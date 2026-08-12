Μήνυμα Πούτιν στη Δύση: Η Ρωσία θα απαντά σε κατασχέσεις πλοίων ακόμη και στον Ειρηνικό

Takeaways by to pontiki AI Ο Βλαντίμιρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα απαντήσει δυναμικά σε οποιαδήποτε κατάσχεση εμπορικών πλοίων της, χαρακτηρίζοντας τέτοιες ενέργειες ως πειρατεία και ληστεία.

Ο Ρώσος πρόεδρος προέβη σε αυτές τις δηλώσεις κατά την επίσκεψή του στη Σαχαλίνη, όπου παρακολούθησε τις ασκήσεις του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού.

Παράλληλα, κατηγόρησε το ΝΑΤΟ για ενίσχυση της παρουσίας του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, υποστηρίζοντας ότι οι κινήσεις αυτές προκαλούν νέες εντάσεις.

Τέλος, ο κ.

Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία δεν διαθέτει εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ιαπωνίας, επικρίνοντας ωστόσο το Τόκιο για την επιβολή κυρώσεων.

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Σαφή προειδοποίηση προς τις δυτικές χώρες έστειλε ο Βλαντίμιρ Πούτιν από τη Σαχαλίνη, συνδέοντας την ασφάλεια της ρωσικής ναυσιπλοΐας με τις εξελίξεις στον Ειρηνικό, την Ιαπωνία και την αυξανόμενη παρουσία του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

Η Ρωσία θα απαντά με αντίστοιχα μέτρα σε ενδεχόμενες κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών πλοίων, όχι μόνο στις ίδιες θαλάσσιες περιοχές αλλά «οπουδήποτε», ακόμη και στον Ειρηνικό Ωκεανό, δήλωσε την Τετάρτη ο Ρώσος πρόεδρος.

Ο Πούτιν έκανε τις δηλώσεις του κατά την επίσκεψή του στη Σαχαλίνη, όπου παρακολουθεί την τελική φάση των ασκήσεων του ρωσικού Στόλου του Ειρηνικού. Επιβιβάστηκε στο πυραυλοφόρο καταδρομικό «Varyag», ναυαρχίδα του Στόλου, όπου ενημερώθηκε για την εξέλιξη των γυμνασίων από τον διοικητή του Στόλου, ναύαρχο Βίκτορ Λίινα.

«Πειρατεία και ληστεία» οι κατασχέσεις πλοίων

Σύμφωνα με το TASS, ο Ρώσος πρόεδρος υποστήριξε ότι οι αρχές ορισμένων χωρών επιχειρούν να περιορίσουν την κίνηση ρωσικών εμπορικών πλοίων.

Ο Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα απαντήσει «αντίστοιχα» σε κατασχέσεις πλοίων της, ανεξάρτητα από τη θαλάσσια περιοχή όπου αυτές θα πραγματοποιηθούν. Παράλληλα, χαρακτήρισε ενδεχόμενες κατασχέσεις ρωσικών εμπορικών πλοίων από κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης «πειρατεία και ληστεία».

Μήνυμα προς την Ιαπωνία και αναφορά στις Κουρίλες

Ο Ρώσος πρόεδρος αναφέρθηκε και στις σχέσεις με την Ιαπωνία, κατηγορώντας το Τόκιο ότι επέβαλε κυρώσεις στη Ρωσία με αφορμή τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Δεν απειλούμε την Ιαπωνία. Δεν έχουμε απολύτως καμία αξίωση εναντίον της», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, αντιθέτως, η Ιαπωνία διατηρεί εδαφικές αξιώσεις έναντι της Ρωσίας, παραπέμποντας στη διαμάχη για τις Κουρίλες Νήσους.

Πούτιν: Το ΝΑΤΟ επεκτείνεται προς τον Ειρηνικό και την Αρκτική

Ο Πούτιν υποστήριξε ακόμη ότι το ΝΑΤΟ ενισχύει την παρουσία του στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και δημιουργεί νέες εντάσεις και στην Αρκτική.

Κατά τον Ρώσο πρόεδρο, σχέδια ανάπτυξης νέων οπλικών συστημάτων στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού αποτελούν απειλή για τη Ρωσία, ενώ οι ασκήσεις του Στόλου του Ειρηνικού είναι απαραίτητες για την προστασία των ρωσικών συμφερόντων στην περιοχή.

Οι ασκήσεις άρχισαν στις 4 Αυγούστου και πραγματοποιούνται στη Θάλασσα της Ιαπωνίας, τη Θάλασσα του Οχότσκ και στο βορειοδυτικό τμήμα του Ειρηνικού Ωκεανού. Συμμετέχουν περισσότεροι από 13.000 στρατιωτικοί, περίπου 60 πλοία, υποβρύχια και σκάφη υποστήριξης, καθώς και περίπου 30 αεροσκάφη, ελικόπτερα και μη επανδρωμένα συστήματα της ναυτικής αεροπορίας.

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