search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:16
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 10:45

Φωτιά στη Ζάκυνθο – Καίει σε δασική έκταση στον Μαραθιά, ήχησε το 112 (videos)

11.08.2026 10:45
fotia_zakynthos_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (11/8) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χανδρής στον Μαραθία Ζακύνθου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 09:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ζακύνθου, διαθέτοντας υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

Μήνυμα από το 112

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Διαβάστε επίσης:

Άγιος Δημήτριος: Πνευμονικό οίδημα «δείχνουν» οι πρώτες εξετάσεις του νεκρού αστυνομικού – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή (Video)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Red Code σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες

Τραγωδία στα Τρίκαλα – Νεκρό βρέφος 15 μηνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
syntaxeis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

harley-davidson-1HZcJjdtc9g-unsplash
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ελέγχουμε σε μοτοσικλέτα ή scooter πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι

tsipras_skourletis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκουρλέτης «καρφώνει» Τσίπρα: «Η Αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση»

doe_asep_0206_1200-700_new
ΕΛΛΑΔΑ

ΑΣΕΠ: Αναρτήθηκαν οι προσωρινοί πίνακες αναπληρωτών εκπαιδευτικών – Από αύριο (12/8) οι ενστάσεις

ASTYNOMIKOS_NEKROS_0
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Τα πρώτα ευρήματα και τα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:10
syntaxeis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

harley-davidson-1HZcJjdtc9g-unsplash
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ελέγχουμε σε μοτοσικλέτα ή scooter πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι

tsipras_skourletis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκουρλέτης «καρφώνει» Τσίπρα: «Η Αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση»

1 / 3