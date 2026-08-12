«Κυνηγοί εκλείψεων» κατέκλυσαν την Ευρώπη για το σπάνιο φαινόμενο

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Οι «κυνηγοί εκλείψεων» έχουν προκαλέσει τουριστική έκρηξη σε ήσυχες πόλεις και χωριά της Ισπανίας και σε αρκετές άλλες περιοχές της Ευρώπης, καθώς η ήπειρος ετοιμάζεται για την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου από το 2006.

Εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα κοιτάξουν με δέος τον ουρανό την Τετάρτη, καθώς μια σπάνια ολική έκλειψη Ηλίου θα διασχίσει τμήμα της ηπείρου και θα βυθίσει μια μεγάλη περιοχή της Ισπανίας σε απόκοσμο σκοτάδι κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η σκιά που δημιουργείται όταν η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο θα ξεκινήσει από τον απομακρυσμένο αρκτικό βορρά της Ρωσίας περίπου στις 17:00 GMT και θα συνεχίσει την πορεία της σε ένα τόξο πάνω από τη Γροιλανδία και την Ισλανδία.

Στην Ισπανία, όπου η ολική έκλειψη θα είναι καλύτερα ορατή, η σκιά θα διασχίσει διαγώνια τη χώρα, από τις βόρειες ακτές του Ατλαντικού έως τη Μεσόγειο, όπου θα εξαφανιστεί περίπου στις 18:30 GMT.

Πολύ περισσότεροι παρατηρητές θα έχουν τη δυνατότητα να δουν μια μερική έκλειψη, η οποία θα είναι ορατή στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, στον Καναδά, στις βόρειες Ηνωμένες Πολιτείες και στη βορειοδυτική Αφρική.

Πρόκειται για την πρώτη ολική έκλειψη που θα είναι ορατή από την ηπειρωτική Ευρώπη από το 2006.

Σε όλη την ανθρώπινη ιστορία, οι εκλείψεις έχουν προκαλέσει θαυμασμό, φόβο και δέος, καθώς φαίνεται να διακόπτουν προσωρινά τη φυσιολογική πορεία της φύσης.

Η σκιά που δημιουργείται από την ευθυγράμμιση του Ήλιου και της Σελήνης προκαλεί ένα παράξενο λυκόφως, κατά τη διάρκεια του οποίου η θερμοκρασία πέφτει, οι σκιές εμφανίζονται υπό ασυνήθιστες γωνίες και ορισμένα ζώα πέφτουν για ύπνο.

Ωστόσο, το φαινόμενο είναι εφήμερο: για τους παρατηρητές στην Ισπανία, η ολική έκλειψη θα διαρκέσει λιγότερο από δύο λεπτά, λίγο πριν από τη δύση του ηλίου.

Θα διαρκέσει λίγο περισσότερο σε ορισμένες περιοχές της Ρωσίας και της Γροιλανδίας, αν και και πάλι λιγότερο από δυόμισι λεπτά.

Η μερική έκλειψη —η οποία συμβαίνει καθώς η Σελήνη αρχίζει και ολοκληρώνει τη διέλευσή της μπροστά από τον Ήλιο— θα διαρκέσει περίπου μία ώρα και 45 λεπτά.

Το φαινόμενο θα προσφέρει στους επιστήμονες μια σπάνια ευκαιρία να μελετήσουν την ατμόσφαιρα του Ήλιου και το εξώτερο στρώμα της, καθώς αναζητούν να αποκαλύψουν μυστικά σχετικά με τους ηλιακούς ανέμους και το μαγνητικό πεδίο του άστρου μας.

Πυρετός για την έκλειψη

Οι «κυνηγοί εκλείψεων» θα σπεύσουν να εξασφαλίσουν ένα σημείο με ανεμπόδιστη θέα προς τον ήλιο που δύει και θα προσευχηθούν να διαλυθούν τυχόν σύννεφα, σκόνη ή καπνός.

Βροχές και νεφώσεις αναμενόταν να χαλάσουν το θέαμα στην περιοχή Westfjords, στη βορειοδυτική Ισλανδία, ενώ το Ρέικιαβικ, η πρωτεύουσα, επρόκειτο να βιώσει την πρώτη ολική έκλειψη Ηλίου από το 1433.

Νοτιότερα, η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία AEMET, με έδρα τη Μαδρίτη, έχει προβλέψει καθαρό ουρανό στο μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, με λίγες εξαιρέσεις στις βόρειες και ανατολικές περιοχές.

Ο πυρετός της έκλειψης έχει καταλάβει τη χώρα, με τα ειδικά γυαλιά που είναι πιστοποιημένα για την ασφαλή παρατήρηση του Ήλιου να είναι δυσεύρετα σε ορισμένα μέρη.

Η χώρα ποντάρει στον τουρισμό που θα προσελκύσει η έκλειψη για μια οικονομική ώθηση, ιδιαίτερα στις αγροτικές, βόρειες περιοχές που έχουν υποφέρει από δεκαετίες πληθυσμιακής συρρίκνωσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας, η καθαρή συνεισφορά στην οικονομία αναμένεται να ανέλθει στα 347 εκατομμύρια ευρώ (400 εκατομμύρια δολάρια), ενώ περισσότεροι από 446.000 επιπλέον τουρίστες αναμένεται να επισκεφθούν τις βασικές περιοχές που θα επηρεαστούν από την έκλειψη.

Ήσυχα χωριά που υπό κανονικές συνθήκες δεν θα περιλαμβάνονταν ποτέ σε ένα τυπικό τουριστικό πρόγραμμα έχουν ξαφνικά βρεθεί να κατακλύζονται από κυνηγούς της έκλειψης από ολόκληρο τον κόσμο.

Στο Μπενάβεντε, μια μικρή πόλη στη βορειοδυτική Ισπανία που αναμένεται να προσφέρει εξαιρετική θέα της ολικής έκλειψης, τα διαθέσιμα καταλύματα έχουν εξαντληθεί.

«Δεχόμαστε 50 τηλεφωνήματα την ημέρα από ανθρώπους που ρωτούν πού μπορούν να μείνουν, πού μπορούν να τη δουν, πού μπορούν να παρκάρουν», δήλωσε στο AFP η Λάουρα ντελ Τέσο, εργαζόμενη στο γραφείο τουρισμού του Μπενάβεντε.

Το Μπενάβεντε «ποτέ» δεν είχε δεχθεί τόσο πολλούς ξένους τουρίστες, μεταξύ των οποίων επισκέπτες από το Βέλγιο, τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ολλανδία και τη Γερμανία, πρόσθεσε.

Κίνδυνοι στον ορίζοντα

Η αναμενόμενη κοσμοσυρροή έχει προκαλέσει ανησυχία στις αρχές, οι οποίες απευθύνουν έκκληση για προσοχή, εν μέσω φόβων ότι το ουράνιο φαινόμενο θα προκαλέσει χάος στο έδαφος.

Οι θερμοκρασίες αναμένεται να ξεπεράσουν τους 35 βαθμούς Κελσίου την Τετάρτη στο μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ισπανίας και ενδέχεται να ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε περιοχές στα βορειοανατολικά, δημιουργώντας κινδύνους για την υγεία όσων θα περάσουν ώρες σε εξωτερικούς χώρους.

Η AEMET προβλέπει επίσης «πολύ υψηλό» ή «ακραίο» κίνδυνο δασικών πυρκαγιών σε μεγάλο μέρος της χώρας — κίνδυνος που εντείνεται από την παρουσία χιλιάδων ανθρώπων στην ξερή ύπαιθρο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση που αναμένεται να προκαλέσουν τα αυτοκίνητά τους στους μικρούς αγροτικούς δρόμους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι έως και 1,5 εκατομμύριο επιπλέον οδικές μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν προς τη ζώνη ολικότητας.

Οι δήμοι έχουν δημιουργήσει ειδικά σημεία παρατήρησης και έχουν ενισχύσει τα μέτρα ασφαλείας, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τους διαθέσιμους πόρους για τις μεταφορές, ελπίζοντας να διαχειριστούν το χάος κατά την πρώτη ολική έκλειψη στην ηπειρωτική Ισπανία εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα.

Μια ακόμη ολική έκλειψη θα διασχίσει τη νότια Ισπανία και τη βόρεια Αφρική τον Αύγουστο του 2027, ενώ μια δακτυλιοειδής έκλειψη —όταν η Σελήνη δεν είναι αρκετά μεγάλη ώστε να καλύψει πλήρως τον Ήλιο, δημιουργώντας το λεγόμενο «δαχτυλίδι της φωτιάς»— αναμένεται να περάσει από την Ιβηρική Χερσόνησο το 2028.

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