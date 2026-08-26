«I Will Always Love You»: Όταν η Dolly Parton άκουσε πρώτη φορά τη διασκευή της Whitney Houston – Το τραγούδι «ύμνος» που δεν γράφτηκε για έναν έρωτα αλλά για ένα επαγγελματικό «αντίο»

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Η Dolly Parton που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών αφήνει πίσω της τεράστια μουσική παρακαταθήκη, με περισσότερα από 3.000 τραγούδια με ένα ωστόσο να ξεχωρίζει όσο λίγα.

Το «I Will Always Love You», που συνδέθηκε άρρηκτα με τη φωνή της Γουίτνεϊ Χιούστον ήταν δημιούργημα της Parton και μάλιστα ακόμη και αν «πέρασε» εν τέλει στη συνείδηση του κόσμου ως ύμνος στον έρωτα, αρχικά γράφτηκε ως σπαρακτικός αποχαιρετισμός στον μέντορα της βασίλισσας της κάντρι, Πόρτερ Γουάγκονερ.

Το «I Will Always Love You» δεν γράφτηκε αρχικά ως ένα συμβατικό ερωτικό τραγούδι.

Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, η Πάρτον βρισκόταν μπροστά σε μία από τις σημαντικότερες αποφάσεις της καριέρας της. Από το 1967 είχε συνεργαστεί με τον τραγουδιστή και τηλεοπτικό παρουσιαστή Πόρτερ Γουάγκονερ, εμφανιζόμενη στο δημοφιλές «The Porter Wagoner Show». Η συνεργασία τους την είχε βοηθήσει να γίνει γνωστή σε ολόκληρη την Αμερική, αλλά η Πάρτον ήθελε πλέον να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία.

Ο Γουάγκονερ δεν αντέδρασε καλά την απόφασή της. Η ίδια είχε αφηγηθεί αργότερα ότι, όταν οι συζητήσεις μεταξύ τους οδηγούνταν σε αδιέξοδο, αποφάσισε να επικοινωνήσει μαζί του με τον τρόπο που γνώριζε καλύτερα: γράφοντας ένα τραγούδι.

Έτσι γεννήθηκε το «I Will Always Love You».

Η Πάρτον τού το τραγούδησε στο γραφείο του. Σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, ο Γουάγκονερ συγκινήθηκε τόσο ώστε δάκρυσε και τελικά αποδέχθηκε την αποχώρησή της, ζητώντας όμως να είναι εκείνος ο παραγωγός της ηχογράφησης.

Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1974 και ανέβηκε στην κορυφή του αμερικανικού country chart.

Η επική διασκευή για το «The Bodyguard»

Το 1992, σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την πρώτη ηχογράφηση, το «I Will Always Love You» βρέθηκε απροσδόκητα στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές της εποχής.

Η Γουίτνεϊ Χιούστον ετοιμαζόταν να κάνει το κινηματογραφικό της ντεμπούτο στο «The Bodyguard», δίπλα στον Κέβιν Κόστνερ.

Το τραγούδι που είχε αρχικά επιλεγεί για μία από τις σημαντικότερες σκηνές της ταινίας τελικά δεν χρησιμοποιήθηκε. Ο Κόστνερ, ο οποίος εκτός από πρωταγωνιστής ήταν και παραγωγός της ταινίας, έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του «I Will Always Love You» ως αντικαταστάτη.

Ο παραγωγός Ντέιβιντ Φόστερ έχει περιγράψει πώς η επιλογή έγινε σχεδόν την τελευταία στιγμή. Αφού άκουσε την παλαιότερη διασκευή του τραγουδιού από τη Λίντα Ρόνσταντ, άρχισε να δουλεύει πάνω στη νέα ενορχήστρωση για τη Χιούστον.

Η απόφαση που θα αποδεικνυόταν καταλυτική ήταν να ξεκινά η ερμηνεία της Χιούστον σχεδόν γυμνή από όργανα, με τη φωνή της μόνη της να ανοίγει το τραγούδι.

Η δισκογραφική εταιρεία είχε αμφιβολίες για το μεγάλο a cappella εισαγωγικό μέρος. Ο Κόστνερ, όμως, επέμεινε στη δραματουργική του δύναμη. Τα υπόλοιπα είναι ιστορία…

Το «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον ανέβηκε τον Νοέμβριο του 1992 στην πρώτη θέση του Billboard Hot 100 και παρέμεινε εκεί για 14 συνεχόμενες εβδομάδες, επίδοση-ρεκόρ για την εποχή.

Η εκτέλεση έγινε μία από τις μεγαλύτερες εμπορικές επιτυχίες στην ιστορία της μουσικής και το απόλυτο σήμα κατατεθέν της Χιούστον. Το τραγούδι κέρδισε, μεταξύ άλλων, Grammy για Record of the Year και Best Female Pop Vocal Performance, ενώ το 2020 επιλέχθηκε για το National Recording Registry της Library of Congress.

Η αντίδραση της Dolly Parton όταν άκουσε τη Houston

Η Dolly Parton έχει περιγράψει το συναίσθημα που της προκάλεσε η φωνή της Whitney Houston όταν την άκουσε στο ραδιόφωνο να τραγουδά το εμβληματικό κομμάτι.

«Δεν γνώριζα ότι η Whitney Houston θα χρησιμοποιούσε το “I Will Always Love You” στο The Bodyguard. Είχα ακούσει μόνο μια φήμη ότι το τραγούδι που είχαν αρχικά επιλέξει είχε αποσυρθεί και ότι κάποιος είχε προτείνει το δικό μου.

Μήνες αργότερα, οδηγούσα και άνοιξα το ραδιόφωνο. Άκουσα τη Whitney να ξεκινάει το τραγούδι a cappella, με το “If I should stay…”. Χρειάστηκαν λίγα δευτερόλεπτα για να καταλάβω τι άκουγα, γιατί μου φαινόταν τόσο γνώριμο. Και όταν μπήκε στο “I Will Always Love You”, κατάλαβα ότι ήταν το τραγούδι μου. Εκείνη τη στιγμή, παραλίγο να πάθω καρδιακή προσβολή και να τρακάρει το αυτοκίνητο. Ήταν όμως ένα υπέροχο συναίσθημα. Τι υπέροχη ηχογράφηση είχε κάνει!

Ένιωθα τόσο κολακευμένη, αισθάνθηκα μεγάλη τιμή και ένιωσα τόσο τυχερή που η Whitney επέλεξε να τραγουδήσει το τραγούδι μου. Δεν υπήρξε ποτέ καμία κόντρα μεταξύ μας, όπως έγραψαν κάποια tabloids. Το τραγούδι δεν ακουγόταν έτσι όταν το είχα ηχογραφήσει εγώ. Η Whitney το πήρε και το έκανε δικό της. Κάθε καλλιτέχνης μπορεί να ακούσει ένα τραγούδι διαφορετικά και να του δώσει τη δική του ερμηνεία — κι αυτό είναι το υπέροχο με τη μουσική.

Η Whitney έκανε το “I Will Always Love You” κάτι πολύ μεγαλύτερο απ’ ό,τι θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ».

Χρόνια αργότερα, η Πάρτον το ηχογράφησε ξανά για την ταινία «The Best Little Whorehouse in Texas» και το 1982 έφτασε για δεύτερη φορά στο Νο 1 της κάντρι κατάταξης – ένα εξαιρετικά σπάνιο επίτευγμα για την ίδια σύνθεση από τον ίδιο καλλιτέχνη.

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