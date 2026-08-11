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11.08.2026 11:11

Αιγιάλεια: Χειροπέδες σε μητέρα για ενδοοικογενειακή βία – Καταγγελία ότι χαστούκισε με δύναμη τον 6χρονο γιο της σε παραλία

11.08.2026 11:11
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Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο της Πάτρας με εντολή εισαγγελέα μεταφέρθηκε ένα 6χρονο αγόρι, το οποίο σύμφωνα με καταγγελία το χτυπούσε η μητέρα του σε παραλία στην Αιγιάλεια, μπροστά στα μάτια δεκάδων λουόμενων.

Σύμφωνα με το flamis.gr, η υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας έγινε γνωστή το απόγευμα της Δευτέρας (10/8), μετά από μήνυση μιας γυναίκας που ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού.

Ανέφερε πως ενώ έκανε το μπάνιο της στην Αιγιάλεια, είδε την συγκεκριμένη μητέρα να χαστουκίζει με δύναμη τον 6χρονο γιο της με αποτέλεσμα να καλέσει τις αστυνομικές αρχές.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο, συλλαμβάνοντας τόσο την μητέρα όσο και τον πατέρα του παιδιού.

Ο εισαγγελέας έδωσε εντολή να μεταφερθεί το παιδί στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.

Οι γονείς εν τέλει αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ το παιδί παραμένει στο νοσοκομείο μαζί με την αδελφή του.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
syntaxeis_new
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