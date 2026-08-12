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12.08.2026 16:22

Εξώδικο Χριστοδουλάκη στην εφημερίδα «Δημοκρατία»

12.08.2026 16:22
XRISTODOULAKIS
Eurokinissi

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Εξώδικο στην εφημερίδα «Δημοκρατία» έστειλε την Τετάρτη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Μανώλης Χριστοδουλάκης με αφορμή δημοσιεύματα για έργα 9 εκατ. ευρώ που έχει λάβει η οικογενειακή επιχείρηση από το υπουργείο Υγείας.

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ διαψεύδει κατηγορηματικά ως ψευδή, συκοφαντικά και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα.

Ο κ. Χριστοδουλάκης ξεκαθαρίζει ότι η «Datamed» δραστηριοποιείται νόμιμα και αδιάλειπτα στην πληροφορική υγείας εδώ και 30 χρόνια -συμμετέχοντας σε διαφανείς διαγωνισμούς ανεξαρτήτως κυβερνήσεων- και υπογραμμίζει πως η εν λόγω επιχειρηματική δράση δεν έχει καμία σχέση με τη δική του ανεξάρτητη πολιτική πορεία.

Παράλληλα, δηλώνει ότι ουδέποτε συνάντησε τον κ. Γεωργιάδη και αρνείται οποιαδήποτε προσπάθεια υπονόμευσης του κόμματός του, τονίζοντας ότι ασκεί τα βουλευτικά του καθήκοντα με ακεραιότητα και συνεπή αντιπολιτευτική δράση.

Καταγγέλλοντας τους συντάκτες για πρόθεση σπίλωσης της προσωπικότητάς του και για κατάφωρη παραβίαση της δημοσιογραφικής δεοντολογίας -καθώς δεν διασταύρωσαν τις πληροφορίες ούτε επικοινώνησαν μαζί του- ο βουλευτής επισημαίνει τη σοβαρή ηθική και πολιτική βλάβη που υπέστη και αξιώνει την άμεση αποκατάσταση της αλήθειας.

«Εξώδικο στη «Δημοκρατία» και μετά ο λόγος στη δικαιοσύνη. Δεν θα παίξουμε παιχνίδια», αναφέρει σε σχετική ανάρτησή του.

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