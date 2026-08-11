Καρυστιανού κατά… «αντιΕλπιδικών μέσων»: Μέτωπο με τα ΜΜΕ και ερωτήματα για τα Fund από την πρόεδρο της Ελπίδας  

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Για στοχευμένη επίθεση από συγκεριμένο Μέσο Ενημέρωσης, μιλάει η Μαρία Καρυστιανού, που σε ανάρτησή της το κατηγόρησε το για την στάση του πάνω στην αντιπαράθεσή της με τον Θανάση Αυγερινό και άλλα στελέχη που αποχώρησαν από την «Ελπίδα».

Η Καρυστιανού ζήτησε από το συγκεκριμένο μέσο να δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματα της επιστολής του «πρώην γραφείου Τύπου» του κόμματος, εννοώντας τα πρόσωπα που τάσσονται στο πλευρό του Αυγερινού και αποχώρησαν, ενώ το κατηγορεί ότι ουδέποτε δημοσίευσε το σχόλιο της παράταξης ως απάντηση.

Στη δήλωσή της μάλιστα πήγε και ένα βήμα… πιο κάτω, ζητώντας από τον εκδότη της ιστοσελίδας να δημοσιοποιήσει τα δάνεια που «έχει πάρει», καθώς και να απαντήσει στο γιατί «δεν ασχολούνται με το μείζον ζήτημα της δράσης και διασύνδεσης των Τραπεζών, των Servicers και των Funds» ως μέσον.

Η ανάρτηση της Καρυστιανού

Άλλο ένα «αφιέρωμα» από το Πρώτο Θέμα, με αναδημοσιεύσεις στα αντιΕλπιδικά Μέσα, σχετικά με τη φερόμενη αποχώρηση ενός προσώπου, το οποίο παρουσιάζεται ως δήθεν στέλεχος του Κινήματος μας, ενώ η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχει καμία συμμετοχή στη δράση του.

Την ίδια στιγμή, το Πρώτο Θέμα, ενώ του ζητήθηκε εγγράφως άμεσα μετά την ανάρτηση περί ανακοίνωσης που αποδίδεται στο πρώην Γραφείο Τύπου του Κινήματος, να γνωστοποιήσει ποια ονόματα συγκεκριμένα την υπογράφουν, ακριβώς διότι δεν περιοριζόμαστε σε αόριστες και θολές αναφορές, το ΠΘ όχι μόνο δεν απέστειλε, ούτε και δημοσίευσε τα ονόματα, όπως επίσης δεν δημοσίευσε το επίσης άμεσο σχόλιο

Μέλους του Πολιτικού Συμβουλίου μας που έθετε ακριβώς το ερώτημα: για ποιον λόγο δεν γνωστοποιούνται τα ονόματα όσων υπογράφουν την ανώνυμη αυτή ανακοίνωση;

Παράλληλα, ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί η απουσία οποιασδήποτε ουσιαστικής αναφοράς από το Πρώτο Θέμα και τα λοιπά αντιΕλπιδικά Μέσα στα σοβαρά ζητήματα που τέθηκαν στην εκδήλωση του Κινήματός μας στις 26.07.2026 για τις τριγωνικές σχέσεις μεταξύ Τραπεζών, Servicers και Funds.

Μια εκδήλωση στην οποία, μάλιστα, απουσίαζαν ηχηρά, τόσο με βάση το όνομα, όσο και την ιδιότητά τους, τότε μέλη του Κινήματός μας.

Και τα ερωτήματα που τίθενται δημόσια, πρωτίστως προς το Πρώτο Θέμα αλλά και προς τα λοιπά Μέσα Ενημέρωσης που επέλεξαν τη σιωπή, είναι συγκεκριμένα:

Για ποιον λόγο δεν ασχολούνται με το μείζον ζήτημα της δράσης και διασύνδεσης των Τραπεζών, των Servicers και των Funds, ένα ζήτημα που αφορά πλήθος πολιτών και έχει οδηγήσει στην απώλεια των κατοικιών τόσων συμπολιτών μας; Και κυρίως: ποια είναι η εμπειρία του Πρώτου Θέματος και του εκδότη του από τη διαχείριση τυχόν δικών τους δανειακών υποχρεώσεων;

Τους καλούμε δημόσια, στο πλαίσιο της διαφάνειας και του δικαιολογημένου ενδιαφέροντος της κοινής γνώμης, να δημοσιοποιήσουν την πορεία των τυχόν δανείων που αφορούν το Μέσο και τον εκδότη του.

Η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει αν ένα Μέσο Ενημέρωσης που οφείλει να λειτουργεί με αμεροληψία, αντικειμενικότητα και χωρίς εξαρτήσεις, έχει για τα όποια δάνεια του ευνοϊκή ή όχι αντιμετώπιση, με όρους διαφορετικούς ή όχι από εκείνους που εφαρμόζονται σε εκατομμύρια Έλληνες πολίτες.

Ήρθε η στιγμή να βγουν όλα στο φως.

Να απαντηθούν τα ερωτήματα.

Και να αποκαλυφθεί για ποιον λόγο το Σύστημα δείχνει αδίστακτα τα δόντια του στη μοναδική ΕΛΠΙΔΑ»

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