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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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27.08.2026 09:17

Το ΠΑΣΟΚ… μιλάει για το ιδιωτικό χρέος

27.08.2026 09:17
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Εκδήλωση με επίκεντρο τα μέτρα που προτείνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του «τέρατος» του ιδιωτικού χρέους – ξεπερνά τα 407 δισ. ευρώ, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ – πραγματοποιείται σήμερα στο Σεράφειο Κολυμβητήριο του Δήμου Αθηναίων στην Πέτρου Ράλλη.

Η εκδήλωση συμπεριλαμβάνεται στις πρωτοβουλίες του κόμματος της μείζονος αντιπολίτευσης για την παρουσίαση του οικονομικού του προγράμματος και θα μιλήσουν ο πρόεδρος, Νίκος Ανδρουλάκης, η επικεφαλής της αρμόδιας ΚΤΕ, Μιλένα Αποστολάκη, ο Νίκος Γριζάνης που θα εκπροσωπήσει την Επιτροπή Πρωτοβουλίας Δανειοληπτών Ελβετικού Φράγκου, ο νομικός σύμβουλος της οργάνωσης Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ., Κωνσταντίνος Ζερβουλάκος, ο δικηγόρος και γραμματέας του Τομέα Ιδιωτικού Χρέους και Προστασίας Δανειοληπτών του ΠΑΣΟΚ, Δημήτρης Σπυράκος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ και δικηγόρος με ειδίκευση σε θέματα ρύθμισης οφειλών, Κώστας Τσουκαλάς, ο ευρωβουλευτής του κόμματος, Νικόλας Φαραντούρης, και ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδωσίου.

Στο ΠΑΣΟΚ εκτιμούν ότι οι εν λόγω εκδηλώσεις – που αφορούν σε θέματα που «καίνε» τους πολίτες – ενισχύουν το αντιπολιτευτικό προφίλ του, και έναντι της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Πάντως, κάποιες κακές γλώσσες έσπευσαν να θυμίσουν ότι στο Σεράφειο είχε κάνει εκδήλωση και ο Τσίπρας, για την τοπική αυτοδιοίκηση…

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