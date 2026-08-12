Το χαστούκι στο παιδί και η αντίδραση της ΕΛΑΣ

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Η ΕΛΑΣ είναι το πρώτο αν όχι και το μοναδικό κόμμα που εξέδωσε ανακοίνωση (καταδικαστική φυσικά) για το χαστούκι μίας μάνας στο εξάχρονο παιδί της στην Αιγιάλεια.

Κατά μάλλον αναμενόμενο αν και απογοητευτικό τρόπο, τα περισσότερα κόμματα έμειναν θεατές, ή μάλλον για την ακρίβεια, υποταγμένα στη συντηρητική λογική της κοινωνίας.

«Κανένα παιδί δεν είναι κτήμα των γονιών του», σημειώνει στην ανακοίνωσή της, υπογραμμίζοντας ότι η βία και ο εξευτελισμός δεν αποτελούν ούτε «σωφρονισμό» ούτε εκδήλωση αγάπης. «Η γονική μέριμνα δεν είναι εξουσία, αλλά η απόλυτη ευθύνη να αγκαλιάζουμε, να προστατεύουμε και να ανατρέφουμε τα παιδιά μας με σεβασμό στην προσωπικότητά τους», προσθέτει.

Η ΕΛΑΣ επικαλείται τον Ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το άρθρο 21 του Συντάγματος, υπενθυμίζοντας ότι το παιδί είναι αυτοτελής φορέας δικαιωμάτων και έχει δικαίωμα στην ασφάλεια, την αξιοπρέπεια και τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα.

«Απέναντι σε κάθε μορφή βίας στα παιδιά, η ανοχή όλων μας είναι μηδενική», καταλήγει η ανακοίνωση.

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