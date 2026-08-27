Taylor Swift για Dolly Parton: «Ήταν ένα δώρο που δεν σταματούσε να προσφέρει»

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Η Τέιλορ Σουίφτ (Taylor Swift) αποχαιρέτησε με λόγια γεμάτα αγάπη, συγκίνηση αλλά και ευγνωμοσύνη τη θρυλική ερμηνεύτρια της κάντρι μουσικής, Ντόλι Πάρτον (Dolly Parton), η οποία έφυγε από τη ζωή μετά από μια «σύντομη μάχη με τον καρκίνο».

«Ένας κόσμος χωρίς την Ντόλι δεν μοιάζει ούτε πιθανός, ούτε πραγματικός, ούτε σωστός. Όμως, χάρη στο διαχρονικά γενναιόδωρο τρόπο με τον οποίο πέρασε τον χρόνο της σε αυτόν τον κόσμο και τις αμέτρητες ζωές που άλλαξε προς το καλύτερο, η κληρονομιά της θα είναι αιώνια», ανέφερε σε δήλωσή της στο The Hollywood Reporter η σούπερ σταρ του για την πολυβραβευμένη με Grammy, υποψήφια για Όσκαρ και δημιουργό της Dollywood.

Στη συνέχεια, η Τέιλορ Σουίφτ περιέγραψε την Ντόλι Πάρτον ως έναν άνθρωπο ανεξάντλητης προσφοράς και πηγή έμπνευσης.

«Ήταν πραγματικά ένα δώρο που δεν σταματούσε να προσφέρει. Η Ντόλι μας έδωσε ένα πρότυπο για να εμπνεόμαστε, ενώ παράλληλα μας ενθάρρυνε να μένουμε πιστοί στον εαυτό μας. Με κάποιον τρόπο κατάφερνε να μας δίνει τα μαθήματά της για τον κόσμο με ευγένεια και ειλικρίνεια και συχνά με πολύ χιούμορ», έγραψε.

«Κατάφερε να προσφέρει στον κόσμο το απόλυτο μυστήριο και τη φαντασία σε ορισμένες πτυχές της ζωής της, αλλά και απόλυτη διαφάνεια σε ό,τι είχε σημασία. Με κάποιον τρόπο συνδύαζε την χάρη με την αποφασιστικότητα, όλα σε ένα εκθαμβωτικό πρόσωπο. Είχε την πιο τρυφερή καρδιά απέναντι στις δοκιμασίες των άλλων, αλλά και ένα ατσάλινο πείσμα όταν υπερασπιζόταν τη δική της αξία ως καλλιτέχνις, συμπλήρωσε.

Και κατέληξε: «Μαζί με τους όλους τους θαυμαστές της, είμαι τόσο ευγνώμων για όλα αυτά. Για τις μελωδίες και τους στίχους που έγραψε και που έλιωσαν ακόμα και τις πιο παγωμένες καρδιές. Για τα εκατομμύρια βιβλία που χάρισε στα παιδιά σε όλο τον κόσμο, ώστε να ερωτευτούν τις ιστορίες όπως εκείνη. Για τα τεντωμένα σχοινιά που περπάτησε, ώστε νεαρά κορίτσια όπως εγώ να μεγαλώσουν και να ονειρευτούν τη δική τους πορεία. Ντόλι, θα σε σκέφτομαι σε κάθε μου βήμα».

Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο, λίγο πριν από τον γάμο τους η ποπ σταρ και ο Τράβις Κέλσι (Travis Kelce) δώρισαν 26 εκατομμύρια δολάρια σε διάφορους οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και στο «Imagination Library» της Πάρτον. Μέσω βιντεοσκοπημένου μηνύματος στο Instagram, η θρυλική τραγουδίστρια είχε ευχαριστήσει το ζευγάρι δηλώνοντας «ενθουσιασμένη και συγκινημένη από τη γενναιόδωρη προσφορά».

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