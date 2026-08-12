Προσωπικός Βοηθός: Αυξάνονται κάποια ποσά – Αποκλείονται, με εξαιρέσεις, οι συγγενείς και ως δικαιούχοι οι κάτω των 16 ή άνω των 67 ετών

Takeaways by to pontiki AI Ο θεσμός του Προσωπικού Βοηθού για άτομα με αναπηρία καθίσταται μόνιμος και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα.

Το πρόγραμμα αφορά άτομα ηλικίας 16 έως 67 ετών με πιστοποιημένη αναπηρία, ενώ η μηνιαία οικονομική ενίσχυση θα κυμαίνεται από 416 έως 1.939 ευρώ ανάλογα με τις ανάγκες.

Οι ωφελούμενοι μπορούν να επιλέγουν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς από επίσημο μητρώο, με δυνατότητα εξαίρεσης για επιλογή συγγενικού προσώπου μόνο σε συγκεκριμένους ορεινούς και νησιωτικούς δήμους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά και η αξιολόγηση των αναγκών πραγματοποιείται από ειδικές επιτροπές, λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.

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Ο «Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία» γίνεται μόνιμος θεσμός και επεκτείνεται σε όλη τη χώρα, με νέα ποσά προσωπικής βοήθειας, ψηφιακές αιτήσεις και αυξημένες αμοιβές για Προσωπικούς Βοηθούς και Επιτροπές Αξιολόγησης, αφήνοντας όμως «στην απ’ έξω» τους συγγενείς, πλην κάποιων εξαιρέσεων. Εκτός δικαιούχων μένουν τα άτομα κάτω των 16 και άνω των 67 ετών.

Την παγίωση και επέκταση του Προγράμματος σε πανελλαδικό επίπεδο ανακοίνωσε η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου. Για τους σημερινούς ωφελούμενους προβλέπεται συνέχιση της συμμετοχής τους έως το τέλος του 2026 χωρίς να απαιτείται καμία ενέργεια, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η πιλοτική εφαρμογή αξιοποιήθηκε για τη διαμόρφωση μιας σταθερής κρατικής υπηρεσίας με εξατομικευμένη υποστήριξη.

Ο θεσμός έχει στόχο να επιτρέπει στα άτομα με αναπηρία να επιλέγουν την υποστήριξη που χρειάζονται, να οργανώνουν με μεγαλύτερη αυτονομία την καθημερινότητά τους, να μετακινούνται, να σπουδάζουν, να εργάζονται και να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή.

Από 416 έως 1.939 ευρώ τον μήνα από το 2027, ανάλογα με την ανάγκη

Από την 1η Ιανουαρίου 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα διαμορφώνεται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ωφελούμενου και θα φτάνει έως τα 1.939 ευρώ.

Τα ποσά θα είναι:

έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη,

για μικρή ανάγκη, έως 831 ευρώ για μέτρια ανάγκη,

για μέτρια ανάγκη, έως 1.352 ευρώ για μεγάλη ανάγκη,

για μεγάλη ανάγκη, έως 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση.

Η κατάταξη θα πραγματοποιείται από τις Ειδικές Επιτροπές, βάσει της εξατομικευμένης αξιολόγησης των αναγκών.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Στο Πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητηριακή ή ψυχική αναπηρία, ηλικίας 16 έως 67 ετών, εφόσον:

διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα,

είναι φορολογικοί κάτοικοι της χώρας,

διαθέτουν πιστοποίηση αναπηρίας από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ) με ισχύ εφ’ όρου ζωής,

έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή έχει κριθεί ότι βρίσκονται σε διαρκή κατάσταση που απαιτεί τη συμπαράσταση άλλου προσώπου.

Κατ’ εξαίρεση, μπορούν να συμμετάσχουν άτομα έως 75 ετών, εφόσον είχαν καταστεί δικαιούχοι του επιδόματος κίνησης πριν από τη συμπλήρωση του 67ου έτους.

Τα εισοδηματικά όρια

Το ετήσιο εισοδηματικό όριο ορίζεται στις 35.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Το ποσό προσαυξάνεται κατά:

17.500 ευρώ για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού,

για κάθε επιπλέον ενήλικο μέλος ή για το πρώτο ανήλικο μέλος μονογονεϊκού νοικοκυριού, 8.750 ευρώ για κάθε επιπλέον ανήλικο μέλος.

Προϋπόθεση αποτελεί η διαβίωση σε κατοικία. Όσοι δεν διαμένουν ακόμη σε κατοικία θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση και να αξιολογηθούν, αλλά η ένταξή τους θα ενεργοποιείται μετά τη μετοίκησή τους.

Ψηφιακή αίτηση και αξιολόγηση

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ψηφιακά στο prosopikosvoithos.gov.gr, ενώ τα στοιχεία θα ελέγχονται αυτοματοποιημένα μέσω των δημόσιων μητρώων.

Με την υποβολή της αίτησης θα εκδίδεται άμεσα απόφαση σχετικά με την επιλεξιμότητα και τη μοριοδότηση, με δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης.

Η μοριοδότηση θα λαμβάνει υπόψη, μεταξύ άλλων:

τη σύνθεση και το εισόδημα του νοικοκυριού,

την ύπαρξη άλλου ατόμου με αναπηρία στο νοικοκυριό,

το ποσοστό και τα χαρακτηριστικά της αναπηρίας,

την εργασία ή τις σπουδές του αιτούντος, για τις οποίες προβλέπεται επιπλέον μοριοδότηση.

Οι αιτούντες με την υψηλότερη βαθμολογία θα αξιολογούνται από διεπιστημονική Ειδική Επιτροπή στον χώρο διαμονής τους και, κατ’ εξαίρεση, μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η αξιολόγηση θα εξετάζει τις καθημερινές ανάγκες, τη λειτουργικότητα και τη συμβολή της προσωπικής βοήθειας στην εκπαίδευση, την εργασία και την κοινωνική συμμετοχή. Η υποστήριξη που παρέχει ήδη συγγενής ή άλλο πρόσωπο δεν θα λειτουργεί εις βάρος του αιτούντος.

Έως τέσσερις Προσωπικοί Βοηθοί

Κάθε ωφελούμενος θα μπορεί να επιλέγει από το Μητρώο:

από έναν έως τέσσερις Προσωπικούς Βοηθούς με ωριαία παροχή υπηρεσιών ή

έναν Προσωπικό Βοηθό σε καθεστώς συνοίκησης.

Η μεικτή ωριαία αποζημίωση θα κυμαίνεται από 6 έως 7 ευρώ, ενώ στη συνοίκηση η μεικτή μηνιαία αποζημίωση θα ανέρχεται σε 1.200 ευρώ.

Παράλληλα, ο ωφελούμενος σε καθεστώς συνοίκησης θα λαμβάνει οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ τον μήνα.

Πότε μπορεί να επιλεγεί συγγενής

Σε ορεινούς και νησιωτικούς δήμους με πληθυσμό έως 5.000 κατοίκους, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέγουν ως Προσωπικό Βοηθό:

τον ή τη σύζυγό τους,

πρόσωπο με το οποίο έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης,

συγγενή α΄ ή β΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας.

Οι προϋποθέσεις για τους Προσωπικούς Βοηθούς

Οι υποψήφιοι Προσωπικοί Βοηθοί πρέπει να είναι ηλικίας 18 έως 67 ετών, να έχουν δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα και να πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Για την οριστική εγγραφή τους στο Μητρώο θα απαιτείται επιτυχής ολοκλήρωση δωρεάν ψηφιακού προγράμματος εκπαίδευσης του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Όσοι είναι ήδη εγγεγραμμένοι θα παραμείνουν στο Μητρώο.

Τι ισχύει για τους σημερινούς ωφελούμενους

Όσοι είχαν λάβει τουλάχιστον 60 ημέρες Προσωπικής Βοήθειας έως τις 30 Ιουνίου 2026 ή κατοικούσαν μόνιμα σε ορεινό ή νησιωτικό δήμο έως 5.000 κατοίκους θα παραμείνουν ωφελούμενοι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026, χωρίς καμία ενέργεια.

Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα χρειαστεί να υποβάλουν μόνο Δήλωση Συναίνεσης, χωρίς νέο έλεγχο επιλεξιμότητας, μοριοδότηση ή επαναξιολόγηση.

Όσοι είχαν ενεργό συμφωνητικό στις 30 Ιουνίου 2026, αλλά δεν ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, θα παραμείνουν επίσης στο Πρόγραμμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 χωρίς να κάνουν κάποια ενέργεια.

Για να συνεχίσουν από την 1η Ιανουαρίου 2027, θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση Συμμετοχής με την ίδια διαδικασία που θα ισχύει για τους νέους αιτούντες.

Οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στο Πιλοτικό Πρόγραμμα θα πρέπει να υποβάλουν νέα αίτηση από την αρχή.

Μόνιμο πρόγραμμα σε όλη τη χώρα

Το μόνιμο Πρόγραμμα θα υλοποιείται σε ολόκληρη τη χώρα από τον ΟΠΕΚΑ.

Οι όροι εφαρμογής, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, η διαδικασία αξιολόγησης, τα ποσά της προσωπικής βοήθειας και οι κανόνες επιλογής και αποζημίωσης των Προσωπικών Βοηθών καθορίστηκαν με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Την απόφαση υπογράφουν η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Η Δόμνα Μιχαηλίδου ανέφερε ότι το πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποιήθηκε ώστε ο Προσωπικός Βοηθός να εξελιχθεί σε μόνιμο θεσμό εθνικής εμβέλειας, με ψηφιακές διαδικασίες και εξατομικευμένη αξιολόγηση, ενώ αυξάνονται οι αμοιβές των Προσωπικών Βοηθών και των μελών των Επιτροπών Αξιολόγησης.

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