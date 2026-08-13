Ολική Έκλειψη: Όταν η Σελήνη «έσβησε» τον Ήλιο – Μαγικές εικόνες από όλον τον κόσμο (photos/video)

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Εκατομμύρια βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό. Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου -η πρώτη που ήταν ορατή στην Ευρώπη από το 1999- αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς για τη «Γηραιά Ήπειρο».

Για λίγα λεπτά, χθες, η ημέρα έγινε νύχτα σε τμήματα της Ευρώπης, καθώς η Σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ηλιο, προκαλώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ολικές ηλιακές εκλείψεις των τελευταίων ετών. Η σκιά της Σελήνης διέσχισε τον Βόρειο Ατλαντικό, την Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία, προσφέροντας σε εκατομμύρια παρατηρητές την ευκαιρία να δουν τον ηλιακό δίσκο να καλύπτεται πλήρως.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφθασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ενώ στη Βόρεια Ισπανία η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς ο ήλιος βρισκόταν χαμηλά στον ορίζοντα. Σε περιοχές όπως το Μπούργος, η πλήρης κάλυψη διήρκεσε περίπου 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα, μέσα σε ένα συνολικό φαινόμενο που κράτησε πολύ περισσότερο, από την έναρξη της μερικής φάσης έως την ολοκλήρωσή της.

Το φαινόμενο ήταν αρχικά ορατό από το ανατολικό άκρο της Σιβηρίας, στη Ρωσία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια καμπύλη πορεία, περνώντας από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης ολικότητας διέσχισε αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού Κύκλου, καθώς και τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η κάλυψη του ηλιακού δίσκου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Στο Δουβλίνο η Σελήνη έκρυψε το 94% του Ήλιου, στο Παρίσι το ποσοστό έφτασε το 92%, στο Λονδίνο το 90%, ενώ στο Βερολίνο το 85%.

Το φαινόμενο μεταδόθηκε ζωντανά και από μεγάλους διαστημικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η NASA και η ESA, επιτρέποντας σε όσους βρίσκονταν μακριά από τη ζώνη ολικότητας να παρακολουθήσουν τις εντυπωσιακές εικόνες.

Η επόμενη έκλειψη ηλίου αναμένεται στις 2 Αυγούστου του 2027, σχεδόν έναν χρόνο μετά. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, στη Βόρειας Αφρική, στη Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη.

Οι ΗΠΑ πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 22 Αυγούστου 2044, όταν η ολική έκλειψη θα συμβεί μόνο πάνω από τη Βόρεια Ντακότα και τη Μοντάνα…

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες από όλον τον κόσμο:

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