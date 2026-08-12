Μαρία Καρυστιανού: Δεν χάνεται η «Ελπίδα για την Δημοκρατία», ας μην ανησυχούν οι πολίτες

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Η Μαρία Καρυστιανού έχει ανοίξει μέτωπο κατά μερίδας των ΜΜΕ, κατηγορώντας τους για fake news.

Χθες εξαπέλυσε στοχευμένη επίθεση κατά του Πρώτου Θέματος και σήμερα συνέχισε, διαψεύδοντας άρθρο στο οποίο αναφερόταν ότι το κόμμα «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» οδεύει προς διάλυση.

Η Καρυστιανού έκανε λόγο για «διαστρέβλωση» και «συστηματική παραπλάνηση κατά της ελληνικής κοινής γνώμης» για τα όσα συμβαίνουν στο κόμμα, με τις συνεχείς αποχωρήσεις.

Εδωσε μάλιστα και… ραντεβού στη ΔΕΘ για περισσότερα.

Η ανάρτηση της Καρυστιανού

«Τα φιλοκυβερνητικά ΜΜΕ σε διατεταγμένη υπηρεσία αλλοιώνουν, διαστρεβλώνουν, παραπλανούν συστηματικά την ελληνική κοινή γνώμη για τα δρώμενα στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία».

Δεν χάνεται όμως η «Ελπίδα για την Δημοκρατία».

Να μην ανησυχούν οι πολίτες.

Το μόνο που χάνεται είναι η αξιοπρέπεια για όσους υπόγεια και άνανδρα την πολεμούν.

Και έτσι αποκαλύπτεται ο ρόλος των Μέσων Ενημέρωσης.

Περιμένουμε ακόμη από το Πρώτο Θέμα και τον Εκδότη του να μας πουν τι έγινε με τα δικά τους δάνεια.

Υποχρεούνται να το κάνουν. Για να ξέρουν οι πολίτες αν υπάρχουν εξαρτήσεις ή όχι στο μέσο που διαβάζουν.

Κατά τα λοιπά και πολύ ουσιώδη, ραντεβού στη ΔΕΘ κύριε Μητσοτάκη».

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