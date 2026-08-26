Έρευνα: Τα σκυλιά μιμούνται τους ιδιοκτήτες τους στη συχνότητα που ανοιγοκλείνουν τα μάτια τους

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Μια ανεπαίσθητη κίνηση των ματιών φαίνεται ότι μπορεί να έχει ιδιαίτερη κοινωνική σημασία στη σχέση ανθρώπων και σκύλων.

Νέα έρευνα διαπίστωσε ότι τα σκυλιά ανοιγοκλείνουν συχνότερα τα μάτια τους όταν βλέπουν τους ιδιοκτήτες τους να κάνουν το ίδιο, αντίδραση που δεν παρατηρείται με την ίδια ένταση απέναντι σε αγνώστους.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου της Πάρμας και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Royal Society Open Science». Οι επιστήμονες εξέτασαν 35 σκύλους διαφορετικών φυλών, προβάλλοντάς τους δύο βίντεο διάρκειας 40 δευτερολέπτων.

Στα βίντεο εμφανίζονταν διαδοχικά ο ιδιοκτήτης κάθε σκύλου και δύο άγνωστοι άνθρωποι. Στη μία προβολή τα πρόσωπα ανοιγόκλειναν τα μάτια τους ανά τρία δευτερόλεπτα, ενώ στην άλλη διατηρούσαν ακίνητο το βλέμμα τους.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι σκύλοι ανοιγόκλειναν περισσότερο τα μάτια τους όταν έβλεπαν την ίδια κίνηση στην οθόνη. Ωστόσο, η αύξηση ήταν σαφής μόνο όταν αυτός που ανοιγόκλεινε τα μάτια ήταν ο ιδιοκτήτης τους. Αντίστοιχη αντίδραση δεν καταγράφηκε απέναντι στους αγνώστους.

Σύμφωνα με τη βασική συντάκτρια της μελέτης, δρα Κιάρα Κανόρι, το εύρημα υποδηλώνει ότι παίζει ρόλο η κοινωνική σημασία του προσώπου με το οποίο αλληλεπιδρά ο σκύλος. Οι ερευνητές, πάντως, δεν βρήκαν αποδείξεις ότι οι σκύλοι συγχρονίζουν ακριβώς το ανοιγοκλείσιμο των ματιών τους με τους ανθρώπους.

Επισημαίνουν επίσης ότι δεν μπορεί ακόμη να υποστηριχθεί πως ο σκύλος ανοιγοκλείνει συνειδητά τα μάτια του για να μεταδώσει κάποιο συγκεκριμένο μήνυμα. Η κίνηση ενδέχεται, όμως, να λειτουργεί ως διακριτικό σημάδι προσοχής ή συμμετοχής στην αλληλεπίδραση.

Η έρευνα αναδεικνύει, τελικά, πόσο ευαίσθητοι είναι οι σκύλοι ακόμη και στα πιο ανεπαίσθητα σημάδια των ανθρώπινων προσώπων – ιδιαίτερα όταν απέναντί τους βρίσκεται ο άνθρωπος με τον οποίο έχουν αναπτύξει στενό δεσμό.

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