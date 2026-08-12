Έτοιμα τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ λέει ο Τσίπρας και η αγωνία των πρώην χτυπά κόκκινο

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Σφίγγα ο Αλέξης Τσίπρας για την τύχη των βουλευτών, που έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ (και είτε άφησαν την έδρα, είτε ανεξαρτητοποιήθηκαν) περιμένοντας να μπουν στα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ.

Στη συνέντευξη που έδωσε στο in ο πρώην πρωθυπουργός, δεν έδωσε κανένα δείγμα των προθέσεών του, ώστε να καταλάβουν κι αυτοί οι άνθρωποι τι να περιμένουν – ή τι να μην περιμένουν!

Είπε μόνο ότι τα ψηφοδέλτια της ΕΛΑΣ είναι έτοιμα κατά 80%. Αυτό σημαίνει ότι θέσεις υπάρχουν ακόμα κενές για να χωρέσουν όλοι! Αλλά η σιγή ιχθύος που τηρεί δημοσίως ο πρόεδρος Αλέξης για το θέμα, είναι και στις ιδιωτικές επικοινωνίες των ενδιαφερομένων βουλευτών με τους συνεργάτες του – ο ίδιος δεν μιλά σχεδόν σε κανένα.

Έχει που έχει καύσωνα ο Αύγουστος, έχουν και αυτή την κάψα οι βουλευτές – σχεδόν τους λυπάμαι, αλλά μόνοι τους τα έκαναν έτσι!

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