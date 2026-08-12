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12.08.2026 15:50

Καμία συζήτηση για παράταση της εκεχειρίας με ΗΠΑ – Διαψεύδει το Ιράν τα περί συμφωνίας

12.08.2026 15:50
IRAN-8234

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Δεν υπάρχουν καθόλου συζητήσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ για παράταση της μεταξύ τους εκεχειρίας, επειδή, από την οπτική της Τεχεράνης, η συμφωνία δεν είχε ημερομηνία έναρξης και επομένως δεν είχε κάτι να παραταθεί, δήλωσε σήμερα στο Reuters υψηλόβαθμη ιρανική πηγή.

Τα σχόλια αυτά έρχονται έπειτα από δημοσίευμα του τουρκικού πρακτορείου ειδήσεων Anadolu που, επικαλούμενο πηγές της πακιστανικής κυβέρνησης, ανέφερε ότι η Τεχεράνη και η Ουάσινγκτον συμφώνησαν να παρατείνουν την 60ήμερη εκεχειρία βάσει της ενδιάμεσης συμφωνίας που υπέγραψαν τον Ιούνιο.

Η συμφωνία κήρυξε «άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα», αλλά γρήγορα κατέρρευσε, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να δηλώνει ότι «τελείωσε» στις 7 Ιουλίου και το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν να δηλώνει ότι «αναστέλλεται» μια εβδομάδα αργότερα.

«Δεν υπάρχει συζήτηση για παράταση, επειδή, από την οπτική του Ιράν, δεν υπάρχει περίοδος που ξεκίνησε και επομένως δεν υπάρχει τίποτα προς παράταση. Οι ΗΠΑ παραβίασαν την ενδιάμεση συμφωνία 48 ώρες μετά την επίτευξη της και αποχώρησαν από αυτήν λίγες ημέρες αργότερα», τόνισε η πηγή στο Reuters.

Στη συμφωνία, η περίοδος των 60 ημερών αναφέρεται σε ένα χρονικό πλαίσιο με δυνατότητα παράτασης, εντός του οποίου το Ιράν και οι ΗΠΑ αναμενόταν να καταλήξουν σε μια τελική συμφωνία που θα περιόριζε το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης και θα ήρε τις κυρώσεις των ΗΠΑ.

Μια σειρά από απαιτήσεις, όπως η κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στον Κόλπο και οι εξαιρέσεις για το Ιράν για πώληση του πετρελαίου του, θεωρήθηκαν απαραίτητες πριν από την έναρξη μίας ακόμη περιόδου διαπραγματεύσεων.

«Ένα από τα ζητήματα που συζητούνται μέσω μεσολαβητών είναι η επιστροφή των ΗΠΑ στην ενδιάμεση συμφωνία και ο καθορισμός ενός χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή των δεσμεύσεων. Δεν έχει σημειωθεί απολύτως καμία πρόοδος σε αυτό το ζήτημα», πρόσθεσε η πηγή.

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