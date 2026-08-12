Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα: Η Ευρώπη στη σκιά της Σελήνης – Τι θα δούμε στην Ελλάδα

Takeaways by to pontiki AI Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 διασχίζει τη Γροιλανδία, την Ισλανδία, την Ισπανία και τμήμα της Πορτογαλίας, προσφέροντας ολικό σκοτάδι για περίπου δύο λεπτά.

Στην Ελλάδα το φαινόμενο θα είναι μόνο μερικό και ορατό για λίγα λεπτά στη δυτική και βορειοδυτική χώρα, λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου.

Στις περιοχές της Ελλάδας όπου το φαινόμενο είναι παρατηρήσιμο, η κάλυψη του ηλιακού δίσκου παραμένει εξαιρετικά περιορισμένη, ενώ στην Αθήνα η έκλειψη δεν θα είναι καθόλου ορατή.

Η NASA τονίζει την ανάγκη χρήσης ειδικών προστατευτικών γυαλιών για την ασφαλή παρατήρηση του φαινομένου, καθώς η απευθείας θέαση του Ήλιου ενέχει σοβαρούς κινδύνους.

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Η ολική έκλειψη Ηλίου της 12ης Αυγούστου 2026 είναι ένα μεγάλο αστρονομικό γεγονός, με τη σκιά της Σελήνης να περνά από τη Γροιλανδία, την Ισλανδία και τον βόρειο Ατλαντικό πριν φτάσει στην Ισπανία και την Πορτογαλία.

Ολική έκλειψη θα δουν Ρωσία, Γροιλανδία, Ισλανδία, Ισπανία και ένα μικρό τμήμα της Πορτογαλίας.

Στην υπόλοιπη Ευρώπη, σε περιοχές της Βόρειας Αμερικής και στη βορειοδυτική Αφρική θα είναι μερική.

Για την Ελλάδα, όμως, η εικόνα είναι πολύ διαφορετική: ολική έκλειψη δεν θα δούμε, ενώ ακόμη και η μερική έκλειψη θα είναι ορατή μόνο για λίγα λεπτά από περιοχές κυρίως της δυτικής και βορειοδυτικής χώρας, λίγο πριν από τη δύση του Ηλίου.

SOLAR ECLIPSE! This Wednesday, August 12th, the path of totality will go across Russia, Greenland, Iceland and Spain. Totality lasts about 1-2 minutes when the moon blocks the sun…leading to temporary darkness. Btw, the next total solar eclipse in the *contiguous* United States… pic.twitter.com/xacnwYSRa5 — Matt Devitt (@MattDevittWX) August 10, 2026

Τι θα δούμε στην Ελλάδα – Οι ώρες ανά περιοχή

Στην Ελλάδα η μερική έκλειψη αρχίζει γεωγραφικά περίπου στις 20:30 και η δυνατότητα παρατήρησής της τελειώνει γύρω στις 20:40, καθώς ο Ήλιος δύει. Η ολικότητα δεν είναι ορατή από κανένα σημείο της χώρας.

Η Κέρκυρα είναι ένα από τα καλύτερα σημεία στην Ελλάδα για τη σημερινή έκλειψη. Η μερική φάση αρχίζει περίπου στις 20:33, φτάνει στο μεγαλύτερο ορατό της σημείο στις 20:37 και η παρατήρηση σταματά περίπου στις 20:40, με τη δύση του Ηλίου. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου φτάνει περίπου στο 2,35%. Πρόκειται επομένως για μια μικρή «δαγκωματιά» στην άκρη του Ήλιου.

Στην Ηγουμενίτσα η έκλειψη αρχίζει περίπου στις 20:33, φτάνει στο μέγιστο γύρω στις 20:36 και παύει να είναι ορατή περίπου στις 20:38, καθώς ο Ήλιος βρίσκεται πλέον στον ορίζοντα. Η κάλυψη φτάνει περίπου στο 1,29%.

Στα Ιωάννινα η μερική έκλειψη αρχίζει περίπου στις 20:33, το μέγιστο έρχεται στις 20:35 και η δυνατότητα παρατήρησης ολοκληρώνεται περίπου στις 20:36. Η κάλυψη είναι μόλις περίπου 0,73%.

Στην Καστοριά το φαινόμενο αρχίζει λίγο νωρίτερα, περίπου στις 20:32, με το μέγιστο στις 20:34 και το τέλος της ορατότητας περίπου στις 20:36. Η κάλυψη του ηλιακού δίσκου υπολογίζεται περίπου στο 1,21%.

Στην Πτολεμαΐδα η έκλειψη αρχίζει γύρω στις 20:31, φτάνει στο μέγιστο περίπου στις 20:33 και ολοκληρώνεται για τον παρατηρητή περίπου στις 20:35, με κάλυψη κοντά στο 0,68%.

Στην Αθήνα, αντίθετα, η έκλειψη της 12ης Αυγούστου δεν είναι ορατή. Ο Ήλιος δύει προτού η γεωμετρία του φαινομένου επιτρέψει να εμφανιστεί η μερική έκλειψη στον αθηναϊκό ουρανό.

Τι ώρα κορυφώνεται παγκοσμίως η έκλειψη

Η παγκόσμια μέγιστη φάση της έκλειψης σημειώνεται περίπου στις 20:46 ώρα Ελλάδας. Η μέγιστη διάρκεια της ολικότητας πάνω στη Γη φτάνει περίπου τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Η στενή ζώνη της ολικότητας διασχίζει περιοχές της Γροιλανδίας, της δυτικής Ισλανδίας, της Ισπανίας και ενός πολύ μικρού τμήματος της βορειοανατολικής Πορτογαλίας, ενώ η NASA περιλαμβάνει επίσης απομακρυσμένη περιοχή της βόρειας Ρωσίας στην πορεία της σκιάς. Στο μεγαλύτερο μέρος της υπόλοιπης Ευρώπης, στη βορειοδυτική Αφρική, στον Καναδά και σε τμήματα των βόρειων ΗΠΑ η έκλειψη είναι μερική.

On Aug. 12, you have the chance to experience a total solar eclipse from anywhere in the world.



Starting at 1:15pm ET (1715 UTC), we'll stream live as the Moon passes in front of the Sun, bringing the views and the science straight to you.



Get safe viewing tips in this video. pic.twitter.com/AMkUR50Fo7 — NASA (@NASA) August 5, 2026

Από την Ισλανδία έως την Ισπανία

Η Ισπανία είναι το μεγάλο ευρωπαϊκό επίκεντρο της έκλειψης. Η ESA επισημαίνει ότι η χώρα διαθέτει τη μεγαλύτερη έκταση ολικότητας στην Ευρώπη, καθώς η σκιά περνά από τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά και συνεχίζει προς τις Βαλεαρίδες.

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της ισπανικής έκλειψης είναι ότι συμβαίνει πολύ χαμηλά στον δυτικό ουρανό, λίγο πριν από τη δύση. Στη Σαραγόσα, για παράδειγμα, ο Ήλιος βρίσκεται μόλις περίπου έξι μοίρες πάνω από τον ορίζοντα την ώρα της ολικότητας. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα εξαιρετικά εντυπωσιακό θέαμα, απαιτεί όμως ανεμπόδιστη θέα προς τα δυτικά.

Πολύ έντονη αλλά μερική έκλειψη θα δουν επίσης περιοχές της βορειοδυτικής Αφρικής, όπως η Αλγερία και το Μαρόκο.

Οι σημαντικότερες ώρες στην πορεία της έκλειψης είναι οι εξής:

Γροιλανδία: η ζώνη της ολικότητας περνά από απομακρυσμένες περιοχές του νησιού περίπου 20:46 ώρα Ελλάδας . Στο Nuuk, η μερική έκλειψη αρχίζει περίπου στις 19:30 , κορυφώνεται στις 20:35 με περίπου 79% κάλυψη και ολοκληρώνεται γύρω στις 21:39 ώρα Ελλάδας .

η ζώνη της ολικότητας περνά από απομακρυσμένες περιοχές του νησιού περίπου . Στο Nuuk, η μερική έκλειψη αρχίζει περίπου στις , κορυφώνεται στις με περίπου και ολοκληρώνεται γύρω στις . Ρέικιαβικ, Ισλανδία: η μερική έκλειψη αρχίζει στις 19:47 , η ολικότητα ξεκινά περίπου στις 20:48 , το μέγιστο σημειώνεται επίσης στις 20:48 , η ολικότητα τελειώνει περίπου στις 20:49 και η μερική φάση ολοκληρώνεται στις 21:47 ώρα Ελλάδας . Η πλήρης κάλυψη στην ισλανδική πρωτεύουσα διαρκεί περίπου ένα λεπτό.

η μερική έκλειψη αρχίζει στις , η ολικότητα ξεκινά περίπου στις , το μέγιστο σημειώνεται επίσης στις , η ολικότητα τελειώνει περίπου στις και η μερική φάση ολοκληρώνεται στις . Η πλήρης κάλυψη στην ισλανδική πρωτεύουσα διαρκεί περίπου ένα λεπτό. Λεόν, Ισπανία: η μερική φάση αρχίζει περίπου στις 20:32 , η ολικότητα στις 21:28 , τελειώνει περίπου στις 21:30 και η μερική έκλειψη ολοκληρώνεται περίπου στις 22:22 ώρα Ελλάδας .

η μερική φάση αρχίζει περίπου στις , η ολικότητα στις , τελειώνει περίπου στις και η μερική έκλειψη ολοκληρώνεται περίπου στις . Σαραγόσα, Ισπανία: η έκλειψη αρχίζει στις 20:34 , η ολικότητα στις 21:29 , το μέγιστο έρχεται περίπου στις 21:29:45 και η ολικότητα τελειώνει λίγο μετά τις 21:30 ώρα Ελλάδας . Η πλήρης κάλυψη διαρκεί περίπου 1 λεπτό και 24 δευτερόλεπτα .

η έκλειψη αρχίζει στις , η ολικότητα στις , το μέγιστο έρχεται περίπου στις και η ολικότητα τελειώνει λίγο μετά τις . Η πλήρης κάλυψη διαρκεί περίπου . Βαλένθια, Ισπανία: η μερική έκλειψη αρχίζει στις 20:38 , η ολικότητα περίπου στις 21:32 και ολοκληρώνεται στις 21:33 ώρα Ελλάδας . Λίγο αργότερα ο Ήλιος δύει.

η μερική έκλειψη αρχίζει στις , η ολικότητα περίπου στις και ολοκληρώνεται στις . Λίγο αργότερα ο Ήλιος δύει. Μπραγκάνσα, Πορτογαλία: η μερική έκλειψη αρχίζει περίπου στις 20:33 ώρα Ελλάδας, ενώ η πολύ σύντομη ολικότητα σημειώνεται γύρω στις 21:30. Η θεωρητική μερική φάση συνεχίζεται έως περίπου τις 22:24 ώρα Ελλάδας. Η περιοχή βρίσκεται στο μικρό τμήμα της βορειοανατολικής Πορτογαλίας που αγγίζει η ζώνη της ολικότητας.

Πού αλλού θα φανεί μερική έκλειψη

Η μερική έκλειψη καλύπτει πολύ μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη. Η NASA αναφέρει ότι είναι ορατή σε μεγάλο μέρος της Ευρώπης, στον Καναδά, στις βόρειες ΗΠΑ και στη βορειοδυτική Αφρική.

Για παράδειγμα, στη Νέα Υόρκη η μερική έκλειψη αρχίζει στις 20:07 ώρα Ελλάδας, κορυφώνεται στις 20:54 με περίπου 9% κάλυψη και τελειώνει στις 21:38. Στο Τορόντο αρχίζει στις 19:55, κορυφώνεται στις 20:40 με περίπου 8% κάλυψη και ολοκληρώνεται στις 21:23 ώρα Ελλάδας.

Ηλιακή έκλειψη συμβαίνει όταν η Σελήνη περνά ανάμεσα στη Γη και τον Ήλιο και η σκιά της πέφτει πάνω στη Γη. Μέσα στη στενή περιοχή που διασχίζει η σκοτεινότερη σκιά της Σελήνης, ο ηλιακός δίσκος καλύπτεται ολόκληρος και έχουμε ολική έκλειψη. Έξω από αυτήν, στην ευρύτερη παρασκιά, μόνο ένα τμήμα του Ήλιου καλύπτεται και η έκλειψη είναι μερική.

Στη βορειοδυτική Αφρική το φαινόμενο είναι πολύ πιο έντονο. Στο Αλγέρι η έκλειψη αρχίζει περίπου στις 20:42 ώρα Ελλάδας και φτάνει στο μέγιστο περίπου στις 21:33, με εντυπωσιακή κάλυψη περίπου 96% πριν από τη δύση του Ηλίου. Στην Καζαμπλάνκα αρχίζει περίπου στις 20:48, κορυφώνεται στις 21:43 με κάλυψη περίπου 87% και συνεχίζεται μέχρι τη δύση.

Τι σημαίνει «ολική έκλειψη Ηλίου»

Κατά τη διάρκεια της ολικότητας η φωτεινή επιφάνεια του Ήλιου εξαφανίζεται για λίγο πίσω από τη Σελήνη. Ο ουρανός σκοτεινιάζει απότομα και γίνεται ορατή η εξωτερική ατμόσφαιρα του Ήλιου, η ηλιακή κορώνα, η οποία κανονικά χάνεται μέσα στην εκτυφλωτική λάμψη του ηλιακού δίσκου.

Η ολικότητα, ωστόσο, διαρκεί ελάχιστα. Στη σημερινή έκλειψη, σύμφωνα με τη NASA, για τους περισσότερους παρατηρητές μέσα στη ζώνη πλήρους κάλυψης θα κρατήσει λιγότερο από δύο λεπτά, ενώ κοντά στο κέντρο της διαδρομής της σκιάς μπορεί να ξεπεράσει λίγο τα δύο λεπτά, με το παγκόσμιο μέγιστο να φτάνει περίπου τα 2 λεπτά και 18 δευτερόλεπτα.

Προσοχή στα μάτια – Πώς βλέπουμε με ασφάλεια την έκλειψη

Το βασικότερο μέτρο προστασίας είναι απλό: δεν κοιτάζουμε ποτέ απευθείας τον Ήλιο χωρίς κατάλληλο ηλιακό φίλτρο, ούτε κατά τη διάρκεια μιας μερικής έκλειψης.

Η NASA συστήνει ειδικά γυαλιά έκλειψης ή πιστοποιημένα φορητά ηλιακά φίλτρα που συμμορφώνονται με το διεθνές πρότυπο ISO 12312-2. Τα κοινά γυαλιά ηλίου, ακόμη και πολύ σκούρα, δεν είναι κατάλληλα για απευθείας παρατήρηση του Ήλιου.

Ακόμη μεγαλύτερη προσοχή χρειάζεται με κιάλια, τηλεσκόπια και φωτογραφικές μηχανές. Δεν πρέπει να κοιτάζουμε τον Ήλιο μέσα από τέτοια οπτικά όργανα φορώντας απλώς γυαλιά έκλειψης. Οι φακοί συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία και μπορούν να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό. Απαιτείται ειδικό ηλιακό φίλτρο τοποθετημένο στο μπροστινό μέρος του οργάνου.

Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της έμμεσης προβολής, όπως ένας απλός projector, όπου δεν κοιτάζουμε τον Ήλιο αλλά την εικόνα του που προβάλλεται πάνω σε μια επιφάνεια.

Μόνο όσοι βρίσκονται μέσα στη ζώνη της ολικότητας, και αποκλειστικά κατά τα δευτερόλεπτα στα οποία ο φωτεινός ηλιακός δίσκος έχει καλυφθεί πλήρως, μπορούν να κοιτάξουν χωρίς τα ειδικά γυαλιά. Μόλις εμφανιστεί ξανά οποιοδήποτε φωτεινό τμήμα του Ήλιου, η προστασία είναι και πάλι απαραίτητη.

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