Alessandra Ambrosio και Buck Palmer αρραβωνιάστηκαν μετά από δύο χρόνια σχέσης (photos)

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Τον αρραβώνα της με τον επί δύο χρόνια σύντροφό της, Μπακ Πάλμερ, ανακοίνωσε την Τρίτη η Αλέσάντρα Αμπρόσιο.

Όπως αποκάλυψε την Τρίτη το 45χρονο μοντέλο, ο Πάλμερ της έκανε πρόταση γάμου τον Απρίλιο σε παραλία.

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Αμπρόσιο, ο Αυστραλός σχεδιαστής κοσμημάτων εμφανίζεται γονατιστός μέσα σε μια καρδιά στην άμμο.

«Θα σε επέλεγα σε αυτή τη ζωή και σε κάθε ζωή. Στην αιωνιότητα, αγάπη μου», έγραψε η Αμπρόσιο στη λεζάντα της ανάρτησης.

Το μοντέλο δημοσίευσε επίσης δύο Instagram Stories, γράφοντας: «Πριν από τέσσερις μήνες, είπαμε ΝΑΙ για πάντα.. Κρατούσαμε αυτή την όμορφη στιγμή βαθιά μέσα στις καρδιές μας. Και τώρα είμαστε τόσο χαρούμενοι που επιτέλους μπορούμε να τη μοιραστούμε!»

Παράλληλα ανέβασε μια φωτογραφία του ζευγαριού να φιλιέται στην παραλία, ενώ ο Πάλμερ την σήκωνε ψηλά, και έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας: «Τίποτα δεν είναι καλύτερο από το να είμαι στην αγκαλιά σου»

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