές.

Τον Σεπτέμβριο του 2025, σε ειδική προβολή για τα 50 χρόνια του «The Rocky Horror Picture Show», ο Κάρι είχε αναφερθεί ξανά στην κατάσταση της υγείας του. «Ακόμη δεν μπορώ να περπατήσω, γι’ αυτό βρίσκομαι σε αυτή την ανόητη καρέκλα, και αυτό είναι πολύ περιοριστικό. Οπότε δεν πρόκειται να τραγουδήσω ούτε να χορέψω σύντομα. Εξακολουθώ να έχω σοβαρά προβλήματα με το αριστερό μου πόδι», είχε πει.

Διαβάστε επίσης:

Η Miley Cyrus αποχαιρετά τη νονά της, Dolly Parton – «Έχω έναν άγγελο στο πλευρό μου, πάντα είχα»

Ο Eros Ramazzotti υπεβλήθη σε επέμβαση στις φωνητικές χορδές – Αναβάλλεται σειρά από προγραμματισμένες συναυλίες

Ντόλι Πάρτον: Συγκινητικό «αντίο» από το Μπάκιγχαμ – Η αλλαγή φρουράς υπό τους ήχους του «9 to 5» (Video)