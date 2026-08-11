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11.08.2026 13:59

Ρουμανία: Συναγερμός από τη χαμηλή στάθμη του Δούναβη – Κίνδυνος να κλείσει πυρηνικό εργοστάσιο

11.08.2026 13:59
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Η ανομβρία, η ξηρασία και η χαμηλή στάθμη του Δούναβη θέτουν σε «κόκκινο συναγερμό» τις αρχές της Ρουμανίας, οι οποίες εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να θέσουν εκτός λειτουργίας τον τελευταίο ενεργό αντιδραστήρα του πυρηνικού σταθμού της Τσερναβόντα.

Η κρατική εταιρεία «Nuclearelectrica» ανακοίνωσε ότι ο αντιδραστήρας ενδέχεται να σταματήσει να λειτουργεί έως τις 13 Αυγούστου, παρά τις προσπάθειες ενίσχυσης της ροής των υδάτων προς τον σταθμό. Η πτώση της στάθμης των υδάτων του ποταμού ανάγκασε σε διακοπή της λειτουργίας του ενός από τους δύο αντιδραστήρες στον πυρηνικό σταθμό της Ρουμανίας, ο οποίος σε κανονικές συνθήκες παράγει το 20% της ενέργειας που καταναλώνει η χώρα.

Τις τελευταίες ημέρες καταβλήθηκαν προσπάθειες για την εκτροπή των υδάτων του Δούναβη με την ανατίναξη βράχων στην κοίτη του ποταμού και την βύθιση φορτηγίδων φορτωμένων με βράχους. Τα μέτρα αυτά είχαν ως πρόσκαιρο αποτέλεσμα την αύξηση της στάθμης γύρω από τον πυρηνικό αντιδραστήρα κατά 4 εκατοστά γεγονός που επέτρεψε χθες στο υπουργείο Ενέργειας της Ρουμανίας να ανακοινώσει ότι ο πυρηνικός αντιδραστήρας μπορεί να συνεχίσει την λειτουργία για τουλάχιστον εννέα ημέρες.

Η στάθμη του Δούναβη έχει μειωθεί λόγω της ξηρασίας που έχει αναγκάσει τις ρουμανικές αρχές να κηρύξουν κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να ζητήσουν από τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά να περιορίσουν την κατανάλωση νερού τις βραδινές ώρες αιχμής καθ’ όλη την διάρκεια του Αυγούστου. Η ρουμανική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει σχέδιο για την κατά στάδια διακοπή της ηλεκτροδότησης προς τους βιομηχανικούς καταναλωτές κατόπιν προειδοποίησης αν καταστεί αναγκαίο.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:44
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