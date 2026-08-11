Bloomberg: Κοντά σε συμφωνία ή διευθέτηση ΗΠΑ και Ιράν

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Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είναι κοντά “σε κάποιου είδους διευθέτηση”, δήλωσε ο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ σε συνέντευξη στο Bloomberg News που δημοσιοποιήθηκε σήμερα.

“Τα πράγματα βελτιώνονται και πάλι υπέρ μια ειρηνικής διευθέτησης ή συμφωνίας”, είπε ο Ασίφ στο Bloomberg. “Οι ενδείξεις τις τελευταίες δύο τρεις ημέρες είναι πως είμαστε κοντά σε κάποιου είδους διευθέτηση”, πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ δήλωσε στους δημοσιογράφους σήμερα ότι οι συνομιλίες ανάμεσα στο Ομάν και το Ιράν για το μέλλον της ναυσιπλοΐας στο Στενό του Ορμούζ βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

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