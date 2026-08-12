Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά – Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

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Ο «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» γίνεται μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, με νέα ποσά προσωπικής βοήθειας, ψηφιακές αιτήσεις και αυξημένες αμοιβές για Προσωπικούς Βοηθούς και Επιτροπές Αξιολόγησης, αφήνοντας όμως «στην απ’ έξω» τους συγγενείς, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Εκτός δικαιούχων μένουν τα άτομα κάτω των 16 και άνω των 67 ετών.
Την παγίωση και επέκταση του Προγράμματος σε πανελλαδικό επίπεδο ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Για τους σημερινούς ωφελούμενους προβλέπεται συνέχιση της συμμετοχής τους έως το τέλος του 2026 χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.
Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η πιλοτική εφαρμογή αξιοποιήθηκε για τη διαμόρφωση μιας σταθερής κρατικής υπηρεσίας με εξατομικευμένη υποστήριξη.
Ο θεσμός έχει στόχο να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν με μεγαλύτερη αυτονομία την καθημερινότητά τους, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή.
Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου και θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ.
Τα ποσά θα είναι:
Η κατάταξη θα πραγματοποιείται από τις Ειδικές Επιτροπές, βάσει της εξατομικευμένης αξιολόγησης των αναγκών.
Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, εφόσον:
Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συμμετάσχουν άτομα έως 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους.
Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.
Το ποσό προσαυξάνεται κατά:
Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαμένουν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, αλλά η ένταξή τους θα ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά στο prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων.
Με την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται άμεσα απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.
Η μοριοδότηση θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:
Οι αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία θα αξιολογούνται από διεπιστημονική Ειδική Επιτροπή στον χώρο διαμονής τους και, κατ’ εξαίρεση, μέσω τηλεδιάσκεψης.
Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του αιτούντος.
Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέγει από το Μητρώο:
Η μεικτή ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στη συνοίκηση η μεικτή μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.
Παράλληλα, ο ωφελούμενος σε καθεστώς συνοίκησης θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.
Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως Προσωπικό Βοηθό:
Οι υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.
Για την οριστική εγγραφή τους στο Μητρώο θα απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).
Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα παραμείνουν στο Μητρώο.
Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες Προσωπικής Βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή κατοικούσαν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο έως 5.000 κατοίκους θα παραμείνουν ωφελούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς καμία ενέργεια.
Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα χρειαστεί να υποβάλουν μόνο Δήλωση Συναίνεσης, χωρίς νέο έλεγχο επιλεξιμότητας, μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση.
Όσοι είχαν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα παραμείνουν επίσης στο Πρόγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια.
Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής με την ίδια διαδικασία που θα ισχύει για τους νέους αιτούντες.
Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο Πιλοτικό Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση από την αρχή.
Το μόνιμο Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα από τον ΟΠΕΚΑ.
Οι όροι εφαρμογής, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης, τα ποσά της προσωπικής βοήθειας και οι κανόνες επιλογής και αποζημίωσης των Προσωπικών Βοηθών καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
Την απόφαση υπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.
Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποιήθηκε ώστε ο Προσωπικός Βοηθός να εξελιχθεί σε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας, με ψηφιακές διαδικασίες και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ αυξάνονται οι αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών και των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης.
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