Το ΠΑΣΟΚ… μιλάει για το ιδιωτικό χρέος

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Εκδήλωση με επίκεντρο τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του «τέρατος» του ιδιωτικού χρέους – ξεπερνά τα 407 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ – πραγματοποιείται σήμερα στο Σεράφειο Κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων στην Πέτρου Ράλλη.
Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης για την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος και θα μιλήσουν ο πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης, η επικεφαλής της αρμόδιας ΚΤΕ, Μιλένα Αποστολάκη, ο Νίκος Γριζάνης που θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, ο δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σπυράκος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών, Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νικόλας Φαραντούρης, και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδωσίου.
Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις – που αφορούν σε θέματα που «καίνε» τους πολίτες – ενισχύουν το αντιπολιτευτικό προφίλ του, και έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, κάποιες κακές γλώσσες έσπευσαν να θυμίσουν ότι στο Σεράφειο είχε κάνει εκδήλωση και ο Τσίπρας, για την τοπική αυτοδιοίκηση…
Διαβάστε επίσης
Εκλογές: «Παίζει» και υποψηφιότητα Φλωρίδη
Συνταγματική αναθεώρηση: Έρχεται η δεύτερη ψηφοφορία
Δικαιωμένη δηλώνει η Ακρίτα που δεν την ψηφίζει η ΝΔ για αντιπρόεδρο της Βουλής
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.