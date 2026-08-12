Θεσσαλονίκη: H στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά στη Σίνδο – Κατηγορείται για 6 πυρκαγιές, απολογείται την Παρασκευή

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Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος ο οποιος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σίνδου. Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ εξακολούθηση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο.

Ο άνδρας συνελήφθη μετά από κινητοποίηση των Ανακριτικών Κλιμακίων Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος.

Από τις φωτιές, που κατηγορείται ότι προκάλεσε, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Την Τρίτη ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμα εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρώτη του αιτιολογία στην Πυροσβεστική είπε ότι με αυτόν τον τρόπο «ξέδινε επειδή ήταν πιεσμένος» και δεν έδωσε κάποια άλλη εξήγηση.

Εντωμεταξύ, κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή που βάζει μία από τις φωτιές στη Σίνδο Θεσσαλονίκης. Ο ίδιος που οδηγεί ένα μπλε αυτοκίνητο, διακρίνεται να σταματά στην άκρη του δρόμου σε σημείο όπου υπάρχει πυκνή βλάστηση και κατεβαίνει από το όχημά του.

Στη συνέχεια στέκεται για λίγα δευτερόλεπτα κοντά στα δέντρα και αμέσως μετά επιστρέφει στο αυτοκίνητο και απομακρύνεται, ενώ πίσω του αρχίζουν να διακρίνονται οι πρώτες φλόγες και πυκνός καπνός.

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