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11.08.2026 13:49

Φάουτσι: Τι έλεγε για το εμβόλιο του κορωνοϊού και την εγκυμοσύνη το 2021 – Στη δημοσιότητα γραπτά του μηνύματα

11.08.2026 13:49
Antony-Fauci
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  • Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές δημοσιοποίησαν μέρος των μηνυμάτων από το υπηρεσιακό κινητό του Άντονι Φάουτσι στο πλαίσιο έρευνας για τη διαχείριση της πανδημίας. α μηνύματα περιλαμβάνουν συνομιλίες του Ιανουαρίου 2021 μεταξύ του Φάουτσι και άλλων υγειονομικών αξιωματούχων σχετικά με την ασφάλεια των εμβολίων κατά της Covid-19 στην εγκυμοσύνη.
  • Ο Φάουτσι συζήτησε θεωρητικούς κινδύνους για το πρώτο τρίμηνο της κύησης, επισημαίνοντας παράλληλα την έλλειψη δεδομένων από τις αρχικές κλινικές δοκιμές.
  • Οι Ρεπουμπλικανοί συνεχίζουν την εξέταση του υπόλοιπου υλικού, υποστηρίζοντας ότι τα δεδομένα μπορούν να επηρεάσουν τη δημόσια συζήτηση για την πανδημία.
  • Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη συνεχιζόμενη πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ των Ρεπουμπλικανών και του Άντονι Φάουτσι σχετικά με τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης.

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Μηνύματα από το υπηρεσιακό κινητό του Άντονι Φάουτσι έδωσαν στη δημοσιότητα Ρεπουμπλικανοί γερουσιαστές, στο πλαίσιο της έρευνας για τη διαχείριση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Οι Ρον Τζόνσον και Ραντ Πολ δημοσίευσαν το πρώτο μέρος του υλικού που ανακτήθηκε από το iPhone του πρώην επικεφαλής του Εθνικού Ινστιτούτου Αλλεργιών και Λοιμωδών Νοσημάτων των ΗΠΑ (NIAID), αφού το υπουργείο Υγείας το παρέδωσε σε υποεπιτροπή της Γερουσίας.

Σύμφωνα με τους δύο γερουσιαστές, όπως αναφέρει το CNN, η συσκευή περιείχε περισσότερα από 34.000 μηνύματα και 522 φωνητικά μηνύματα. Προς το παρόν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα στιγμιότυπα από 11 γραπτά μηνύματα.

Τι έγραφε για τις εγκύους

Σε συνομιλία στις 25 Ιανουαρίου 2021, ο Βίβεκ Μέρθι, τότε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής του Τζο Μπάιντεν για την Covid-19, ρώτησε τον Φάουτσι εάν υπήρχε κίνδυνος για τις εγκύους ή λόγος να προτιμάται ο εμβολιασμός νωρίτερα ή αργότερα στην εγκυμοσύνη.

Ο Φάουτσι απάντησε ότι δεν υπήρχαν δεδομένα ή θεωρητικός λόγος που να δείχνουν προτίμηση σε κάποια περίοδο. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι η έντονη ανοσολογική αντίδραση και ο πυρετός μετά τη δεύτερη δόση θα μπορούσαν θεωρητικά να συνδέονται με αποβολή στο πρώτο τρίμηνο.

Η τότε διευθύντρια των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), Ροσέλ Γουαλένσκι, χαρακτήρισε σημαντική την επισήμανση, ιδιαίτερα μετά τη δεύτερη δόση.

Την επόμενη ημέρα, ο Φάουτσι σημείωσε ότι για εμβόλια με περιορισμένα δεδομένα στην εγκυμοσύνη πρέπει να σταθμίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι με τα οφέλη, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η Covid-19 μπορούσε να είναι ιδιαίτερα σοβαρή κατά την εγκυμοσύνη.

Ανέφερε επίσης ότι, παρότι οι έγκυες δεν είχαν συμπεριληφθεί στις αρχικές κλινικές δοκιμές, περισσότερες από 10.000 είχαν ήδη εμβολιαστεί μετά την άδεια επείγουσας χρήσης χωρίς να έχουν προκύψει προβλήματα μέχρι τότε.

Τι έδειξαν αργότερα τα δεδομένα

Στις 11 Αυγούστου 2021, το CDC συνέστησε επισήμως τον εμβολιασμό των εγκύων, αφού δεν εντόπισε αυξημένο κίνδυνο αποβολής ή άλλα ζητήματα ασφάλειας.

Παράλληλα, είχε προειδοποιήσει ότι οι έγκυες είχαν αυξημένο κίνδυνο σοβαρής νόσησης από Covid-19.

Μεταγενέστερες μελέτες έδειξαν ότι τα εμβόλια ήταν ασφαλή κατά την εγκυμοσύνη και ότι οι σοβαρές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν σπάνιες. Το Αμερικανικό Κολέγιο Μαιευτήρων και Γυναικολόγων εξακολουθεί να συστήνει ετήσιο εμβολιασμό κατά της Covid-19 σε όσες είναι ή αναμένεται να είναι έγκυες το φθινόπωρο ή τον χειμώνα.

Η πολιτική σύγκρουση γύρω από τον Φάουτσι

Οι Τζόνσον και Πολ δήλωσαν ότι συνεχίζουν την εξέταση του υπόλοιπου υλικού και ότι θα το δημοσιοποιήσουν το συντομότερο δυνατό, υποστηρίζοντας ότι τα μηνύματα μπορεί να επηρεάσουν τη συζήτηση για τη δημόσια υγεία και την ενημερωμένη συναίνεση.

Ο Ραντ Πολ έχει συγκρουστεί επανειλημμένα με τον Φάουτσι και τον είχε κλητεύσει τον Ιούνιο να καταθέσει στο Κογκρέσο. Ο ίδιος και άλλοι Ρεπουμπλικανοί τον κατηγορούν για συγκάλυψη σχετικά με την προέλευση της πανδημίας και για παραπλανητική παρουσίαση δεδομένων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν παρουσιάσει σαφείς αποδείξεις για τέτοια συγκάλυψη.

Την περασμένη εβδομάδα, Ρεπουμπλικανοί της υποεπιτροπής ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του για περιφρόνηση του Κογκρέσου, αφού ο Φάουτσι επικαλέστηκε περισσότερες από 100 φορές την Πέμπτη Τροπολογία και αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις.

Οι Δημοκρατικοί αντέτειναν ότι πρόκειται για μέρος μιας μακρόχρονης προσπάθειας των Ρεπουμπλικανών να μεταφέρουν στον Φάουτσι την κριτική που είχε ασκηθεί στον Ντόναλντ Τραμπ για τη διαχείριση της πανδημίας.

Πριν από την ακρόαση, η επιτροπή είχε δημοσιοποιήσει επίσης περισσότερες από 1.100 σελίδες από το προσωπικό ημερολόγιο του Φάουτσι για την περίοδο 2019-2022. Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει την υπόθεση, ο ίδιος δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για την απόκτηση και την πλήρη δημοσίευσή του.

Οι σημειώσεις περιέγραφαν τις αυξανόμενες ανησυχίες του για την Covid-19, τη δυσαρέσκειά του για την κυβερνητική διαχείριση και τις δύσκολες σχέσεις του με αξιωματούχους τόσο της κυβέρνησης Τραμπ όσο και της κυβέρνησης Μπάιντεν.

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