Ατύχημα για τον Μητσοτάκη στα Χανιά – Προληπτικά στο νοσοκομείο μετά από πτώση με το ποδήλατό του

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Στο νοσοκομείο Χανίων μετέβη τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά από μικροατύχημα που είχε.

Ο πρωθυπουργός μετέβη στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου μετά από πτώση που είχε την ώρα που έκανε ποδήλατο, σύμφωνα με πληροφορίες του Flashnews.gr.

Φαίνεται ότι τραυματίστηκε στο χέρι ενώ έφερε μικρές εκδορές και κάψιμο που προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να συνομιλήσει με κόσμο και προσωπικό, ενώ αφού του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες, έφυγε από το νοσοκομείο.

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