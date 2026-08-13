search
ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 08:54
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2026 08:33

Ολική Έκλειψη: Όταν η Σελήνη «έσβησε» τον Ήλιο – Μαγικές εικόνες από όλον τον κόσμο (photos/video)

13.08.2026 08:33
solar_eclipse_total

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Εκατομμύρια βλέμματα στράφηκαν στον ουρανό. Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου -η πρώτη που ήταν ορατή στην Ευρώπη από το 1999- αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα αστρονομικά γεγονότα της χρονιάς για τη «Γηραιά Ήπειρο».

Για λίγα λεπτά, χθες, η ημέρα έγινε νύχτα σε τμήματα της Ευρώπης, καθώς η Σελήνη πέρασε ακριβώς ανάμεσα στη Γη και τον Ηλιο, προκαλώντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ολικές ηλιακές εκλείψεις των τελευταίων ετών. Η σκιά της Σελήνης διέσχισε τον Βόρειο Ατλαντικό, την Ισλανδία και τη Βόρεια Ισπανία, προσφέροντας σε εκατομμύρια παρατηρητές την ευκαιρία να δουν τον ηλιακό δίσκο να καλύπτεται πλήρως.

Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας έφθασε τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα, ενώ στη Βόρεια Ισπανία η εμπειρία ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακή, καθώς ο ήλιος βρισκόταν χαμηλά στον ορίζοντα. Σε περιοχές όπως το Μπούργος, η πλήρης κάλυψη διήρκεσε περίπου 1 λεπτό και 48 δευτερόλεπτα, μέσα σε ένα συνολικό φαινόμενο που κράτησε πολύ περισσότερο, από την έναρξη της μερικής φάσης έως την ολοκλήρωσή της.

Το φαινόμενο ήταν αρχικά ορατό από το ανατολικό άκρο της Σιβηρίας, στη Ρωσία, ενώ στη συνέχεια ακολούθησε μια καμπύλη πορεία, περνώντας από την Ισλανδία και τη Γροιλανδία.

Το μεγαλύτερο τμήμα της ζώνης ολικότητας διέσχισε αραιοκατοικημένες ή ακατοίκητες περιοχές του Αρκτικού Κύκλου, καθώς και τον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

Σε αρκετές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες η κάλυψη του ηλιακού δίσκου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Στο Δουβλίνο η Σελήνη έκρυψε το 94% του Ήλιου, στο Παρίσι το ποσοστό έφτασε το 92%, στο Λονδίνο το 90%, ενώ στο Βερολίνο το 85%.

Το φαινόμενο μεταδόθηκε ζωντανά και από μεγάλους διαστημικούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων η NASA και η ESA, επιτρέποντας σε όσους βρίσκονταν μακριά από τη ζώνη ολικότητας να παρακολουθήσουν τις εντυπωσιακές εικόνες.

Η επόμενη έκλειψη ηλίου αναμένεται στις 2 Αυγούστου του 2027, σχεδόν έναν χρόνο μετά. Θα είναι ορατή στη Νότια Ισπανία, στη Βόρειας Αφρική, στη Σαουδική Αραβία και στην Υεμένη.

Οι ΗΠΑ πρέπει να περιμένουν μέχρι τις 22 Αυγούστου 2044, όταν η ολική έκλειψη θα συμβεί μόνο πάνω από τη Βόρεια Ντακότα και τη Μοντάνα…

Δείτε τις εντυπωσιακές εικόνες από όλον τον κόσμο:

Διαβάστε επίσης:

Εντυπωσιακές εικόνες από την ολική έκλειψη Ηλίου – Καθήλωσε τον πλανήτη το σπάνιο θέαμα

Ολική έκλειψη Ηλίου – «Κυνηγοί» κατέκλυσαν την Ευρώπη για το σπάνιο φαινόμενο

Μικροσκοπικές δίνες ανακαλύφθηκαν για πρώτη φορά στην επιφάνεια του Ήλιου (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
bill_phoebe_gates_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης για τον Μπιλ Γκέιτς: Η κόρη του εμπλέκεται σε σκάνδαλο με διαδικτυακή απάτη μέσω εφαρμογής

TaylorSwift_halloffame
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Taylor Swift στο Nashville Songwriters Hall of Fame

dotsoft
BUSINESS

DOTSOFT: Άλμα 39,3% στον τζίρο – Ισχυρή ανάπτυξη σε διεθνή έργα και ιδιωτικό τομέα

solar_eclipse_total
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Ολική Έκλειψη: Όταν η Σελήνη «έσβησε» τον Ήλιο – Μαγικές εικόνες από όλον τον κόσμο (photos/video)

Αποδείξεις: Έλεγχος και αποθήκευση μέσω κινητών τηλεφώνων για το χτίσιμο αφορολόγητου - Media
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η ακρίβεια γεμίζει τα κρατικά ταμεία – Έκρηξη εσόδων από τον ΦΠΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ilektriki-diasindesi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το καλώδιο επιστρέφει και φέρνει μπρα ντε φερ Αθήνας – Άγκυρας: Τι θα γίνει εάν το τουρκικό Ναυτικό επιχειρήσει ξανά να εμποδίσει τις εργασίες

rasouli-kalogeropoulos-234
ΕΛΛΑΔΑ

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

sindos empristis
ΕΛΛΑΔΑ

Σίνδος: Κακουργηματική δίωξη στον 59χρονο για έξι φωτιές – «Συγγνώμη, ξέδινα από τη δουλειά»

proswpikos-voithos-getty-images-3nFEq_SOD8g-unsplash
ΕΛΛΑΔΑ

Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά - Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

kimolos-9234
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Ο 17χρονος «τελείωσε» με το που έπιασε το «τηλέφωνο», εκτός κτιρίου ήταν το μπάνιο - Ο δήμαρχος είχε δώσει πιστοποιητικό ασφαλείας

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 13.08.2026 08:54
<div style="width:1px;height:1px"></div>bill_phoebe_gates_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εφιάλτης για τον Μπιλ Γκέιτς: Η κόρη του εμπλέκεται σε σκάνδαλο με διαδικτυακή απάτη μέσω εφαρμογής

<div style="width:1px;height:1px"></div>TaylorSwift_halloffame
ΜΟΥΣΙΚΗ

Η Taylor Swift στο Nashville Songwriters Hall of Fame

<div style="width:1px;height:1px"></div>dotsoft
BUSINESS

DOTSOFT: Άλμα 39,3% στον τζίρο – Ισχυρή ανάπτυξη σε διεθνή έργα και ιδιωτικό τομέα

1 / 3