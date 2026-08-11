Φωτιά στη Ζάκυνθο – Καίει σε δασική έκταση στον Μαραθιά, ήχησε το 112 (videos)

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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης (11/8) στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Χανδρής στον Μαραθία Ζακύνθου.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 09:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Για την κατάσβεση επιχειρούν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Στην επιχείρηση συμμετέχει και ο Δήμος Ζακύνθου, διαθέτοντας υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.
Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή Μαραθιάς Ζακύνθου και επιχειρούν 32 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Μαραθιάς της Περιφερειακής Ενότητας #Ζακύνθου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2026
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