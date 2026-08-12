Ινδονησία: Φωτιά σε φέρι γεμάτο επιβάτες, έπεφταν στη θάλασσα για να σωθούν – Δραματικά βίντεο από τη διάσωση

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Φέρι το οποίο είχε αποπλεύσει από το ιδιαίτερα τουριστικό νησί Μπαλί της Ινδονησίας, πήρε φωτιά ανοικτά της Λόμποκ.

Οι εκατό και πλέον επιβάτες πορθμείου κατάφεραν να διασωθούν μετά από μεγάλη επιχείρηση.

Το πορθμείο KM Putri Yasmin είχε αναχωρήσει από την Πανταγκμπάι του Μαλί και κατευθυνόταν στη Λέμπαρ, στη Λόμποκ, στην επαρχία Δυτική Νούσα Τενγκάρα, όταν εκδηλώθηκε φωτιά από ακόμη άγνωστη αιτία τις πρώτες πρωινές ώρες.

🚨 BREAKING



KMP Putri Yasmin terbakar di Selat Lombok, Rabu (12/8) dini hari.



Kapal membawa 131 orang. Sementara 35 penumpang telah dievakuasi ke KMP Salindo dan KMP Port Link.



Data masih berkembang. #BreakingNews #SelatLombok pic.twitter.com/vIwtXq8aDt — Framedaily.id (@framedaily_id) August 12, 2026

Οι επιβάτες μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε σκάφος του πολεμικού ναυτικού και σε παραπλέον φέρι, ανέφερε ο Μουχάμαντ Χαριγιάντι, επικεφαλής της υπηρεσίας έρευνας και διάσωσης της Ματάραμ, στη νήσο Λόμποκ.

«Μέχρι στιγμής, δεν λάβαμε καμιά πληροφορία για θύμα», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Metro ο αξιωματικός.

Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Putri Yasmin Terbakar di Perairan Selat Lombok,



Proses Evakuasi Penumpang dibantu KMP Port Link 2 milik PT ASDP Indonesia Ferry yg saat kejadian berada di jalur yg sama.



Rabu, 12 Agustus 2026 pic.twitter.com/cQSiXFCk5I — NyxNara (@NaraSenyap) August 12, 2026

Σύμφωνα με τον ίδιο, επισήμως στο σκάφος επέβαιναν 114 άνθρωποι, αριθμός που τελεί υπό επαλήθευση, όπως πρόσθεσε.

Hey kalo kalian punya kenalan yg nyebrang Bali-Lombok pake ferry PUTRI YASMIN semalem please check on them, the fleet caught on fire and most passengers have to jump out then rescue by other ferry! Many passenger still float in the ocean. Semoga kerabat kalian dalam kondisi aman,… https://t.co/HJst3XAEzb pic.twitter.com/D3nYW5bUq0 August 12, 2026

Πλοία της υπηρεσίας διάσωσης παραμένουν στην περιοχή, ενώ ελικόπτερο κάνει πτήσεις αναγνώρισης και συντονισμού.

A passenger ferry, the Putri Yasmin, caught fire in waters off Lombok island, #Indonesia's West Nusa Tenggara province, on Wednesday. All 114 passengers on board have been safely evacuated, local authorities said. No casualties have been reported so far. The cause of the fire has… pic.twitter.com/K0NR4nwcWG — CCTV Asia Pacific (@CCTVAsiaPacific) August 12, 2026

Τα ναυτικά δυστυχήματα είναι συχνά στην Ινδονησία, αρχιπέλαγος 17.000 και πλέον νησιών, μεγάλων και μικρών, που συνδέονται κυρίως ακτοπλοϊκά, εξαιτίας των συχνά ανεπαρκών κανονισμών ασφαλείας και των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών.

KMP Putri Yasmin Terbakar di Perairan Bali, Penumpang Dievakuasi ‼



Kapal Motor Penyeberangan (KMP) Putri Yasmin yang melayani rute Padangbai, Bali–Lembar, Lombok, dilaporkan terbakar di perairan Bali pada Rabu (12/8/2026) sekitar pukul 05.00 WITA.



Kebakaran terjadi saat kapal… pic.twitter.com/IcVuu8Lo5v — Radio Elshinta (@RadioElshinta) August 12, 2026

Στις αρχές αυτού του μήνα, πυρκαγιά σε πορθμείο ανοικτά της νήσου της Ιάβας στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους. Άλλοι 230 επιβαίνοντες στο σκάφος πάντως κατορθώθηκε να διασωθούν.

Στα μέσα του Ιουλίου, πάνω από 70 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε ναυάγιο κοντά στη μικρή νήσο Σελάγιαρ, νότια της Κελέβης.

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