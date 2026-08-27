Φρίκη στη Γαλλία: Νεαρός έπεσε επίτηδες με το αυτοκίνητό του σε πεζούς – Ένας νεκρός, δέκα τραυματίες (Video, σκληρές εικόνες)

Takeaways by to pontiki AI Ένας 26χρονος άνδρας παρέσυρε εσκεμμένα με το αυτοκίνητό του ομάδα πεζών που ανέμεναν σε στάση λεωφορείου στην πόλη Καέν το βράδυ της Τετάρτης.

Από το περιστατικό έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος, ενώ δέκα ακόμη άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη ή σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία, συνελήφθη από τις αρχές έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή της Ουιστρεάμ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το επεισόδιο προηγήθηκε διαπληκτισμού και οι αρχές προς το παρόν αποκλείουν το ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας.

Οι αστυνομικές δυνάμεις διενεργούν έρευνα για τα αίτια της επίθεσης αξιοποιώντας υλικό από κάμερες ασφαλείας της περιοχής.

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Σε κατάσταση σοκ η Γαλλία λόγω απίστευτου περιστατικού στην πόλη Καέν, όπου 26χρονος έπεσε με το αυτοκίνητό του, με μεγάλη ταχύτητα, πάνω σε πεζούς που περίμεναν σε στάση λεωφορείου.

TERORISTIČNI NAPAD V FRANCIJI ‼️

Islamski terorist Ibrahim (priimka niso objavili) se je z avtom zaletel v množico ljudi, ki je čakala na avtobusni postaji v Caenu.

Dva mrtva in osem ranjenih.

Seveda bodo vzrok psihične težave. pic.twitter.com/YH51AqrGbo August 27, 2026

Από την επίθεση σκοτώθηκε ένα άνθρωπος και άλλοι 10 τραυματίστηκαν, ενώ ο δράστης συνελήφθη μετά από καταδίωξη. Το περιστατικό συνέβη στις 10:15 το βράδυ της Τετάρτης, όταν σύμφωνα με τον νομάρχη της Καλβαντός, Νταβίντ Κλαβιέ, ο οποίος έσπευσε επιτόπου, «όχημα έπεσε εσκεμμένα πάνω σε πεζούς σε δημόσιο δρόμο απέναντι στον σιδηροδρομικό σταθμό (…) Ο απολογισμός είναι βαρύς, καθώς έχουμε έναν νεκρό, επτά ανθρώπους σε κρίσιμη κατάσταση και (άλλους) τρεις ανθρώπους σε σοβαρή κατάσταση».

BREAKING:



2 people killed and 8 wounded in a car-ramming attack in Caen, France tonight.



A man born in Russia, named Ibrahim I., deliberately drove a car into a group of people waiting at a bus stop. pic.twitter.com/0NhSkR3rtl — Visegrád 24 (@visegrad24) August 27, 2026

Το επεισόδιο εκτυλίχτηκε έπειτα από διαπληκτισμό, σύμφωνα με πηγή του Γαλλικού Πρακτορείου στην αστυνομία. Ο δράστης τράπηκε σε φυγή και τέθηκε υπό κράτηση στην Ουιστρεάμ, σε απόσταση περίπου είκοσι χιλιομέτρων από τον τόπο της τραγωδίας. Ο 26χρονος, ονόματι Ιμπραχίμ, «γεννημένος στη Ρωσία», δεν είναι «γνωστός στις υπηρεσίες πληροφοριών», πάντως είχε στο παρελθόν απασχολήσει την αστυνομία, μόνο για «παραβιάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας», σύμφωνα με τον Κλαβιέ, που εξήγησε ότι διενεργείται έρευνα στο πλαίσιο της οποίας αξιοποιείται υλικό από κάμερες ασφαλείας.

🇫🇷 ‼️ Ibrahim 26 ans, afghan né en Russie, fonce avec sa bmw noire dans un abribus à Caen cette nuit. Il a été interpellé en fuite à Ouistreham et placé en garde à vue. 10 victimes dont au moins 1 mort. pic.twitter.com/N3CidpanDO August 27, 2026

Οι γαλλικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα για την επίθεση, αν και προς το παρόν φέρονται να έχουν αποκλείσει το σενάριο της τρομοκρατίας.

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