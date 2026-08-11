search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:40
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 16:18

Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία ή διευθέτηση ΗΠΑ και Ιράν

11.08.2026 16:18
iran

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά “σε κάποιου είδους διευθέτηση”, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ σε συνέντευξη στο Bloomberg News που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

“Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μια ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας”, είπε ο Ασίφ στο Bloomberg. “Οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Διαβάστε επίσης:

Αυτοί είναι οι 10 πιο φονικοί σεισμοί στη Λατινική Αμερική

Ρουμανία: Συναγερμός από τη χαμηλή στάθμη του Δούναβη – Κίνδυνος να κλείσει πυρηνικό εργοστάσιο

Φάουτσι: Τι έλεγε για το εμβόλιο του κορωνοϊού και την εγκυμοσύνη το 2021 – Στη δημοσιότητα γραπτά του μηνύματα

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

etna
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:27
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

1 / 3