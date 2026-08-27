Kevin Costner: Το δημόσιο «ευχαριστώ» στην Dolly Parton για το «I Will Always Love You» – «Ήσουν πάντα τόσο γενναιόδωρη»

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Ένα «αντίο» και ένα «ευχαριστώ» είπε στην Ντόλι Πάρτον ο Κέβιν Κόστνερ που με μια πολύ προσωπική και συγκινητική ανάρτηση υποκλίθηκε στη γενναιοδωρία της. Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στη θρυλική τραγουδίστρια που του εμπιστεύτηκε τη μεγάλη επιτυχία της «I Will Always Love You» για την ταινία «Ο σωματοφύλακας».

Ο Κόστνερ, ο οποίος πρωταγωνίστησε και ήταν παραγωγός της ταινίας του 1992, όπου η Γουίτνεϊ Χιούστον ερμήνευσε την εμβληματική πλέον εκδοχή του τραγουδιού της Πάρτον, έγραψε σε story στο Instagram: «Θεέ μου. Πού πήγες, Ντόλι; Μας έχεις αφήσει όλους χωρίς ανάσα. Η αίσθηση του ποια είσαι και ποια ήσουν είναι ακόμη τόσο κοντά μας».

Ο 71χρονος ηθοποιός στάθηκε στη γενναιοδωρία της, τονίζοντας: «Όλοι έχουμε σταματήσει για μια στιγμή για να σκεφτούμε το θαύμα που ήσουν εσύ. Σε ευχαριστώ που μου εμπιστεύτηκες το “I Will Always Love You”. Πάντα τόσο γενναιόδωρη σε όλα. Όλοι νιώθουμε χαμένοι αυτή τη στιγμή. Συγχώρεσέ μας, αλλά θα μας λείψεις τόσο πολύ. Πάρα πολύ».

Η ανάρτησή του

«Ο Κέβιν Κόστνερ και η γραμματέας του ήταν εκείνοι που αγάπησαν το τραγούδι», είχε δηλώσει η Πάρτον στο CMT το 2011. «Είχαν άλλο τραγούδι για εκείνο το σημείο της ταινίας, αλλά κάποιος είχε ήδη ηχογραφήσει το κομμάτι που σκόπευαν να χρησιμοποιήσουν. Είχαν πανικοβληθεί την τελευταία στιγμή. Έτσι, με ρώτησαν για το τραγούδι. Τους το έστειλα και μετά δεν άκουσα τίποτα άλλο».

Το 2003, η Πάρτον θυμήθηκε σε εκπομπή του «Larry King Live» τη στιγμή που άκουσε για πρώτη φορά την εκδοχή της Χιούστον. «Είχαν περάσει μήνες και δεν είχα ακούσει τίποτα περισσότερο. Δεν το είχα σκεφτεί ιδιαίτερα. Μια μέρα οδηγούσα, άνοιξα το ραδιόφωνο και την άκουσα να ξεκινά α καπέλα με το “If I should stay”. Χρειάστηκα λίγα δευτερόλεπτα. Σκέφτηκα: “Τι είναι αυτό; Μου φαίνεται τόσο οικείο”. Και όταν έφτασε στο “I will always love you”, παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή και να σκοτωθώ, σχεδόν τράκαρα. «Ήταν όμως ένα υπέροχο συναίσθημα. Τι σπουδαία ηχογράφηση έκανε», είχε πει.

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