Ηλιακοί ραδιοπομποί σε πεταλούδες – Πώς οι επιστήμονες παρακολουθούν τη μετανάστευσή τους με… κόλλα για βλεφαρίδες

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Με ηλιακούς ραδιοπομπούς στην πλάτη τους, οι πεταλούδες μονάρχης βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν καλύτερα μία από τις εντυπωσιακότερες μεταναστεύσεις στον κόσμο.

Οι επιστήμονες βρήκαν έναν ιδιαίτερο τρόπο για να παρακολουθούν τις μετακινήσεις της πεταλούδας μονάρχης (Danaus plexippus): τοποθετούν στην πλάτη της μικροσκοπικούς, ηλιακά τροφοδοτούμενους ραδιοπομπούς.

Οι πορτοκαλί, μαύρες και λευκές πεταλούδες είναι ενδημικές στη Βόρεια Αμερική, αλλά συναντώνται σε περισσότερες από 90 χώρες, νησιά και νησιωτικά συμπλέγματα. Ζουν όπου υπάρχει ασκληπιά, το μοναδικό φυτό με το οποίο τρέφονται οι κάμπιες τους.

Υπάρχουν μεταναστευτικοί και μη μεταναστευτικοί πληθυσμοί, ενώ η μεταναστευτική πεταλούδα μονάρχης (Danaus plexippus plexippus) κατατάχθηκε το 2022 ως απειλούμενη στην Κόκκινη Λίστα της Διεθνούς Ένωσης για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN).

Ραδιοπομποί στην πλάτη τους

Τον Νοέμβριο του 2025, στελέχη οργανισμών, μεταξύ των οποίων το πρόγραμμα παράκτιων περιοχών της Υπηρεσίας Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ στην Κεντρική Καλιφόρνια και η εταιρεία βιολογικών και περιβαλλοντικών συμβούλων Althouse & Meade, τοποθέτησαν πομπούς σε πεταλούδες σε τρεις τοποθεσίες στις κομητείες Σαν Λουίς Ομπίσπο και Σάντα Μπάρμπαρα.

Η δράση αποτελεί μέρος μελέτης για τη δοκιμή τεχνολογίας που μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις και τη μετανάστευση των πεταλούδων.

Οι μικροσκοπικές συσκευές μοιάζουν με ένα μικρό ορθογώνιο κουτί από το οποίο εξέχει κεραία και στερεώνονται στην πλάτη των πεταλούδων με κόλλα για βλεφαρίδες. Πρόκειται για ηλιακά τροφοδοτούμενους πομπούς ραδιοτηλεμετρίας που μεταδίδουν γεωχωρικά δεδομένα μέσω ραδιοκυμάτων.

Παράλληλα συλλέγονται μετεωρολογικά δεδομένα στις περιοχές όπου οι πεταλούδες διαχειμάζουν. Σε συνδυασμό με τα στοιχεία των μετακινήσεων, θα χρησιμοποιηθούν για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους σε κατάλληλους οικοτόπους.

Credit: Colleen Grant/USFWS

Πώς πιάνουν τις πεταλούδες χωρίς να τις τραυματίζουν

Για τη συλλογή τους, οι ερευνητές εκμεταλλεύονται το γεγονός ότι οι πεταλούδες χρειάζονται τη θερμότητα του ήλιου ώστε να αποκτήσουν την κατάλληλη θερμοκρασία σώματος για να πετάξουν.

Η διαδικασία ξεκινά νωρίς το πρωί, όταν η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από περίπου 13 βαθμούς Κελσίου, οπότε οι πεταλούδες δυσκολεύονται περισσότερο να πετάξουν.

Στη συνέχεια τοποθετούνται σε ψυγείο ώστε η θερμοκρασία τους να παραμένει έως αυτό το επίπεδο. Για κάθε πεταλούδα οι επιστήμονες καταγράφουν:

το φύλο,

το βάρος,

το μέγεθος,

ώστε να διαπιστώσουν ότι είναι αρκετά μεγάλη για να μεταφέρει τον πομπό.

Η εντυπωσιακή μεταναστευτική διαδρομή τους μπορεί να φτάσει περίπου τα 4.800 χιλιόμετρα.

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