ΗΠΑ: Πειθαρχικές κυρώσεις αντιμετωπίζει ο ναύτης που πήδηξε από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Η αμερικανική ειδησεογραφική πλατφόρμα MS Now αποκάλυψε ότι ναύτης του Αμερικανικού Ναυτικού, ο οποίος πήδηξε από το αεροπλανοφόρο «USS Abraham Lincoln» στις αρχές Αυγούστου, σε περιστατικό που η σύζυγός του χαρακτηρίζει ως απόπειρα αυτοκτονίας, βρίσκεται αντιμέτωπος με πειθαρχικές διαδικασίες, σύμφωνα με έγγραφα κατηγοριών που εξέτασε το δίκτυο.

Σύμφωνα με τα έγγραφα, ο ναύτης αντιμετωπίζει μη δικαστική τιμωρία βάσει του Ενιαίου Κώδικα Στρατιωτικής Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (UCMJ).

Κατηγορείται για παραβίαση του Άρθρου 83, που αφορά την προσποίηση ασθένειας ή τον αυτοτραυματισμό με σκοπό την αποφυγή υπηρεσίας ή καθήκοντος, καθώς και του Άρθρου 86, που αφορά την απουσία χωρίς άδεια.

Η σύζυγός του, η οποία δεν κατονομάζεται λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, δήλωσε ότι ο άνδρας της χρειαζόταν ψυχολογική βοήθεια και όχι τιμωρία.

«Πιστεύω ότι είναι παράλογο να αντιμετωπίζουν με αυτόν τον τρόπο ανθρώπους που χρειάζονται ψυχική υποστήριξη», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «αντί να τους προσφέρουν βοήθεια, τους επιβάλλουν ένα ακόμη τεράστιο ψυχολογικό βάρος».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο ναύτης ενδέχεται να παραπεμφθεί σε διαδικασία γνωστή ως «Captain’s Mast», κατά την οποία ο διοικητής αποφασίζει την πειθαρχική ποινή.

Η τιμωρία θα μπορούσε να φτάσει έως και στην παρακράτηση του μισού των τακτικών αποδοχών του.

Διαβάστε επίσης

Αλάσκα: Συνετρίβη μικρό αεροσκάφος – Τέσσερις νεκροί

Φρίκη στη Γαλλία: Νεαρός έπεσε επίτηδες με το αυτοκίνητό του σε πεζούς – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες (Video, σκληρές εικόνες)

Νέο χτύπημα σε τάνκερ από «άγνωστο βλήμα» στο Στενό του Ορμούζ – Σώο το πλήρωμα