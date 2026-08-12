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12.08.2026 08:36

Ινδονησία: Φωτιά σε φέρι γεμάτο επιβάτες, έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν – Δραματικά βίντεο από τη διάσωση

12.08.2026 08:36
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Φέρι το οποίο είχε αποπλεύσει από το ιδιαίτερα τουριστικό νησί Μπαλί της Ινδονησίας, πήρε φωτιά ανοικτά της Λόμποκ.

Οι εκατό και πλέον επιβάτες πορθμείου κατάφεραν να διασωθούν μετά από μεγάλη επιχείρηση.

Το πορθμείο KM Putri Yasmin είχε αναχωρήσει από την Πανταγκμπάι του Μαλί και κατευθυνόταν στη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε σκάφος του πολεμικού ναυτικού και σε παραπλέον φέρι, ανέφερε ο Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ματάραμ, στη νήσο Λόμποκ.

«Μέχρι στιγμής, δεν λάβαμε καμιά πληροφορία για θύμα», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro ο αξιωματικός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, επισήμως στο σκάφος επέβαιναν 114 άνθρωποι, αριθμός που τελεί υπό επαλήθευση, όπως πρόσθεσε.

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης και συντονισμού.

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών, μεγάλων και μικρών, που συνδέονται κυρίως ακτοπλοϊκά, εξαιτίας των συχνά ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

Στις αρχές αυτού του μήνα, πυρκαγιά σε πορθμείο ανοικτά της νήσου της Ιάβας στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Άλλοι 230 επιβαίνοντες στο σκάφος πάντως κατορθώθηκε να διασωθούν.

Στα μέσα του Ιουλίου, πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο κοντά στη μικρή νήσο Σελάγιαρ, νότια της Κελέβης.

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