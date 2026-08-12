Η αποτυχία του Ολυμπιακού να συνεχίσει στο Champions League φέρνει πίεση στον Μεντιλίμπαρ – Άρχισαν τα σενάρια για το μέλλον του

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Τα… σύννεφα στου Ρέντη είχαν εμφανιστεί από τα φιλικά, όμως τώρα μετά τον αποκλεισμό από τη Ναϊμέγκεν έχουν… πυκνώσει στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπορούν να ρολάρουν, ο Μεντιλίμπαρ δεν δείχνει διατεθειμένος να αλλάξει πολλά και πλέον υπάρχει… θέμα με το μέλλον του στο λιμάνι. Ένα μέλλον που δείχνει δυσοίωνο καθώς πολλά θα κριθούν πλέον από το τι θα κάνει στο Europa, πώς θα ξεκινήσει στο πρωτάθλημα και το κυριότερο: πώς θα βελτιώσει την εικόνα του στο χορτάρι ανεξαρτήτως αποτελεσμάτων.

Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Βαγγέλης Μαρινάκης διαπίστωσε προβλήματα στον μεταγραφικό σχεδιασμό και γι’ αυτό προχωρά στην πρόσληψη του Ζοφρέ Μονκαντά, ο οποίος φέρεται να του έχει ζητήσει μεταγραφές υψηλού επιπέδου.

Την ίδια ώρα, ο Μεντιλίμπαρ έχει κάνει τα λάθη του στις επιλογές της 11αδας και γενικότερα του ρόστερ και οσο κι αν τον λατρεύουν στον Πειραιά λόγω του Conference, οι μουρμούρες έχουν αρχίσει από νωρίς.

Ο Ελ Καμπί εδώ και μήνες δεν τραβάει, αλλά δεν πήρε άλλον επιθετικό στο ρόστερ, αφήνοντας εκτός τους Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Ο Ροντινέι με εξαίρεση χθες, από μπακ είχε μετατραπεί -σε βαθμό εμμονής- σε χαφ και εξτρέμ, ενώ η άμυνα ήταν φανερά προβληματική για άλλη μια φορά απέναντι σε μία μέτρια, αλλά καλά δομημένη ολλανδική ομάδα.

Ο Ολυμπιακός μέσα σε αυτόν τον μήνα θα προσπαθήσει να ενισχυθεί, αλλά αν τις επόμενες εβδομάδες δεν έρθουν αποτελέσματα, όλα δείχνουν ότι εκτός από παίκτες, ίσως αρχίσει να αναζητά και νέο προπονητή ώστε να μην πάει χαμένη η σεζόν, πριν καλά καλά ξεκινήσει.

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