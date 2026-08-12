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12.08.2026 13:05

Μέση Ανατολή: Για συμφωνία ΗΠΑ – Ιράν για παράταση της εκεχειρίας των 60 ημερών μιλά το Πακιστάν

12.08.2026 13:05
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Οι ΗΠΑ και το Ιράν «συμφώνησαν» να παρατείνουν την εκεχειρία 60 ημερών στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεννόησης του Ισλαμαμπάντ, καθώς η συμφωνία πρόκειται να λήξει στις 17 Αυγούστου, όπως ανέφεραν πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης στο πρακτορείο Anadolu την Τετάρτη.

«Και οι δύο πλευρές έχουν εκφράσει τη συγκατάθεσή τους στους μεσολαβητές για την παράταση της προθεσμίας», ανέφερε πηγή κοντά στη διαδικασία μεσολάβησης. «Ωστόσο, οι δύο πλευρές ανταλλάσσουν μηνύματα για να αποφασίσουν σχετικά με τη διάρκεια της παράτασης», πρόσθεσε η πηγή.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν τον Απρίλιο σε κατάπαυση του πυρός με τη μεσολάβηση του Πακιστάν και στη συνέχεια υπέγραψαν μνημόνιο κατανόησης στις 17 Ιουνίου, ξεκινώντας διαπραγματεύσεις με στόχο την επίτευξη τελικής συμφωνίας. Ωστόσο, οι συνομιλίες αργότερα έφτασαν σε αδιέξοδο λόγω διαφωνιών σχετικά με τις εγγυήσεις ασφάλειας και την ελευθερία ναυσιπλοΐας μέσω του Στενού του Ορμούζ, μιας από τις πιο στρατηγικές διαδρομές στον κόσμο για τον παγκόσμιο εφοδιασμό ενέργειας και το εμπόριο.

Μεταξύ 8 και 24 Ιουλίου, οι ΗΠΑ και το Ιράν προχώρησαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις, με την Ουάσιγκτον να εξαπολύει επιθέσεις εναντίον στόχων εντός του Ιράν και την Τεχεράνη να απαντά χτυπώντας αυτό που περιέγραψε ως αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σε διάφορες αραβικές χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Ιορδανίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.

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