Έγινε… Δύση η Συρία: Ο αλ Σάρα χρησιμοποίησε κάρτα Visa για τον καφέ του – Πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια ηλεκτρονική πληρωμή στη χώρα

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Μια ημέρα αφότου οι ΗΠΑ αφαίρεσαν τη Συρία από τη λίστα των χωρών που υποστηρίζουν την τρομοκρατία, ο πρόεδρος της χώρας, Αχμέντ αλ Σάρα… δυτικοποιήθηκε.

O πρώην τζιχαντιστής, εθεάθη να πίνει το καφεδάκι του και να πληρώνει με κάρτα Visa… γιορτάζοντας έτσι το «δώρο» των ΗΠΑ προς τη χώρα.

أن نشهد هذه اللحظة مع فخامة السيد الرئيس أحمد الشرع @AH_AlSharaa وأن تتم أول عملية دفع باستخدام ببطاقة فيزا @Visa في قلب دمشق في اليوم التالي لرفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، هو بالنسبة لي شعور يصعب اختصاره بالكلمات

بداية جديدة نحمل فيها الكثير من الأمل و المسؤولية pic.twitter.com/xbH7Kge9Re — Safwat Raslan (صفوت رسلان) (@SafwatRaslan) August 26, 2026

Κανονικά δεν θα ήταν είδηση, αλλά είναι η πρώτη φορά που στη Συρία υπάρχει η δυνατότητα μετά από 15 χρόνια να γίνεται χρήση κάρτας αφού πλέον οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στο παγκόσμιο τραπεζικό σύστημα.

Έτσι ο αλ Σάρα έκανε την… αρχή με τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Συρίας να κάνει λόγο για «νέα αρχή με ελπίδα και ευθύνη».

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, ανέφερε επίσης ότι η απόφαση των ΗΠΑ προσφέρει στους Σύρους «έναν δρόμο προς την ευημερία» καθώς η αφαίρεση της ταμπέλας του κράτους που στηρίζει την τρομοκρατία «αίρει τα τελευταία μεγάλα εμπόδια για επενδύσεις του ιδιωτικού τομέα στη Συρία και ευνοεί την οικονομική ανάκαμψη της χώρας, όπως και την επανένταξή της στην παγκόσμια οικονομία».

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