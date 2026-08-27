Yayoi Kusama: Πέθανε η σπουδαία γιαπωνέζα εικαστικός, που μετέτρεψε τις παραισθήσεις σε τέχνη

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Πέθανε σε ηλικία 97 ετών η Γιαπωνέζα πρωτοπόρος καλλιτέχνιδα Γιαγιόι Κουσάμα, η οποία μετέτρεψε τις παραισθήσεις της σε τέχνη, από ζωηρούς πίνακες γεμάτους κουκκίδες και κολοκύθες – γλυπτά έως εγκαταστάσεις «απείρου» με καθρέπτες.

«Με βαθιά θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο της Γιαγιόι Κουσάμα σε νοσοκομείο του Τόκιο στις 14 Αυγούστου 2026, σε ηλικία 97 ετών», αναφέρει ανακοίνωση που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της.

«Καθόλη τη διάρκεια μιας εξαιρετικής ζωής αφιερωμένης εξ ολοκλήρου στην καλλιτεχνική δημιουργία, η Κουσάμα διέγραψε μια διεθνώς αναγνωρισμένη καριέρα ως πρωτοπόρος καλλιτέχνιδα της αβανγκάρντ, της οποίας η δημιουργική δραστηριότητα περιλάμβανε τις εικαστικές τέχνες, την περφόρμανς, τη μυθοπλασία και την ποίηση», αναφέρει η ανακοίνωση.

«Συνέχισε να ζωγραφίζει μέχρι τις τελευταίες της μέρες, χωρίς ποτέ να αφήσει το πινέλο της, εξερευνώντας την αιώνια αγάπη και την αιώνια ψυχή».

Η Κουσάμα, η οποία ζούσε εθελοντικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο επί δεκαετίες, ήταν γνωστή για την κατακόκκινη περούκα της και τα εκκεντρικά της σύνολα με πουά.

Η Κουσάμα έγινε όψιμα, σε μεγάλη ηλικία, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες καλλιτέχνιδες στον κόσμο, ζώντας επί δεκαετίες στο καλλιτεχνικό περιθώριο.

Το 1965, το έργο της «Infinity Mirror Rooms», στο οποίο πολυάριθμοί καθρέφτες και φώτα δημιουργούν ατελείωτες αντανακλάσεις και την ψευδαίσθηση χώρων χωρίς όρια, προσέλκυσε εκατομμύρια επισκέπτες. Αργότερα, εμβλήματα του έργου της έμελλε να γίνουν οι κολοκύθες και οι πανταχού παρούσες βούλες.

BREAKING: Acclaimed Japanese contemporary artist Yayoi Kusama — known for her signature polka dots, repetitive patterns and immersive "Infinity Mirror Rooms" — has died at 97, her company said in a statement Thursday. 👉 https://t.co/A3ee5WVlKi pic.twitter.com/5U2msdvcr0 August 27, 2026

Το 1993 έγινε η πρώτη Γιαπωνέζα καλλιτέχνης που εκπροσώπησε τη χώρα της στη Μπιενάλε της Βενετίας. Ο θρίαμβος της έκθεσης οδήγησε σε μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο την έβλεπαν τόσο στην Ιαπωνία όσο και διεθνώς.

Ενας από τους πίνακές της πωλήθηκε για περίπου 10,5 εκατομμύρια δολάρια σε δημοπρασία το 2022. Στη συνέχεια, το έργο της παρουσιάστηκε σε μεγάλα μουσεία, ενώ συνεργάστηκε με διεθνείς οίκους, όπως η Louis Vuitton.

Muere la artista japonesa Yayoi Kusama a los 97 años.

La creadora, famosa por sus instalaciones cubiertas de lunares y sus icónicas obras inmersivas, falleció el 14 de agosto en un hospital de Tokio. pic.twitter.com/FsBfiPRahO August 27, 2026

Οι παραισθήσεις και οι κουκκίδες

Μικροκαμωμένη και γνωστή για την καρέ κατακόκκινη περούκα που φορούσε στα τελευταία χρόνια της ζωής της, η Κουσάμα μιλούσε ανοιχτά για τις ψυχικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε, αναφέροντας ότι από την παιδική της ηλικία βίωνε οράματα και παραισθήσεις με αναλαμπές φωτός, κουκκίδες και λουλούδια.

In January 2023, Yayoi Kusama transformed Louis Vuitton’s Fifth Avenue flagship into one of New York City’s most unforgettable works of public art. A remarkably lifelike animatronic version of the artist appeared to paint her signature multicolored dots across the store’s… pic.twitter.com/v1YhbgUfxN — New York Mickey (@MickmickNYC) August 27, 2026

«Ακόμα και τώρα βλέπω παραισθήσεις», είπε στους δημοσιογράφους το 2017. «Κουκκίδες πετούν παντού — στο φόρεμά μου, στο πάτωμα, στα πράγματα που κουβαλάω, σε όλο το σπίτι, στην οροφή. Και τις ζωγραφίζω».

Γεννημένη στις 22 Μαρτίου 1929 στην πόλη Ματσουμότο, στην κεντρική Ιαπωνία, η Κουσάμα είχε μια ταραγμένη παιδική ηλικία που σημαδεύτηκε από οικογενειακές συγκρούσεις. Σύμφωνα με την ίδια, την κυρίευε ο φόβος που την οδηγούσε στο σημείο να σκέφτεται τον θάνατο κάθε μέρα.

The renowned Japanese avant-gardist died on Wednesday at a hospital in Tokyo from multiple organ failure, according to her US gallery, David Zwirner. She was 97. https://t.co/L416ndMspm — Vogue Magazine (@voguemagazine) August 27, 2026

«Αυτό που με εμπόδισε να δώσω τέλος στη ζωή μου ήταν το σχέδιο και η δημιουργία τέχνης. Αυτό δεν άλλαξε ποτέ. Ήταν χάρη στην ανακάλυψη της αγάπης μου για την τέχνη που κατάφερα να επιβιώσω και να συνεχίσω να ζω μέχρι σήμερα», δήλωσε σε συνέντευξή της το 2014 στο Vogue Japan.

Κατά τη διάρκεια των σχολικών της χρόνων, είχε ως μέντορα τον Ιάπωνα ζωγράφο Κακέι Χιμπίνο και αργότερα φοίτησε στη Δημοτική Σχολή Τεχνών και Χειροτεχνίας του Κιότο για να σπουδάσει παραδοσιακή ιαπωνική ζωγραφική.

Lamentablemente, el mundo del arte se encuentra de luto tras el reciente fallecimiento de Yayoi Kusama en Tokio, a la edad de 97 años.



En este video puedes ver su histórica exhibición en Melbourne que quedó registrada como uno de los pináculos celebratorios más masivos y… pic.twitter.com/CbykiaYNhT — El Club del Arte 🎨📷📚🖼🕍🎼 (@Arteymas_) August 27, 2026

Απογοητευμένη από τον αυστηρό και σε πολλές περιπτώσεις ασφυκτικό χαρακτήρα της ιαπωνικής κοινωνίας, η Κουσάμα έφυγε για τη Νέα Υόρκη το 1957. Εκεί, γρήγορα έγινε γνωστή, εκθέτοντας πίνακες με δίχτυα, φαλλικά γλυπτά και συχνές απεικονίσεις γυμνού, διοργανώνοντας εκδηλώσεις body painting και happenings για να διαμαρτυρηθεί ενάντια στον πόλεμο του Βιετνάμ, καθώς και γράφοντας μυθιστορήματα και ποίηση. Λέγεται ότι επηρέασε τον Άντι Γουόρχολ.

🇯🇵 Así recordamos a Yayoi Kusama



🎨 La artista japonesa, que lamentablemente falleció a los 97 años, fue una figura clave para la corriente artística de la psicodelia



🖼️ Expuso en museos de todo el mundo y recibió multitud de galardones, como la Orden de las Artes y las Letras… pic.twitter.com/72X8BwgywJ — El Universal (@El_Universal_Mx) August 27, 2026

Ωστόσο, η ψυχική της υγεία επιδεινώθηκε και επέστρεψε στην Ιαπωνία το 1973, μπαίνοντας εθελοντικά σε ψυχιατρικό νοσοκομείο τέσσερα χρόνια αργότερα, όπου συνέχισε να ζει, ενώ κάθε πρωί τη μετέφεραν στο κοντινό της εργαστήριο.

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