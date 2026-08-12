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12.08.2026 10:46

Η συγκλονιστική βιογραφία «Not Without Hope» στη ζώνη Sunday Premiere της Nova!

12.08.2026 10:46
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  • Αυτή την Κυριακή 16/8 (22:00) στο Novacinema1 με τους Josh Duhamel, Zachary Levi, Marshall Cook και σκηνοθεσία του Joe Carnahan
  • Και φυσικά στην ΕΟΝ On Demand μπορείτε να δείτε την αγαπημένη σας ταινία, όποτε και όπου εσείς θέλετε, ακόμα και offline!

Την αληθινή ιστορία «Not Without Hope» (2025, διάρκειας 121’) με τους Josh Duhamel, Zachary Levi, Marshall Cook και σκηνοθεσία του Joe Carnahan θα απολαύσουν οι σινεφίλ την Κυριακή 16 Αυγούστου (22:00) στη ζώνη Sunday Premiere στο Novacinema1.

Τέσσερις φίλοι ξεκινούν για ψάρεμα, όμως μια καταιγίδα ανατρέπει το σκάφος. Παγιδευμένοι για μέρες στη θάλασσα, παλεύουν με την εξάντληση, την πείνα και τα κύματα, ενώ οι διασώστες τούς αναζητούν. Μην χάσετε τη καθηλωτική συνέχεια την Κυριακή 16/8 (22:00).

Απόλαυσε τη Sunday Premiere στο Novacinema1 αλλά και On Demand στην πλατφόρμα της ΕΟΝ όποτε εσύ επιθυμείς, μαζί με περισσότερες από 6.000 ταινίες & επεισόδια σειρών. Επιπλέον, η ανανεωμένη υπηρεσία ΕΟΝ On Demand σου δίνει τη δυνατότητα  να δεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές ακόμα και offline.

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