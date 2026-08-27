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27.08.2026 10:25

Έγινε… Δύση η Συρία: Ο αλ Σάρα χρησιμοποίησε κάρτα Visa για τον καφέ του – Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια ηλεκτρονική πληρωμή στη χώρα

27.08.2026 10:25
al-saraa-visa

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Μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ο πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα… δυτικοποιήθηκε. 

O πρώην τζιχαντιστής, εθεάθη να πίνει το καφεδάκι του και να πληρώνει με κάρτα Visa… γιορτάζοντας έτσι το «δώρο» των ΗΠΑ προς τη χώρα.

Κανονικά δεν θα ήταν είδηση, αλλά είναι η πρώτη φορά που στη Συρία υπάρχει η δυνατότητα μετά από 15 χρόνια να γίνεται χρήση κάρτας αφού πλέον οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Έτσι ο αλ Σάρα έκανε την… αρχή με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας να κάνει λόγο για «νέα αρχή με ελπίδα και ευθύνη».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε επίσης ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύρους «έναν δρόμο προς την ευημερία» καθώς η αφαίρεση της ταμπέλας του κράτους που στηρίζει την τρομοκρατία «αίρει τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη Συρία και ευνοεί την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, όπως και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία».

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