Μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Η Ρωσία θα απαντά σε κατασχέσεις πλοίων ακόμη και στον Ειρηνικό

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σαφή προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Σαχαλίνη, συνδέοντας την ασφάλεια της ρωσικής ναυσιπλοΐας με τις εξελίξεις στον Ειρηνικό, την Ιαπωνία και την αυξανόμενη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
Η Ρωσία θα απαντά με αντίστοιχα μέτρα σε ενδεχόμενες κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών πλοίων, όχι μόνο στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές αλλά «οπουδήποτε», ακόμη και στον Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος.
Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Σαχαλίνη, όπου παρακολουθεί την τελική φάση των ασκήσεων του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού. Επιβιβάστηκε στο πυραυλοφόρο καταδρομικό «Varyag», ναυαρχίδα του Στόλου, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των γυμνασίων από τον διοικητή του Στόλου, ναύαρχο Βίκτορ Λίινα.
Σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αρχές ορισμένων χωρών επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών εμπορικών πλοίων.
Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει «αντίστοιχα» σε κατασχέσεις πλοίων της, ανεξάρτητα από τη θαλάσσια περιοχή όπου αυτές θα πραγματοποιηθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε ενδεχόμενες κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών πλοίων από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πειρατεία και ληστεία».
Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ιαπωνία, κατηγορώντας το Τόκιο ότι επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.
«Δεν απειλούμε την Ιαπωνία. Δεν έχουμε απολύτως καμία αξίωση εναντίον της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, αντιθέτως, η Ιαπωνία διατηρεί εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ρωσίας, παραπέμποντας στη διαμάχη για τις Κουρίλες Νήσους.
Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί νέες εντάσεις και στην Αρκτική.
Κατά τον Ρώσο πρόεδρο, σχέδια ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, ενώ οι ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού είναι απαραίτητες για την προστασία των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή.
Οι ασκήσεις άρχισαν στις 4 Αυγούστου και πραγματοποιούνται στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, τη Θάλασσα του Οχότσκ και στο βορειοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. Συμμετέχουν περισσότεροι από 13.000 στρατιωτικοί, περίπου 60 πλοία, υποβρύχια και σκάφη υποστήριξης, καθώς και περίπου 30 αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα συστήματα της ναυτικής αεροπορίας.
Διαβάστε επίσης
Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι άλλαξε μυστικά αεροπλάνο μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ: «Κάνω ότι μου λένε»
Μακελειό στο Κάνσας: Πατέρας εκτέλεσε τα τέσσερα παιδιά και τη γυναίκα του και αυτοκτόνησε (video)
Ινδονησία: Φωτιά σε φέρι γεμάτο επιβάτες, έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν – Δραματικά βίντεο από τη διάσωση
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.